Провел Технологическую Ставку: масштабируем потенциал, в частности по перехватчикам, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1220-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Именно технологический компонент - Технологическую Ставку. Были детальные доклады по дронам - всем вопросам. Это финансы, производства, необходимые регуляторные упрощения. Ключевая цель - производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага.

Были на Ставке доклады военного командования, Министерства обороны Украины, также Минстратегпрома. Детальный доклад нашей разведки относительно технологических планов, намерений России. Масштабируем украинский потенциал, в частности по перехватчикам.

Дал несколько специальных поручений - пока без деталей. Но результат должен быть очевиден - увеличение производства в Украине и для Украины. Все возможности - бизнесу, все возможности - государственным производителям. Главное, чтобы масштаб нашего производства и скорость развития дронов были реально адекватными условиям войны", - рассказал Зеленский.

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