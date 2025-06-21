Пограничники уничтожили в Харьковской области БТР, танк и САУ "Гвоздика" оккупантов. ВИДЕО
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" дронами истребляют технику врага на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
Уничтожены БТР, танк, миномет, САУ "Гвоздика", горят грузовики врага.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль