FPV-дрон уничтожил вражеский квадроцикл, припаркованный на краю дороги в лесной полосе. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты FPV-дронов во время разведки обнаружили квадроцикл противника. Техника была припаркована на краю дороги в лесной полосе. Рядом с ней - обустроенное место для отдыха врага, - кресло.

Дрон точно попал в цель. В результате удара квадроцикл и обустроенная позиция были уничтожены, передает Цензор.НЕТ.

