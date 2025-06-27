Є хороші рішення щодо безпекової підтримки та подальшого тиску на РФ, - Зеленський після засідання Євроради

Президент Володимир Зеленський зауважив, що за результатами засідання Європейської ради є "справді хороші рішення".

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації", - йдеться в повідомлені.

Президент наголосив, що навіть у час війни Україна ухвалює та імплементує рішення, які наближають нас до вступу в ЄС.

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"Кожен об’єднаний сигнал підтримки України – це сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє. Зараз усе залежить від нас, від єдності держав – членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції. Дякую Президенту Європейської ради Антоніу Кошті та Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, працюємо далі, щоб посилювати одне одного. Разом захищаємо спільні цінності та боремося за мир", - додав Зеленський.

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