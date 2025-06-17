Адміністрація Трампа згорнула робочу групу з розробки стратегії тиску на Росію, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка мала виробити стратегії тиску на Росію для просування мирних переговорів щодо України.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, робоча група була створена навесні та координувалася Радою національної безпеки США. До її складу входили представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону, розвідки та головний радник з питань Європи й Росії Ендрю Пік, якого усунули в травні. За словами співрозмовників, уже у травні ініціатива втратила динаміку, оскільки Трамп виявив небажання підтримувати жорсткішу лінію щодо Москви.
Приблизно три тижні тому групу остаточно ліквідували внаслідок звільнення більшості членів Ради нацбезпеки, включно з командою, яка опікувалася війною в Україні.
Попри обіцянки Трампа завершити війну "в перший день", останніми місяцями він висловлював розчарування відсутністю результатів і натякав на відмову США від ролі посередника у врегулюванні конфлікту. Посадовці зазначають, що Трамп у будь-який момент може змінити позицію, але сам факт створення або ліквідації цієї групи міг залишитися поза його увагою.
Робота групи залишалася на етапі попередніх обговорень, зокрема щодо обмеження поставок до Росії з боку країн Східної Європи, Азії та колишніх радянських республік. Її діяльність не була пов’язана із санкційними ініціативами Конгресу.
Забракло пороху?
Як Донні втекло з саміту в Канаді ...
https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02KmK81E9ho4vn5mxJjnjBpemjCNCuRaehxncd9AtkUGDP9Q8gGVwVCV9c7q1TesQMl
Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7?
1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо.
2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.
3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.
Версія про «українську» причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану
