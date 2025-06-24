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Знищення скидом трьох російських штурмовиків, які думають, що їх не видно під антидроновими плащами. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував трьох російських окупантів, які намагалися уникнути атаки БПЛА, сховавшись під антидроновими плащами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Безуспішна спроба групи російських військових заховатися від дрона під анти-тепловізійними плащами. В результаті один із солдатів, який переносив легкозаймисті матеріали, ефектно спалахнув", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+12 Andrew Moon
показати весь коментар24.06.2025 15:55 Відповісти Посилання
+11 Muni
показати весь коментар24.06.2025 15:42 Відповісти Посилання
+8 Bad Robot
показати весь коментар24.06.2025 15:43 Відповісти Посилання
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антидронові..
а то без них їхні пердаки горять знатно..
Лемінги гарно виздихали, але, нажаль, швидко(
- Точно, жалоб нє било...