3-я ОШБр выбивает оккупантов в районе Редкодуба: ликвидирован взвод противника, тактическое положение улучшено. ВИДЕО
Подразделения Третьей штурмовой бригады провели успешные рейдово-ударные действия в районе н.п. Редкодуб, что на границе Харьковской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3-й ОШБр.
Как отмечается, в результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились.
Усилиями 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.
"Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает натиск, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения!" - добавляют в бригаде.
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