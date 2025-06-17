Администрация Трампа свернула рабочую группу по разработке стратегии давления на Россию, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа недавно прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая должна была выработать стратегии давления на Россию для продвижения мирных переговоров по Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, рабочая группа была создана весной и координировалась Советом национальной безопасности США. В ее состав входили представители Госдепа, Минфина, Пентагона, разведки и главный советник по вопросам Европы и России Эндрю Пик, которого отстранили в мае. По словам собеседников, уже в мае инициатива потеряла динамику, поскольку Трамп проявил нежелание поддерживать более жесткую линию в отношении Москвы.
Примерно три недели назад группу окончательно ликвидировали в результате увольнения большинства членов Совета нацбезопасности, включая команду, которая занималась войной в Украине.
Несмотря на обещания Трампа завершить войну "в первый день", в последние месяцы он выражал разочарование отсутствием результатов и намекал на отказ США от роли посредника в урегулировании конфликта. Чиновники отмечают, что Трамп в любой момент может изменить позицию, но сам факт создания или ликвидации этой группы мог остаться вне его внимания.
Работа группы оставалась на этапе предварительных обсуждений, в частности по ограничению поставок в Россию со стороны стран Восточной Европы, Азии и бывших советских республик. Ее деятельность не была связана с санкционными инициативами Конгресса.
Забракло пороху?
Як Донні втекло з саміту в Канаді ...
https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02KmK81E9ho4vn5mxJjnjBpemjCNCuRaehxncd9AtkUGDP9Q8gGVwVCV9c7q1TesQMl?__cft__[0]=AZW3z_0J3RHTz4-U76aWnwWirk-1r0xCk_0oEDzAig6XJW-************************-xiznp9GWEuhxKVUYDkzFoGVmQLeqA3Y1UVP0BC_EpEIQz0eg0kCAPU1vToK8ceoJM3TIptoaf8mN3v7QDyu9DlqQKKZXj_AVfiOS2_nNqNLRlGaxlAErohQUuxBzXiDQOyACMqz1S894yYFtxsxMwZqHia-Psb-8W13AGw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·
Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7?
1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо.
2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.
3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.
Версія про «українську» причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану
