1 804 5
FPV-дрон уничтожил вражеский квадроцикл, припаркованный на краю дороги в лесной полосе. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты FPV-дронов во время разведки обнаружили квадроцикл противника. Техника была припаркована на краю дороги в лесной полосе. Рядом с ней - обустроенное место для отдыха врага, - кресло.
Дрон точно попал в цель. В результате удара квадроцикл и обустроенная позиция были уничтожены, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
антон старобуб
показать весь комментарий22.06.2025 15:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий22.06.2025 15:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий22.06.2025 20:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль