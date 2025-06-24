Знищення скидом трьох російських штурмовиків, які думають, що їх не видно під антидроновими плащами. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував трьох російських окупантів, які намагалися уникнути атаки БПЛА, сховавшись під антидроновими плащами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Безуспішна спроба групи російських військових заховатися від дрона під анти-тепловізійними плащами. В результаті один із солдатів, який переносив легкозаймисті матеріали, ефектно спалахнув", - йдеться у коментарі до відео.

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