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Новости Видео Боевые действия на Харьковщине
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3-я ОШБр выбивает оккупантов в районе Редкодуба: ликвидирован взвод противника, тактическое положение улучшено. ВИДЕО

Подразделения Третьей штурмовой бригады провели успешные рейдово-ударные действия в районе н.п. Редкодуб, что на границе Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3-й ОШБр.

Как отмечается, в результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились.

Усилиями 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.

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"Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает натиск, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения!" - добавляют в бригаде.

Автор: 

3-я Отдельная штурмовая бригада (455) Харьковская область (1177) Богодуховский район (69) Редкодуб (1)


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У Редкодуба кацапы дали дуба....
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24.06.2025 16:33 Ответить
Хіба це цікаво більшостіколи є скандал з побиттям азовця азовцями?
Кількість коментарів красномовна.
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24.06.2025 17:23 Ответить
більшість лайно
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24.06.2025 17:32 Ответить
решта відпрацьовують "замовлення" - "мочити" Білецького!
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24.06.2025 18:13 Ответить
 
 