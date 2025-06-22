РУС
Воины 28 ОМБр показали атаку на вражеские беспилотники: среди них есть редкие модели "Zala Z-20" и "Supercam". ВИДЕО

Воины взвода перехватчиков БПЛА зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожают вражеские беспилотники, которые угрожают украинским подразделениям.

На счету подразделения - десятки выведенных из строя вражеских "крыльев". Среди уничтоженных аппаратов - как разведывательные и ударные, так и редкие модели, в частности "Zala Z-20" и "Supercam". Часто россияне применяют даже "бюджетные" дроны с коммерческого рынка, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наземный дрон-камикадзе 25 ОПДБр уничтожил укрытие оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20679) ликвидация (4073) 28 отдельная механизированная бригада (196) дроны (4817)
