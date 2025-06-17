УКР
Новини
6 915 63

Адміністрація Трампа згорнула робочу групу з розробки стратегії тиску на Росію, - Reuters

президент США Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка мала виробити стратегії тиску на Росію для просування мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, робоча група була створена навесні та координувалася Радою національної безпеки США. До її складу входили представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону, розвідки та головний радник з питань Європи й Росії Ендрю Пік, якого усунули в травні. За словами співрозмовників, уже у травні ініціатива втратила динаміку, оскільки Трамп виявив небажання підтримувати жорсткішу лінію щодо Москви.

Приблизно три тижні тому групу остаточно ліквідували внаслідок звільнення більшості членів Ради нацбезпеки, включно з командою, яка опікувалася війною в Україні.

Попри обіцянки Трампа завершити війну "в перший день", останніми місяцями він висловлював розчарування відсутністю результатів і натякав на відмову США від ролі посередника у врегулюванні конфлікту. Посадовці зазначають, що Трамп у будь-який момент може змінити позицію, але сам факт створення або ліквідації цієї групи міг залишитися поза його увагою.

Робота групи залишалася на етапі попередніх обговорень, зокрема щодо обмеження поставок до Росії з боку країн Східної Європи, Азії та колишніх радянських республік. Її діяльність не була пов’язана із санкційними ініціативами Конгресу.

+26
Не дивує. США під керівництвом Трампона, кинуло Україну та Захід, перейшло відкрито на сторону *****. Підождіть, руде лайно ще санкції з паРаші зніме!
17.06.2025 14:13 Відповісти
+19
Норм єрмак злітав.Норм перемовини-зустрічі провів
17.06.2025 14:12 Відповісти
+14
чи скоро рудий кнур почне Пуйлу постачати зброю , ось в чому питання
17.06.2025 14:16 Відповісти
Навіть ,,обговорити" не дозволили.....
17.06.2025 14:10 Відповісти
Пукнуть із Аляски в сторону Чукотки? Красновці грьобані.
17.06.2025 14:13 Відповісти
Норм єрмак злітав.Норм перемовини-зустрічі провів
17.06.2025 14:12 Відповісти
З усією неповагою до даної персони, я не вірю що він якось впливає на перебіг подій. Чим далі, тим більше закладається думок, що Трамп в боргу перед плешивим, або св пупкіна серйозний компромат, або і те і те. З кожним днем все більше дивує
17.06.2025 15:02 Відповісти
Чо муж не впливає?Єрмак їзди про щось домовлятися.Підозрюю що гарантії безпеки.Правда для себе з президентом.Ну і американці роблять виссновки-якщо укрвладі пох на війну то чосу вони мають переживати?
17.06.2025 15:10 Відповісти
І якщо не можуть "іплинути" то нахрен нам щдалися оті 5-6 ефективних менеджерів?
17.06.2025 15:14 Відповісти
Не дивує. США під керівництвом Трампона, кинуло Україну та Захід, перейшло відкрито на сторону *****. Підождіть, руде лайно ще санкції з паРаші зніме!
17.06.2025 14:13 Відповісти
це навіть не півроку рудий при владі. санкції проти України, ППО кацапам - ще є куди пробивати.
17.06.2025 17:54 Відповісти
А що ж таке? Рудий дід грозив, що швидко все розрулить і порішає.
Забракло пороху?
17.06.2025 14:15 Відповісти
Виявився піздаболом, рівня вищого, ніж Гундос. Грізно надував щоки, а коли дійшло до діла - просто злився.
17.06.2025 14:28 Відповісти
За дальний стол его и торжественно вручить ему ложку с дыркой, как хутинской ковырялке.
17.06.2025 16:03 Відповісти
чи скоро рудий кнур почне Пуйлу постачати зброю , ось в чому питання
17.06.2025 14:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ioAJ3rQwuXk

Як Донні втекло з саміту в Канаді ...
17.06.2025 14:25 Відповісти
https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1?__cft__[0]=AZW3z_0J3RHTz4-U76aWnwWirk-1r0xCk_0oEDzAig6XJW-************************-xiznp9GWEuhxKVUYDkzFoGVmQLeqA3Y1UVP0BC_EpEIQz0eg0kCAPU1vToK8ceoJM3TIptoaf8mN3v7QDyu9DlqQKKZXj_AVfiOS2_nNqNLRlGaxlAErohQUuxBzXiDQOyACMqz1S894yYFtxsxMwZqHia-Psb-8W13AGw&__tn__=-UC%2CP-y-R Vadym Denysenko

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02KmK81E9ho4vn5mxJjnjBpemjCNCuRaehxncd9AtkUGDP9Q8gGVwVCV9c7q1TesQMl?__cft__[0]=AZW3z_0J3RHTz4-U76aWnwWirk-1r0xCk_0oEDzAig6XJW-************************-xiznp9GWEuhxKVUYDkzFoGVmQLeqA3Y1UVP0BC_EpEIQz0eg0kCAPU1vToK8ceoJM3TIptoaf8mN3v7QDyu9DlqQKKZXj_AVfiOS2_nNqNLRlGaxlAErohQUuxBzXiDQOyACMqz1S894yYFtxsxMwZqHia-Psb-8W13AGw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7?

1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо.

2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.

3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.

Версія про «українську» причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану
17.06.2025 14:17 Відповісти
привіт тобі на передок
17.06.2025 14:26 Відповісти
Дурнику, за кордоном українці теж працюють на Україну
Але тобі, кацапському провокатору , це не зрозуміти
17.06.2025 14:35 Відповісти
от і добре, я вже своїх теж переконала після цього обстрілу попрацювати на Україну за кордоном, бо під шахедами і ракетами проблемно не тільки працюється,а навіть живеться
17.06.2025 14:43 Відповісти
Треба тількі мову добре знати країни, до якої ви зібралися їхати працювати .
без якісної мови від вас толку не буде. А у кожній країни свої мови , там знання кацапськоі чи англійської не проходить
ТАК ЩО ВАШ ПИСТЕЖ НЕУМЕСТЕН
17.06.2025 14:58 Відповісти
В Англии или Ирландии знание английского тоже не прокатит? От беда. Так и знал что нужно было в школе британский учить а не инглиш(
17.06.2025 16:24 Відповісти
У школі треба було українську вивчати , але Вам щось заважало . Мабуть ЧЕЛЮСТЬ
17.06.2025 16:35 Відповісти
Гнида
17.06.2025 14:18 Відповісти
Трамп - агент Кремля. Это было понятно ещё при его первом сроке.

Всё. Так и есть.
17.06.2025 14:19 Відповісти
Я думаю він заручник фсб хремля, через брудні гріхі похоті і пєдофілії, абсолютної зневаги до жінок і дітей в своїх жорстоких розвагах. Ну і по ходу боржник ху...ла
17.06.2025 14:59 Відповісти
Трамп соучастник путина в его преступлениях и такой же преступник
17.06.2025 18:19 Відповісти
Краснов і далі продовжує говорити що він краснов ганд.н
17.06.2025 14:19 Відповісти
17.06.2025 14:20 Відповісти
Упал на ноги после зубровки?
17.06.2025 16:04 Відповісти
це чергові "пекельні санкції " проти росії, а ви не правильно все розумієте
17.06.2025 14:21 Відповісти
До чого готуватися , цікаво ...
17.06.2025 14:23 Відповісти
просто підар
17.06.2025 14:26 Відповісти
Це не можна було передбачити?
17.06.2025 14:28 Відповісти
Трапм, місія: "врятувати військового злочинця - ху2йла".
17.06.2025 14:28 Відповісти
Двое суток выжидал 🇮🇱 vs 🇮🇷. Когда Аятолла пушной зверёк навестил, распушил хвост и надулся как воздушный шар.
Абсолютнейшее ничтожество. Но его можно ставить в положение "догги стайл". Инициатива
17.06.2025 14:30 Відповісти
Завоняло тухлою кремлівською консервою. Хоч і з етікеткою американської тушонки..
17.06.2025 14:34 Відповісти
Коли вже там ті вибори до конгресу! Щоб ти здих руда тварь
17.06.2025 14:36 Відповісти
Я так розумію,що про купівлю зброї у США можно теж забути...Яку ж тварюку обрали американці.
17.06.2025 14:38 Відповісти
****, свернул не группу а памперс свой, урод ...
17.06.2025 14:45 Відповісти
треба було ще й депортирувати усю групу
до Венесуели
17.06.2025 14:47 Відповісти
Не дивуйтесь, якщо ця руда мавпа почне поставляти зброю пуйлу.
17.06.2025 14:55 Відповісти
"Російський імпорт технологій починається з того, що американські виробники мікросхем продають свою продукцію міжнародним дистриб'юторам. Компанії, що займаються виробництвом чипів, за законом не зобов'язані відстежувати, куди йдуть їхні товари далі. Тож Росія звертається до міжнародних дистриб'юторів - які, згідно з аналізом NYT, розташовані в Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі - й таким чином підтримує постійне постачання західних технологій. Одним із важливих чипів був Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A., які виготовляють​​ такі американські компанії, як Advanced Micro Devices і Intel. Вони заборонені для продажу в Росії. Попри це, за даними російської митниці, від початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів."
17.06.2025 16:28 Відповісти
Ху...ло наказав, підх....вик зробив. Америка, якщо не опритомніє, буде ганьбою демократії, або гірше, областю ху....хостану. Там трампанутый ще Аляску ху...лу не передав
17.06.2025 15:00 Відповісти
Закапывает себя во имя *****! Идея маска о 3 партии вполне жизнеспособна, потому что скоро у трампа будет 0 голосов в сенате/конгрессе, демократы его и так не долюбливают, а республиканцы потихоньку ******** от сильной но вялой руки!
17.06.2025 15:00 Відповісти
"цьом,чмок", від рудої обіссяної мавпи.
17.06.2025 15:09 Відповісти
Колись цю руду мерзоту викине американське суспільство, як не потріб. А факт голосування за Трампа буде ганебним, як в нас за Януковича. Але ще до проміжних виборів у листопаді наступного року доведеться терпіти його абсолютну владу, потім воно перетвориться на кульгаву качку, і вже буде байдуже на його словесну діарею. Хай судді і психіатри слухають...
17.06.2025 15:13 Відповісти
А Ви думаєте, що виборці Януковича кудись зникли? Ніііі, сидять і чекають наступних виборів. Вони завжди знайдуть за кого проголосувати- кого покажуть по ОРТ, то за Янука, то за Зелю, то ще за когось.
17.06.2025 15:40 Відповісти
Потрібно розірвати угоду про копалини, тим більше що власників надр, український нарід, зрадники не запитували!
17.06.2025 15:18 Відповісти
Группу тиску згорнули. На часі розгортання групи для підготовки пакету документів на спільну Нобелевську премію миру для Трампа і Путіна. Не посваряться, коли ділити будуть?
17.06.2025 15:20 Відповісти
США з мироворо лідера перетворилися на мирового під*ра
17.06.2025 15:22 Відповісти
Ни прибавить, ни убавить.
17.06.2025 15:57 Відповісти
Не США, а трамп. В неділю майже 11 млн. громадян вийшли з протестами проти рудої гниди
17.06.2025 16:38 Відповісти
негусто
18.06.2025 00:40 Відповісти
Портрібно згортати угоду про копалини
17.06.2025 15:23 Відповісти
вона зорнута у трубочку ще до її підписання.
17.06.2025 15:45 Відповісти
Трамп и стратегия понятия несовместимые,ему надо открывать министерство отличных сделок.
17.06.2025 15:36 Відповісти
після обстрілу Києва трамп доручив сформувати міжвідомчу робочу групу, яка буде виробляти стратегії тиску на Україну для просування положень мирних ініціатив і пропозицій рф.
17.06.2025 15:44 Відповісти
а групу по blowjob створила чи трампон справляється самостійно?
17.06.2025 15:50 Відповісти
До влади в США прийшли неофашисти...
17.06.2025 15:52 Відповісти
Трамп - позорный окацапленый импотент. Америке - трындец.
17.06.2025 15:55 Відповісти
На 24 телеканалі донедавна був такий експерт Вігірінський, так він постійно розповідав який трамп чудовий і розумний
17.06.2025 16:36 Відповісти
Таке відчуття що трампонутий всіх своїх покусав, тільки не думав що сказ так швидко розійдеться
17.06.2025 17:02 Відповісти
Яйця Чубчика лежать на Лубянці.
17.06.2025 18:38 Відповісти
 
 