Воїни 28 ОМБр показали атаку на ворожі безпілотники: серед них є рідкісні моделі "Zala Z-20" і "Supercam". ВIДЕО

Воїни взводу перехоплювачів БПЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищують ворожі безпілотники, які загрожують українським підрозділам.

На рахунку підрозділу — десятки виведених з ладу ворожих "крил". Серед знищених апаратів — як розвідувальні й ударні, так і рідкісні моделі, зокрема "Zala Z-20" та "Supercam". Часто росіяни застосовують навіть "бюджетні" дрони з комерційного ринку, передає Цензор.НЕТ.

