FPV-дрон знищив ворожий квадроцикл, припаркований на краю дороги в лісовій смузі. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти FPV-дронів під час розвідки виявили квадроцикл противника. Техніка була припаркована на краю дороги в лісовій смузі. Поряд із нею — облаштоване місце для відпочинку ворога, - крісло.
Дрон точно влучив у ціль. В результаті удару квадроцикл і облаштована позиція були знищені, передає Цензор.НЕТ.
антон старобуб
Николай Водяной #551433
Владимир Сухов #378743
Забули пароль або логін? Відновити пароль