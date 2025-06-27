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Новости Видео Производство дронов Обращение Зеленского
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Провел Технологическую Ставку: масштабируем потенциал, в частности по перехватчикам, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1220-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Именно технологический компонент - Технологическую Ставку. Были детальные доклады по дронам - всем вопросам. Это финансы, производства, необходимые регуляторные упрощения. Ключевая цель - производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага.

Были на Ставке доклады военного командования, Министерства обороны Украины, также Минстратегпрома. Детальный доклад нашей разведки относительно технологических планов, намерений России. Масштабируем украинский потенциал, в частности по перехватчикам.

Дал несколько специальных поручений - пока без деталей. Но результат должен быть очевиден - увеличение производства в Украине и для Украины. Все возможности - бизнесу, все возможности - государственным производителям. Главное, чтобы масштаб нашего производства и скорость развития дронов были реально адекватными условиям войны", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Есть хорошие решения по безопасности поддержки и дальнейшего давления на РФ, - Зеленский после заседания Евросовета

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Ставка (133) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+14
ставка по корупції коли буде?
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27.06.2025 21:44 Ответить
+13
Де балістика, лупатий урод?
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27.06.2025 21:47 Ответить
+11
На що поставив - червоне, чорне чи зеро?
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27.06.2025 21:43 Ответить
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На що поставив - червоне, чорне чи зеро?
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27.06.2025 21:43 Ответить
ставка по корупції коли буде?
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27.06.2025 21:44 Ответить
Вона вже є. Вища за всі попередні. Не менше 30 відсотків. У деяких випадках - і всі 70.
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27.06.2025 22:26 Ответить
точно... і треба ж було хоч трішки подумати...
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28.06.2025 01:27 Ответить
хто очолює техноставку?
якщо зеленський то запитання до нього - чому не купуєте, йо*ані ви ішаки, ідеї у винахідників не на зарплаті та у винахідників-иншоземців?
ми програємо війну то чому ти, скотина ти дика, не використовуєш те що під ногами лежить?
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27.06.2025 21:45 Ответить
так завдання таке що б програти так, що б на нього підозра не впала...і він курво не дасть що б прийшли люди які дійсно вболівають за Україну.
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27.06.2025 21:51 Ответить
брехливе та мерзотне гіВно
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27.06.2025 22:55 Ответить
СВАЛИ ГНОЙ
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27.06.2025 21:45 Ответить
а хто у тебе не гной -пуйло?
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27.06.2025 21:51 Ответить
Де балістика, лупатий урод?
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27.06.2025 21:47 Ответить
які там ракети, навіть мівіна вже пропала..
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27.06.2025 21:48 Ответить
Розікрали зелені іроди на чолі з найдосвідченішим виродком...
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27.06.2025 22:57 Ответить
Все працю та працює, майже як бджила трутень паскудний.
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27.06.2025 21:47 Ответить
Обрізати йому крила і геть з вулика! Зеленського трутня геть!
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27.06.2025 21:59 Ответить
А коли буде ставка по посадці волонтерів, які допомагають ЗСУ з дронами, та з іншою зброєю? Зокрема, по Дані Яровій, яка скаржиться:
https://www.youtube.com/@DanaYarova Dana Yarova https://www.youtube.com/channel/UC498FbzDL1ywYDmzMW0AL9g/community?lb=UgkxR7wFlxKtLq4rZKQCwjfRNMVKcldZK9Q9 19 часов назад
"Спочатку тобі дзвонять з високих кабінетів просять допомогти зібрати на скиди для відомих бригад. Ти погоджуєшся, хоча це ще та авантюра. Бо статті ККУ щодо обігу зброї ніхто не відміняв.
Але якщо є трьохсторонній договір, and user виступає військова частина, а я лише платник, то воно ще більше менш.
Далі ти стимулюєш своїх підписників робити донати, видумуєш аукціони, викручуєшся як змія на сковорідці.
Далі ведеш довгі бесіди з виробником, бригадою, узгоджуєш всі питання з підривниками іншими складовими. Далі погоджуєш договір, направляє військовій частині, оплачуєш, чекаєш на виготовлення.
І ось приходить день відвантаження на частину, а частина відповідає - ми не приймемо. Бо скиди не кодифіковані. WTF? Ми це обговорювали. Таке було замовлення. Це триста разів було проговорено.
В підсумку. Я оплатила скиди, які висять в повітрі. І тут я вже потрапляю під статтю ККУ, відома розпіарена бригада, вчинила так як вчинила (ЩЕ РАЗ ХОЧУ ПІДКРЕСЛИТИ, півтора місяця йшли перемовини, всі деталі були озвучені).
Чому так сталось? Знаєте, з мого досвіду 11,5 років волонтерства таке вперше. Єдине чим це можу пояснити, бо інших пояснень в мене немає, що цьому відомому підрозділу заборонили отримувати від мене допомогу.
Ось буквально на днях. Я не знаю, але складається якесь відчуття, що мене просто виживають з країни.
Спочатку виробництво, тепер розпіарені бригади відмовляються від допомоги, яка їм необхідна. За 11,5 років волонтерства, я такого не памʼятаю.
Поясніть, може я щось не розумію? Всі хто пишуть, які проблеми віддайте іншій бригаді. Підіть почитайте 263 статтю ККУ, вже по формальним ознакам можна відкривати кримінальну справу".
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27.06.2025 21:48 Ответить
особисто я, тихесенько афігіваю з цих рожевих поні, як яровая!!!
11, 5 років вона займається волонтеркою?
де?
в швеції? в португалії? в канаді? в новій зеландії?
нє?
в україні?
необучаємі корисні ідіоти, гірші за зрадників мародерів. бо зрадники, то вороги, а це сидить кліпає очима і не розуміє: як так?
сьомий рік країною керує підступна наволоч. хитра та нагла.
а ярова, така вся в білому, ніхєра не розуміє.
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27.06.2025 22:03 Ответить
яйцесталевий масштабатор-стабілізатор патужуно-незламний гундосо-неголений.
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27.06.2025 21:57 Ответить
Технолог ти наш!
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27.06.2025 21:58 Ответить
чергова незламна потужність дякую тобі наш потужний чавунояйцевий незламіст!!!
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27.06.2025 22:04 Ответить
Інженер-технолог від дронів...
Кур-р-р-рва...
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27.06.2025 22:04 Ответить
Верховний технологокомандуючий...
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27.06.2025 22:05 Ответить
в політику награвся. єрмачина не дасть збрехати!
наступ ворога зупинив. сирський не дасть збрехати!
тепер можна зайнятися економікою. дебіл мілованов в захваті.
україні повна срака, з якої нема виходу!!!
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27.06.2025 22:06 Ответить
От на кого розрахований цей словесний понос від Зеленського? Якщо уважно прочитати усе, про що нібито говорили на цій "ставці" - то вона мала би тягнутися доби три.
Але ж наш найдосвідчений геній схоплює усе на льоту...
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27.06.2025 22:07 Ответить
Син пiд Торецьком,каже шо на одну нашу "пташку" 10 оркiвських....
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27.06.2025 22:13 Ответить
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27.06.2025 22:16 Ответить
Петро Порошенко строкову службу у радянській армії, провів на Дослідному полігоні військ ППО СРСР.
Так шо - вкурсє.
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27.06.2025 22:31 Ответить
Коли вже хтось з розумних в ОП йому скаже , що масштабування -зміна розміру із збереженням пропорцій і це може бути як збільшення так і зменшення. Так що ,потрібно уточнити в яку саме сторону він збирається "масштабувати" свій потенціал.
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27.06.2025 22:34 Ответить
ЯК ТИ ВЖЕ НАБРИДЛО СВОІМИ ГНУСЯВИМИ ВІДОСИКАМИ! Ащо відносно цього ? Ну що..українців можна привітати...поки нам кожного дня найвеличнійший у своіх відосиках звітує про своі ,,досягнення" , і нам ******** по зомбімарафоні про величність "боневтіка".. Про його "1001" і одне "покушение".. Про 5 000 000 БПЛА на фронт до кінця року (якого не уточнили(.. Про потужні побудовані обороні укріпленя вдоль лінії фронту.. Та про При тулені виробничі площі по ТВ наших БПЛА.. Які на наступний день атакуют балістикою.. Ворог не спить!!! Ворог починає другу фазу широкомасштабного...***
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. Це цифровий мисливець.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом.
ЗАЙМИСЬ ВЖЕ НАРЕШТІ СПРАВАМИ А НЕ ВІДОСИКАМИ !
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27.06.2025 22:35 Ответить
Всепропало? ©
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28.06.2025 01:35 Ответить
Покакал,попісял...
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27.06.2025 22:38 Ответить
"Дав кілька спеціальних доручень - поки без деталей" 🤭
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27.06.2025 23:18 Ответить
А може б краще було, якби ШІ очолив ставку?
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27.06.2025 23:29 Ответить
Чергова буфанада для клоуна.
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27.06.2025 23:38 Ответить
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!!
Акакаяразніцу - ГЕТЬ!
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27.06.2025 23:48 Ответить
Мабуть за кулісами всі ржуть над цим пожиттєвим ІБД. Гундосик відосик
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28.06.2025 01:32 Ответить
 
 