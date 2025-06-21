Перед нами - важливий місяць: тиску на агресора та повної дипломатичної мобілізації, - Сибіга

Президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання для української дипломатії щодо місяця тиску на РФ, максимального збільшення ціни війни для агресора та обмеження здатності Росії виробляти засоби терору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу, 21 червня, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Перед нами - важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України", - заявив глава МЗС.

Ключовим завданням Сибіга назвав обмеження здатності Росії виробляти засоби терору. Дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів, зокрема самітів ЄС і НАТО наступного тижня.

"Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів - як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все - вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую - руйнівних", - наголосив він.

Як пояснив Сибіга, йдеться насамперед про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї.

"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для Росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки Росії", зазначив глава МЗС.

Міністр зауважив, що російська економіка близька до рецесії, а всі бравурні заяви російських посадовців лише підтверджують цю тезу та наявність системних проблем.

"Потрібно посилювати контроль за виконанням вже введених обмежень, вводити так звані "вторинні санкції". Вони мають бути спрямовані на банківську систему, центробанк РФ, великі регіональні банки, заморожені активи. Мають бути прийняті справедливі рішення, які вже зараз дозволятимуть повною мірою їх використовувати. Говоримо про конфіскацію та використання активів для потреб відновлення та закупівлі зброї для України", - заявив міністр.

Окремо він наголосив на необхідності введення санкцій проти всіх тих, хто допомагає Росії обходити обмеження, та запевнив, що відповідна робота ведеться. Він зробив особливий акцент на великих країнах, які є найбільшими імпортерами російської нафти.

"Саме кошти від експорту нафти нині є головним джерелом доходів для фінансування російської воєнної машини. Тому ми будемо спрямовувати всі зусилля на те, щоб зупинити експорт російської нафти "тіньовим флотом" до тих країн, які найбільше її купують", - зазначив дипломат.

Міністр також повідомив, що Президент України Володимир Зеленський поставив дипломатичній службі завдання працювати над залученням підтримки партнерів для підвищення макрофінансової стабільності та енергетичної стійкості України напередодні наступного опалювального сезону.

