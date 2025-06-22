УКР
FPV-дрон знищив ворожий квадроцикл, припаркований на краю дороги в лісовій смузі. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти FPV-дронів під час розвідки виявили квадроцикл противника. Техніка була припаркована на краю дороги в лісовій смузі. Поряд із нею — облаштоване місце для відпочинку ворога, - крісло.

Дрон точно влучив у ціль. В результаті удару квадроцикл і облаштована позиція були знищені, передає Цензор.НЕТ.

Тобі в польші видніше🤣🤣🤣
22.06.2025 15:36 Відповісти
Антотоха,купи глобус польщі..
22.06.2025 15:39 Відповісти
Треба мочити їх в прибиральнях !
22.06.2025 20:13 Відповісти
 
 