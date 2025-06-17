Администрация Трампа свернула рабочую группу по разработке стратегии давления на Россию, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа недавно прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая должна была выработать стратегии давления на Россию для продвижения мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рабочая группа была создана весной и координировалась Советом национальной безопасности США. В ее состав входили представители Госдепа, Минфина, Пентагона, разведки и главный советник по вопросам Европы и России Эндрю Пик, которого отстранили в мае. По словам собеседников, уже в мае инициатива потеряла динамику, поскольку Трамп проявил нежелание поддерживать более жесткую линию в отношении Москвы.

Примерно три недели назад группу окончательно ликвидировали в результате увольнения большинства членов Совета нацбезопасности, включая команду, которая занималась войной в Украине.

Несмотря на обещания Трампа завершить войну "в первый день", в последние месяцы он выражал разочарование отсутствием результатов и намекал на отказ США от роли посредника в урегулировании конфликта. Чиновники отмечают, что Трамп в любой момент может изменить позицию, но сам факт создания или ликвидации этой группы мог остаться вне его внимания.

Работа группы оставалась на этапе предварительных обсуждений, в частности по ограничению поставок в Россию со стороны стран Восточной Европы, Азии и бывших советских республик. Ее деятельность не была связана с санкционными инициативами Конгресса.

