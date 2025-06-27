Есть хорошие решения по безопасности и дальнейшему давлению на РФ, - Зеленский после заседания Евросовета
Президент Владимир Зеленский отметил, что по результатам заседания Европейского совета есть "действительно хорошие решения".
Об этом Зеленский написал в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что даже во время войны Украина принимает и имплементирует решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС.
"Каждый объединенный сигнал поддержки Украины - это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее. Сейчас все зависит от нас, от единства государств - членов ЕС и всех стран, которые искренне стремятся к евроинтеграции. Спасибо Президенту Европейского совета Антониу Коште и Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за лидерство, работаем дальше, чтобы усиливать друг друга. Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир", - добавил Зеленский.
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