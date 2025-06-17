РУС
Администрация Трампа свернула рабочую группу по разработке стратегии давления на Россию, - Reuters

президент США Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа недавно прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая должна была выработать стратегии давления на Россию для продвижения мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рабочая группа была создана весной и координировалась Советом национальной безопасности США. В ее состав входили представители Госдепа, Минфина, Пентагона, разведки и главный советник по вопросам Европы и России Эндрю Пик, которого отстранили в мае. По словам собеседников, уже в мае инициатива потеряла динамику, поскольку Трамп проявил нежелание поддерживать более жесткую линию в отношении Москвы.

Примерно три недели назад группу окончательно ликвидировали в результате увольнения большинства членов Совета нацбезопасности, включая команду, которая занималась войной в Украине.

Несмотря на обещания Трампа завершить войну "в первый день", в последние месяцы он выражал разочарование отсутствием результатов и намекал на отказ США от роли посредника в урегулировании конфликта. Чиновники отмечают, что Трамп в любой момент может изменить позицию, но сам факт создания или ликвидации этой группы мог остаться вне его внимания.

Работа группы оставалась на этапе предварительных обсуждений, в частности по ограничению поставок в Россию со стороны стран Восточной Европы, Азии и бывших советских республик. Ее деятельность не была связана с санкционными инициативами Конгресса.

+26
Не дивує. США під керівництвом Трампона, кинуло Україну та Захід, перейшло відкрито на сторону *****. Підождіть, руде лайно ще санкції з паРаші зніме!
17.06.2025 14:13 Ответить
+19
Норм єрмак злітав.Норм перемовини-зустрічі провів
17.06.2025 14:12 Ответить
+14
чи скоро рудий кнур почне Пуйлу постачати зброю , ось в чому питання
17.06.2025 14:16 Ответить
Навіть ,,обговорити" не дозволили.....
17.06.2025 14:10 Ответить
Пукнуть із Аляски в сторону Чукотки? Красновці грьобані.
17.06.2025 14:13 Ответить
Норм єрмак злітав.Норм перемовини-зустрічі провів
17.06.2025 14:12 Ответить
З усією неповагою до даної персони, я не вірю що він якось впливає на перебіг подій. Чим далі, тим більше закладається думок, що Трамп в боргу перед плешивим, або св пупкіна серйозний компромат, або і те і те. З кожним днем все більше дивує
17.06.2025 15:02 Ответить
Чо муж не впливає?Єрмак їзди про щось домовлятися.Підозрюю що гарантії безпеки.Правда для себе з президентом.Ну і американці роблять виссновки-якщо укрвладі пох на війну то чосу вони мають переживати?
17.06.2025 15:10 Ответить
І якщо не можуть "іплинути" то нахрен нам щдалися оті 5-6 ефективних менеджерів?
17.06.2025 15:14 Ответить
Не дивує. США під керівництвом Трампона, кинуло Україну та Захід, перейшло відкрито на сторону *****. Підождіть, руде лайно ще санкції з паРаші зніме!
17.06.2025 14:13 Ответить
це навіть не півроку рудий при владі. санкції проти України, ППО кацапам - ще є куди пробивати.
17.06.2025 17:54 Ответить
А що ж таке? Рудий дід грозив, що швидко все розрулить і порішає.
Забракло пороху?
17.06.2025 14:15 Ответить
Виявився піздаболом, рівня вищого, ніж Гундос. Грізно надував щоки, а коли дійшло до діла - просто злився.
17.06.2025 14:28 Ответить
За дальний стол его и торжественно вручить ему ложку с дыркой, как хутинской ковырялке.
17.06.2025 16:03 Ответить
чи скоро рудий кнур почне Пуйлу постачати зброю , ось в чому питання
17.06.2025 14:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ioAJ3rQwuXk

Як Донні втекло з саміту в Канаді ...
17.06.2025 14:25 Ответить
Vadym Denysenko

4 ч. ·

Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7?

1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо.

2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.

3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.

Версія про «українську» причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану
17.06.2025 14:17 Ответить
привіт тобі на передок
17.06.2025 14:26 Ответить
Дурнику, за кордоном українці теж працюють на Україну
показать весь комментарий
17.06.2025 14:35 Ответить
от і добре, я вже своїх теж переконала після цього обстрілу попрацювати на Україну за кордоном, бо під шахедами і ракетами проблемно не тільки працюється,а навіть живеться
17.06.2025 14:43 Ответить
Треба тількі мову добре знати країни, до якої ви зібралися їхати працювати .
без якісної мови від вас толку не буде. А у кожній країни свої мови , там знання кацапськоі чи англійської не проходить
ТАК ЩО ВАШ ПИСТЕЖ НЕУМЕСТЕН
17.06.2025 14:58 Ответить
В Англии или Ирландии знание английского тоже не прокатит? От беда. Так и знал что нужно было в школе британский учить а не инглиш(
17.06.2025 16:24 Ответить
У школі треба було українську вивчати , але Вам щось заважало . Мабуть ЧЕЛЮСТЬ
17.06.2025 16:35 Ответить
Гнида
17.06.2025 14:18 Ответить
Трамп - агент Кремля. Это было понятно ещё при его первом сроке.

Всё. Так и есть.
17.06.2025 14:19 Ответить
Я думаю він заручник фсб хремля, через брудні гріхі похоті і пєдофілії, абсолютної зневаги до жінок і дітей в своїх жорстоких розвагах. Ну і по ходу боржник ху...ла
17.06.2025 14:59 Ответить
Трамп соучастник путина в его преступлениях и такой же преступник
17.06.2025 18:19 Ответить
Краснов і далі продовжує говорити що він краснов ганд.н
17.06.2025 14:19 Ответить
17.06.2025 14:20 Ответить
Упал на ноги после зубровки?
17.06.2025 16:04 Ответить
це чергові "пекельні санкції " проти росії, а ви не правильно все розумієте
17.06.2025 14:21 Ответить
До чого готуватися , цікаво ...
17.06.2025 14:23 Ответить
просто підар
17.06.2025 14:26 Ответить
Це не можна було передбачити?
17.06.2025 14:28 Ответить
Трапм, місія: "врятувати військового злочинця - ху2йла".
17.06.2025 14:28 Ответить
Двое суток выжидал 🇮🇱 vs 🇮🇷. Когда Аятолла пушной зверёк навестил, распушил хвост и надулся как воздушный шар.
Абсолютнейшее ничтожество. Но его можно ставить в положение "догги стайл". Инициатива
17.06.2025 14:30 Ответить
Завоняло тухлою кремлівською консервою. Хоч і з етікеткою американської тушонки..
17.06.2025 14:34 Ответить
Коли вже там ті вибори до конгресу! Щоб ти здих руда тварь
17.06.2025 14:36 Ответить
Я так розумію,що про купівлю зброї у США можно теж забути...Яку ж тварюку обрали американці.
17.06.2025 14:38 Ответить
****, свернул не группу а памперс свой, урод ...
17.06.2025 14:45 Ответить
треба було ще й депортирувати усю групу
до Венесуели
17.06.2025 14:47 Ответить
Не дивуйтесь, якщо ця руда мавпа почне поставляти зброю пуйлу.
17.06.2025 14:55 Ответить
"Російський імпорт технологій починається з того, що американські виробники мікросхем продають свою продукцію міжнародним дистриб'юторам. Компанії, що займаються виробництвом чипів, за законом не зобов'язані відстежувати, куди йдуть їхні товари далі. Тож Росія звертається до міжнародних дистриб'юторів - які, згідно з аналізом NYT, розташовані в Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі - й таким чином підтримує постійне постачання західних технологій. Одним із важливих чипів був Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A., які виготовляють​​ такі американські компанії, як Advanced Micro Devices і Intel. Вони заборонені для продажу в Росії. Попри це, за даними російської митниці, від початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів."
17.06.2025 16:28 Ответить
Ху...ло наказав, підх....вик зробив. Америка, якщо не опритомніє, буде ганьбою демократії, або гірше, областю ху....хостану. Там трампанутый ще Аляску ху...лу не передав
17.06.2025 15:00 Ответить
Закапывает себя во имя *****! Идея маска о 3 партии вполне жизнеспособна, потому что скоро у трампа будет 0 голосов в сенате/конгрессе, демократы его и так не долюбливают, а республиканцы потихоньку ******** от сильной но вялой руки!
17.06.2025 15:00 Ответить
"цьом,чмок", від рудої обіссяної мавпи.
17.06.2025 15:09 Ответить
Колись цю руду мерзоту викине американське суспільство, як не потріб. А факт голосування за Трампа буде ганебним, як в нас за Януковича. Але ще до проміжних виборів у листопаді наступного року доведеться терпіти його абсолютну владу, потім воно перетвориться на кульгаву качку, і вже буде байдуже на його словесну діарею. Хай судді і психіатри слухають...
17.06.2025 15:13 Ответить
А Ви думаєте, що виборці Януковича кудись зникли? Ніііі, сидять і чекають наступних виборів. Вони завжди знайдуть за кого проголосувати- кого покажуть по ОРТ, то за Янука, то за Зелю, то ще за когось.
17.06.2025 15:40 Ответить
Потрібно розірвати угоду про копалини, тим більше що власників надр, український нарід, зрадники не запитували!
17.06.2025 15:18 Ответить
Группу тиску згорнули. На часі розгортання групи для підготовки пакету документів на спільну Нобелевську премію миру для Трампа і Путіна. Не посваряться, коли ділити будуть?
17.06.2025 15:20 Ответить
США з мироворо лідера перетворилися на мирового під*ра
17.06.2025 15:22 Ответить
Ни прибавить, ни убавить.
17.06.2025 15:57 Ответить
Не США, а трамп. В неділю майже 11 млн. громадян вийшли з протестами проти рудої гниди
17.06.2025 16:38 Ответить
негусто
18.06.2025 00:40 Ответить
Портрібно згортати угоду про копалини
17.06.2025 15:23 Ответить
вона зорнута у трубочку ще до її підписання.
17.06.2025 15:45 Ответить
Трамп и стратегия понятия несовместимые,ему надо открывать министерство отличных сделок.
17.06.2025 15:36 Ответить
після обстрілу Києва трамп доручив сформувати міжвідомчу робочу групу, яка буде виробляти стратегії тиску на Україну для просування положень мирних ініціатив і пропозицій рф.
17.06.2025 15:44 Ответить
а групу по blowjob створила чи трампон справляється самостійно?
17.06.2025 15:50 Ответить
До влади в США прийшли неофашисти...
17.06.2025 15:52 Ответить
Трамп - позорный окацапленый импотент. Америке - трындец.
17.06.2025 15:55 Ответить
На 24 телеканалі донедавна був такий експерт Вігірінський, так він постійно розповідав який трамп чудовий і розумний
17.06.2025 16:36 Ответить
Таке відчуття що трампонутий всіх своїх покусав, тільки не думав що сказ так швидко розійдеться
17.06.2025 17:02 Ответить
Яйця Чубчика лежать на Лубянці.
17.06.2025 18:38 Ответить
 
 