Прикордонники знищили на Харківщині БТР, танк і САУ "Гвоздика" окупантів. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" дронами винищують техніку ворога на Харківщині.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
Знищено БТР, танк, міномет, САУ "Гвоздика", палають вантажівки ворога.
