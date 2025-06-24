УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8959 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 683 15

Знищення скидом трьох російських штурмовиків, які думають, що їх не видно під антидроновими плащами. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував трьох російських окупантів, які намагалися уникнути атаки БПЛА, сховавшись під антидроновими плащами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Безуспішна спроба групи російських військових заховатися від дрона під анти-тепловізійними плащами. В результаті один із солдатів, який переносив легкозаймисті матеріали, ефектно спалахнув", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) безпілотник (4435) технології (851) знищення (7702)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
- А плащь точно антідроновий? Работает?
- Точно, жалоб нє било...
показати весь коментар
24.06.2025 15:55 Відповісти
+11
Burn, motherfucker, burn! 🔥
показати весь коментар
24.06.2025 15:42 Відповісти
+8
трусіки треба було брати..
антидронові..
а то без них їхні пердаки горять знатно..
показати весь коментар
24.06.2025 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Burn, motherfucker, burn! 🔥
показати весь коментар
24.06.2025 15:42 Відповісти
китайські пітарди обпалили кхун
показати весь коментар
24.06.2025 15:43 Відповісти
трусіки треба було брати..
антидронові..
а то без них їхні пердаки горять знатно..
показати весь коментар
24.06.2025 15:43 Відповісти
Thank you, you've just made my day 😁
показати весь коментар
24.06.2025 15:47 Відповісти
Кунг-фу дроноводів виявилось сильніше!..
показати весь коментар
24.06.2025 15:46 Відповісти
Що за, йєті іх мать, пластчі???? Кримський міст підривати?
Лемінги гарно виздихали, але, нажаль, швидко(
показати весь коментар
24.06.2025 15:52 Відповісти
теплее-горячо....
показати весь коментар
24.06.2025 15:53 Відповісти
- А плащь точно антідроновий? Работает?
- Точно, жалоб нє било...
показати весь коментар
24.06.2025 15:55 Відповісти
Хорошо пердак подгорел.
показати весь коментар
24.06.2025 16:03 Відповісти
Погано фізику вчили у школі, (та й інші науки).
показати весь коментар
24.06.2025 16:08 Відповісти
Так а что это на нём так пыхнуло красиво?
показати весь коментар
24.06.2025 16:14 Відповісти
Мохливо РПО-А переносив.
показати весь коментар
24.06.2025 17:05 Відповісти
Вариант.
показати весь коментар
24.06.2025 19:17 Відповісти
там зліва ще двоє йшло. другий скид потрібно було витрачати на них. щоб всім дісталось порівну. інакше тим буде обідно
показати весь коментар
25.06.2025 09:52 Відповісти
Той, що справа спробував безуспішно на велосипедику втекти. Так ніжками маталав-маталав, та й затих кабзону на втіху.
показати весь коментар
25.06.2025 16:43 Відповісти
 
 