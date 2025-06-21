РУС
Пограничники уничтожили в Харьковской области БТР, танк и САУ "Гвоздика" оккупантов. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" дронами истребляют технику врага на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожены БТР, танк, миномет, САУ "Гвоздика", горят грузовики врага.

