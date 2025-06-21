УКР
Новини Тиск на Росію
1 406 38

Перед нами - важливий місяць: тиску на агресора та повної дипломатичної мобілізації, - Сибіга

Сибіга про повну дипломатичну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання для української дипломатії щодо місяця тиску на РФ, максимального збільшення ціни війни для агресора та обмеження здатності Росії виробляти засоби терору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу, 21 червня, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Перед нами - важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України", - заявив глава МЗС.

Ключовим завданням Сибіга назвав обмеження здатності Росії виробляти засоби терору. Дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів, зокрема самітів ЄС і НАТО наступного тижня.

"Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів - як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все - вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую - руйнівних", - наголосив він.

Також читайте: Сибіга: Дипломатія задобрювання Росії не діє, настав час дипломатії тиску

Як пояснив Сибіга, йдеться насамперед про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї.

"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для Росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки Росії", зазначив глава МЗС.

Міністр зауважив, що російська економіка близька до рецесії, а всі бравурні заяви російських посадовців лише підтверджують цю тезу та наявність системних проблем.

"Потрібно посилювати контроль за виконанням вже введених обмежень, вводити так звані "вторинні санкції". Вони мають бути спрямовані на банківську систему, центробанк РФ, великі регіональні банки, заморожені активи. Мають бути прийняті справедливі рішення, які вже зараз дозволятимуть повною мірою їх використовувати. Говоримо про конфіскацію та використання активів для потреб відновлення та закупівлі зброї для України", - заявив міністр.

Читайте: Зеленський провів нараду щодо санкційної політики проти РФ: Погоджено конкретні рішення

Окремо він наголосив на необхідності введення санкцій проти всіх тих, хто допомагає Росії обходити обмеження, та запевнив, що відповідна робота ведеться. Він зробив особливий акцент на великих країнах, які є найбільшими імпортерами російської нафти.

"Саме кошти від експорту нафти нині є головним джерелом доходів для фінансування російської воєнної машини. Тому ми будемо спрямовувати всі зусилля на те, щоб зупинити експорт російської нафти "тіньовим флотом" до тих країн, які найбільше її купують", - зазначив дипломат.

Міністр також повідомив, що Президент України Володимир Зеленський поставив дипломатичній службі завдання працювати над залученням підтримки партнерів для підвищення макрофінансової стабільності та енергетичної стійкості України напередодні наступного опалювального сезону.

Читайте: Адміністрація Трампа згорнула робочу групу з розробки стратегії тиску на Росію, - Reuters

дипломатія (720) санкції (12769) Сибіга Андрій (663)
+14
І тому ВР тікає на "канікули"?
показати весь коментар
21.06.2025 21:43 Відповісти
+13
Знову потужна пусто-порожня балаканина. З гарантіями безпеки вже закінчили, тепер переходять на повну дипломатичну мобілізацію.
Як ви вже заіпали ідіоти.
показати весь коментар
21.06.2025 21:54 Відповісти
+12
Історія з міністром-зйобком Чернишовим це готовий гумористичний сюжет для Вечернєва Квартала. Якби таке сталося за Пороха Квартал би це обсмоктував безконечно, а зараз просто не помітять, є смішніші сюжети з Кличком
показати весь коментар
21.06.2025 21:58 Відповісти
І тому ВР тікає на "канікули"?
показати весь коментар
21.06.2025 21:43 Відповісти
Ви шо смієтесь ? потужні-незламні міністри тікають та їх родини "вже далєчє а іних нєт.." . Всі хто шарить евакують валізи з баблом...
А простих пенсів з Сумщини - Херсонщини ("містогерой Херсон - надпотужна назва) Дніпропетровщині ніхто не ******* - тільки лізь в бусика, Сирок тебе в котел заведе або закине на Суджу в новенькій техніці та zалише без пального та розходників ..
показати весь коментар
21.06.2025 21:49 Відповісти
Історія з міністром-зйобком Чернишовим це готовий гумористичний сюжет для Вечернєва Квартала. Якби таке сталося за Пороха Квартал би це обсмоктував безконечно, а зараз просто не помітять, є смішніші сюжети з Кличком
показати весь коментар
21.06.2025 21:58 Відповісти
квартал давно пора люструвати прямо на концерті
показати весь коментар
22.06.2025 04:42 Відповісти
Європа ту 💩💩зелену 🤮🐸 Гуйню ( потужну) не дивиться.
Та й взагалі знають що міністри нічого не вирішують! Все управління у якогось ларьочника, який має лише повноваження преЦеденту папіри подавати та вести облік швабр і цеберок у Охвісі потужних Мрій
показати весь коментар
21.06.2025 21:43 Відповісти
Очікує рішучості - особливо від США - а Трамп на санкції поклав болт з прибором - Сибіга не в курсі?
показати весь коментар
21.06.2025 21:44 Відповісти
На 4 році повномоштабної війни вони про дипломатичну мобілізацію згадали,а до цього виходить в носі колупались,зарплатню отримували,надбавки,по світу за рахунок бюджету катались,імітацію діяльності робили,відкридтям бізнесу за кордоном займались,покидьки.
показати весь коментар
21.06.2025 21:47 Відповісти
А плани перемоги, саміти миру, какаліції охочих, надра в подарунок - це не було важливо?
показати весь коментар
21.06.2025 21:49 Відповісти
А через місяць, буде місяць потужного тиску. А через два, коолоція місяців.
показати весь коментар
21.06.2025 21:51 Відповісти
Вийди геть, розбійник
показати весь коментар
21.06.2025 21:52 Відповісти
Хочу, щоб ЄС нарешті почав казати про ЗЄ правду. Все одно рано чи пізно це прийдеться робити.
З ЗЄ ця війна для України може закінчитися тільки поразкою.

Цього ЗЕленого кавалка лайна вже давно пора позбавитися.
показати весь коментар
21.06.2025 21:53 Відповісти
Вони не будуть говорити, тому що тоді прийдеться зупинити повністю підтримку, як це зробили штати, а вони ще не встигли переозброїтись.
показати весь коментар
21.06.2025 22:36 Відповісти
Ну на їхньому місці я б вже давно розглядав варіант негучної ліквідації.

Це краще ніж пояснювати своїм виборцям навіщо роками гроші європейських платників податків віддавали на розкрадання Зеленському.
показати весь коментар
21.06.2025 22:53 Відповісти
Знову потужна пусто-порожня балаканина. З гарантіями безпеки вже закінчили, тепер переходять на повну дипломатичну мобілізацію.
Як ви вже заіпали ідіоти.
показати весь коментар
21.06.2025 21:54 Відповісти
Через два тижні подивимося який буде місяць
показати весь коментар
21.06.2025 21:54 Відповісти
Чим тиснути? Потужною балаканиною?
показати весь коментар
21.06.2025 21:59 Відповісти
Зелена саранча....потужні мобілізатори....
показати весь коментар
21.06.2025 22:01 Відповісти
Понятно, 2-3 недели. Максимум месяц...
Сначала отдать ларечнику всю внешнюю политику, потом устраивать месячник "дипломатии"
показати весь коментар
21.06.2025 22:06 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 22:09 Відповісти
Знову потужний липень?
показати весь коментар
21.06.2025 22:10 Відповісти
Так а що, в нас є хоч один НЕ важливий місяць? Вони усі важливі, тяжкі і потужно-незламні. Вже четвертий рік.
показати весь коментар
21.06.2025 22:10 Відповісти
Ледь не зіганув....
показати весь коментар
21.06.2025 22:14 Відповісти
Зеганув
показати весь коментар
21.06.2025 22:29 Відповісти
Зригнув
показати весь коментар
21.06.2025 23:57 Відповісти
Усі місяці були не важливими, тільки цей важливий.
показати весь коментар
21.06.2025 22:22 Відповісти
Оцей блювотно-фантазерський - справедливий мир.. На війні мир це мир на умовах переможця. І він "справедлив" йому, всім іншим то катастрофа. Так що не *****, хер знає чого ти там міністр. Йди на завод, ший хоч труси ЗСУ. Більше користі
показати весь коментар
21.06.2025 22:23 Відповісти
там усі таки йолопи
показати весь коментар
22.06.2025 04:44 Відповісти
Будуть спеціальні буси для дипломатів? Ну раз місяць повної дипломатичної мобілізації?
показати весь коментар
21.06.2025 22:28 Відповісти
І мєнтам
показати весь коментар
21.06.2025 23:58 Відповісти
Не знаю, але «наша» влада має страшний довгий інерційний шлях, не помічають, що на своїй тачці в країну мрій вони давно стерли не тільки шини, але осі на яких колеса тримались.
Час це «ралі» потужності зупинити і дати можливість іншим витягнути країну із глибокої ями в яку вони її завезли і фактично скинули.
Ну, отямтесь вже, блді! Ну скількі можна брехати і намагатися позоритись до кінця?!
Набридли і остогидли. Але не це страшно, а те, що народ не сприймає цієї брехні, а тому кожен сам по собі(
показати весь коментар
21.06.2025 22:37 Відповісти
майдану нема тож ще не конче остогидли
показати весь коментар
22.06.2025 04:45 Відповісти
Я так зрозумів десь зараз будуть наступні корупційні скандали і нові дипломати втечуть з награбованим посилювати тиск закордон.
показати весь коментар
21.06.2025 22:40 Відповісти
О уже и Сибига перенял эстафету западных куколдов « следующие месяцы будут решающими для Украины»
показати весь коментар
22.06.2025 08:08 Відповісти
Пішов н...й разом з своїм "президентом".
показати весь коментар
22.06.2025 08:15 Відповісти
До весни умовно придатних вистачить ,а потім підуть жінки,за цей час продамо зерно,світло,газ,нафту,трохи накрадемо мільярдиків тіх шо Європа дала,от і весь надпотужний план.
показати весь коментар
22.06.2025 10:48 Відповісти
З лютого 22-го кожен наступний місяць важливіший за попередній, бо більше тиску на агресора та повної дипломатичної мобілізації. Звалюйте вже уйобки слідом за ефективним менеджером Чернишовим.
показати весь коментар
22.06.2025 11:51 Відповісти
 
 