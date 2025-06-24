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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Уничтожение сбросом трех российских штурмовиков, думающих, что их не видно под антидроновыми плащами. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал трех российских оккупантов, пытавшихся избежать атаки БПЛА, спрятавшись под антидроновими плащами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Безуспешная попытка группы российских военных спрятаться от дрона под антитепловизионными плащами. В результате один из солдат, переносивший легковоспламеняющиеся материалы, эффектно вспыхнул", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов в российских новейших, экспериментальных плащах-невидимках идут по дороге. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) беспилотник (3852) технологии (679) уничтожение (7390)


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Топ комментарии
+12
- А плащь точно антідроновий? Работает?
- Точно, жалоб нє било...
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24.06.2025 15:55 Ответить
+11
Burn, motherfucker, burn! 🔥
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24.06.2025 15:42 Ответить
+8
трусіки треба було брати..
антидронові..
а то без них їхні пердаки горять знатно..
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24.06.2025 15:43 Ответить
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Burn, motherfucker, burn! 🔥
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24.06.2025 15:42 Ответить
китайські пітарди обпалили кхун
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24.06.2025 15:43 Ответить
трусіки треба було брати..
антидронові..
а то без них їхні пердаки горять знатно..
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24.06.2025 15:43 Ответить
Thank you, you've just made my day 😁
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24.06.2025 15:47 Ответить
Кунг-фу дроноводів виявилось сильніше!..
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24.06.2025 15:46 Ответить
Що за, йєті іх мать, пластчі???? Кримський міст підривати?
Лемінги гарно виздихали, але, нажаль, швидко(
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24.06.2025 15:52 Ответить
теплее-горячо....
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24.06.2025 15:53 Ответить
- А плащь точно антідроновий? Работает?
- Точно, жалоб нє било...
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24.06.2025 15:55 Ответить
Хорошо пердак подгорел.
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24.06.2025 16:03 Ответить
Погано фізику вчили у школі, (та й інші науки).
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24.06.2025 16:08 Ответить
Так а что это на нём так пыхнуло красиво?
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24.06.2025 16:14 Ответить
Мохливо РПО-А переносив.
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24.06.2025 17:05 Ответить
Вариант.
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24.06.2025 19:17 Ответить
там зліва ще двоє йшло. другий скид потрібно було витрачати на них. щоб всім дісталось порівну. інакше тим буде обідно
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25.06.2025 09:52 Ответить
Той, що справа спробував безуспішно на велосипедику втекти. Так ніжками маталав-маталав, та й затих кабзону на втіху.
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25.06.2025 16:43 Ответить
 
 