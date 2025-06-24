Уничтожение сбросом трех российских штурмовиков, думающих, что их не видно под антидроновыми плащами. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал трех российских оккупантов, пытавшихся избежать атаки БПЛА, спрятавшись под антидроновими плащами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Безуспешная попытка группы российских военных спрятаться от дрона под антитепловизионными плащами. В результате один из солдат, переносивший легковоспламеняющиеся материалы, эффектно вспыхнул", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов в российских новейших, экспериментальных плащах-невидимках идут по дороге. ВИДЕО