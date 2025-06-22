РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6569 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 804 5

FPV-дрон уничтожил вражеский квадроцикл, припаркованный на краю дороги в лесной полосе. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты FPV-дронов во время разведки обнаружили квадроцикл противника. Техника была припаркована на краю дороги в лесной полосе. Рядом с ней - обустроенное место для отдыха врага, - кресло.

Дрон точно попал в цель. В результате удара квадроцикл и обустроенная позиция были уничтожены, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 3 ОШБр уничтожили вражеский автоматический гранатомет и ликвидировали пехоту противника на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20685) уничтожение (8007) 93 отдельная механизированная бригада (309)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобі в польші видніше🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.06.2025 15:36 Ответить
Антотоха,купи глобус польщі..
показать весь комментарий
22.06.2025 15:39 Ответить
Треба мочити їх в прибиральнях !
показать весь комментарий
22.06.2025 20:13 Ответить
 
 