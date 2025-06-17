РУС
6 592 55

Критика исключения РФ из G8 демонстрирует, насколько Трамп сблизился с Путиным, - NYT

Дональд Трамп хочет возвращения России в G8

Дональд Трамп на встрече лидеров стран G7 мог бы начать с обсуждения вопросов торговли, войны на Ближнем Востоке или войны в Украине. Однако на первом месте для него был другой вопрос: Владимир Путин.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"G7 когда-то была G8", - сказал лидер США журналистам, имея в виду решение исключить Россию в 2014 году после того, как она начала агрессию против Украины и оккупировала Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц после разговора с Трампом: Давление на Россию должно быть усилено

Затем он обвинил экс-президента Барака Обаму и экс-премьера Канады Джастина Трюдо в том, что они изгнали Россию. Трамп утверждал, что включение РФ в G8 позволило бы избежать войны в Украине.

Далее он обвинил бывшего президента Барака Обаму и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо (он ошибся - это был Стивен Харпер) в том, что они изгнали Россию, и утверждал, что ее включение в группу позволило бы избежать войны в Украине, пишут журналисты.

"Сцена, произошедшая в понедельник, продемонстрировала, насколько Трамп сблизился с российским автократом с момента своего первого вступления в должность и насколько он отдалился от американских союзников, которые объединились вокруг Украины", - отмечается в материале.

Читайте также: Трамп резко ответил Макрону относительно причин досрочного отъезда с саммита G7: Эмманюэль всегда понимает неправильно

Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что Трамп давно придерживался этого мнения и разделял бы его даже в случае встречи с мировыми лидерами, которые имеют другие взгляды.

Бывший советник Трампа Джон Болтон сказал, что призывы лидера США вернуть РФ в G8 свидетельствуют о его незнании истории этого блока.

"Казалось, он никогда не понимал, что Россия была исключена из G8 за вторжение в Украину. Трамп также не мог понять, что этот альянс был группой единомышленников индустриальных демократий. Видимо, он до сих пор этого не понимает", - пояснил Болтон.

Читайте: Трамп заявил, что не вводит санкции против РФ, потому что это будет стоить США "много денег"

+35
Ні, ця "критика" наочно вчергове підтверджує те, що https://azh.kz/ru/news/view/112478 зізнання колишнього кагебіста (в молодості) а потім голови Комітету національної безпеки Казахстану Альнура Мусаева в тому, що в 1987-му році завербували Трампа і дали йому позивний "Краснов" - правда.

І саме тому Трамп відповідно діє в інтересах *****.
17.06.2025 12:35 Ответить
+34
Трамп - американське *****!
17.06.2025 12:36 Ответить
+23
Якби Усаму Бен Ладена вибрали в Конгрес сша то не було б трагедії 11 вересня 2001 року
17.06.2025 12:44 Ответить
Мріє злитися в екстазі!
17.06.2025 12:34 Ответить
G7 стала G6 +
поки що +, але скоро може бути просто G6
17.06.2025 12:43 Ответить
рижий,недолугий політичний збоченець
17.06.2025 12:55 Ответить
Ні, ця "критика" наочно вчергове підтверджує те, що https://azh.kz/ru/news/view/112478 зізнання колишнього кагебіста (в молодості) а потім голови Комітету національної безпеки Казахстану Альнура Мусаева в тому, що в 1987-му році завербували Трампа і дали йому позивний "Краснов" - правда.

І саме тому Трамп відповідно діє в інтересах *****.
17.06.2025 12:35 Ответить
Когда агент начинает так продвигаться в политке, начинают зачистку свидетелей вербовки. Агента берегут и защищают. Перед первым сроком Трампа должны были зачистить двоюродную внучку казахского КГБшника и ее собаку.
Это только у нас каждый школьник знает что Ермак агент.
Правда, весь Рейх знал что Штирлиц шпион, а шо поделать?
17.06.2025 13:25 Ответить
Саша Сотнік стверджує, що в нього є докази, що завербували набагато раніше. І начебто саме в період до 87 року мали місце найгірші злочини, тому фсб вкинула фішку про 87рік і поганяло краснов.
17.06.2025 13:27 Ответить
Трумпа в Маскву запросив особисто багаторічний посол Сересеру-Совка в США Добринін. За які такі заслуги цікаво? Тому, що містер Трумп не відзначився ніякими заслугами перед Совком та до того ж встиг один, чи два рази обанкротити свої підприємства? Висновок тут повинен бути один - Добринін запросив Трумпа до Маскви по завданню КГБ, яке вже взяло Трумпа в розробку як майбутнього агента.
Чи може якийсь ідіот вважає, що Добринін був таким добрим до Трумпа, що просто так аж зробив йому приємність, подарував йому тур до КГБешних шлюх?
17.06.2025 14:08 Ответить
Трамп - американське *****!
17.06.2025 12:36 Ответить
Два ***** - пара...
17.06.2025 12:36 Ответить
show must go on. Треба казати правду, що зблизився не тільки трамп з путіним, а й їх суспільства, американське і російське, європейське ж перелякано жує соплі
17.06.2025 12:39 Ответить
Я думаю висновок напрошується-Штати на боці мордору.Заборону не вбивати Хомені нашептав трампу *****
17.06.2025 12:40 Ответить
здається, ізраільтяни поставили рудого кретина перед вибором:
або мама-бомба для знищення центрифуг, або палатєнце-головий

треба зносити режим аятол к буям !
зараз у Ізраілю гарна нагода
17.06.2025 12:47 Ответить
Побачиш не буде ні першого ні другого.На жаль.
17.06.2025 13:19 Ответить
16 тонн. Тока Б2 ее потянет. Зачем вам бомба, если у вас нет средств её доставки?
17.06.2025 13:28 Ответить
так з доставкою ж, але це лише знову відтерміную одержання ЯО персами.

треба зносити весь режим
зараз Ізраіль знищив перське ППО в пень - другої такої нагоди може не бути
17.06.2025 13:47 Ответить
а якшо так?
17.06.2025 13:48 Ответить
Замітьте, сьогоднійшній обстріл мирних українських міст нічим не був спровокований. Мало того, ЄС і сша не погодили ні санкцій ні зниження цін на рашистську нафту. Тобто Тампону вже нічого сказати що ***** обідили і чимось спровокували. А може ***** навпаки провокує бездіяльність Заходу і поблажливість а зі сторони Тампона ще й підтримка до рашистських терактів? Коли вже в цьому світі зрозуміть щи тиранів і вбивць провокує не боротьба з ними а безкарність
17.06.2025 12:41 Ответить
Так і є. Бездіяльність та беззубість якраз і провокує *****. А от від Павутин він сере в свій рідний чемоданчик.
17.06.2025 13:08 Ответить
Вони вдарили, тому що у них є чим, і провокації їм не потрібні.
Щодо бездіяльності та безкарності ви цілком праві, це тільки розпалює жагу вбивати.
17.06.2025 13:22 Ответить
***** отримав карт-бланш на террор України від Трампона. Тому набридла непоступлива Україна і бісить Гундос особисто. А в нас немає дипломатів, які б могли перетягнути Трампона хоча б на нейтральну від ***** сторону.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:58 Ответить
Агент повинен виконувати то, що йому наказало ху...ло, а тім більше якщо воно ще дебільне. Йому накази ху...ла ближче до розуміння чим рішення всіх лідерів світу
17.06.2025 12:43 Ответить
Якби Усаму Бен Ладена вибрали в Конгрес сша то не було б трагедії 11 вересня 2001 року
17.06.2025 12:44 Ответить
Схоже Трамп не політик а збочений жадібний бізнесмен,для якого гроші перш за все...і пофіг йому на авторитет, втрати союзників,думку інших та місце яку він посяде в Історії...ганьба рудому ТАСО..!
17.06.2025 12:46 Ответить
Його цікавлять не лише гроші, це хворе, розбещене створіння хоче, щоб усі плазували перед ним і кричали "king in the north".
17.06.2025 12:49 Ответить
його т.зв. "бізнес" накриється на другий день після його президентства
17.06.2025 12:50 Ответить
його бізнес це т.зв. "золотий смартфон" за 500 баксів.

дешевше можна купити "ювелірку" хіба що у циган

.
17.06.2025 12:56 Ответить
Дивився американські протести 14-го числа. Масштаби вражають, вийшли мільйони людей, але результат нульовий, походили та розійшлись. Треба їх навчити, як правильно з шинами поводитись, бо інакше цього рудого, ганебного покидька не позбудешся.
17.06.2025 12:47 Ответить
вибори, вибора..... !
вже влітку праймеризи-шмаймеризи
17.06.2025 12:51 Ответить
Чтож терпение этот трупмэн больше не будет в политике!а потом засудят его!
17.06.2025 12:49 Ответить
лупляться в дьосна
17.06.2025 12:49 Ответить
Проблема в тому що болтон не розуміє що трамп працює на путіна. Ніхто не хоче вголос говорити що трамп це шпіон путіна бо тоді зразу получиться що америка це не велика нація а нація лохів як воно насправді і є.
17.06.2025 12:50 Ответить
Ага, спробуй тут не зблизитися, коли яйця в сталевий кгбшний кулак затиснуті...
17.06.2025 12:52 Ответить
сцикливе чмо і дебіл Трумп зробив Велику колись Америку нікчемним костилЬом кульгавої, одноногої, подихаючої Московії..
17.06.2025 12:54 Ответить
Тупість Трампа не має меж хоча б тому що причина виключення Москви з G8 й була у тому що вона почала агресію проти України. У 2022-му році наступив лише наступний етап цієї агресії - повномасштабна війна, яку Кремль назвав "СВО" для обману як називав свої війська що приймали участь у окупації Криму "льми у військовій формі" та "силами самооборони Криму", а рашистських військових на Донбасі - "добровольцями" й заперечував участь роССійських військових у війні на сході України. Хоча може це й не тупість наявного президента США, а звичайна робота агента ФСБ "Краснова" яка й полягає у послаблені США та допомозі кремлівським агресорам у війні проти України.
17.06.2025 12:55 Ответить
А чи не час NYT повідомити очевидний факт,що Трамп смокче х#й у так званого "Путіна"?🤔
17.06.2025 12:57 Ответить
Дивно ,чому мовчать до сих пір 250 млн. приватних стволів американців. Невже сало за шкіру залите Трампоном ще не пече?
17.06.2025 12:58 Ответить
Ізраїлю таки пощастило,що в адміністації трампона є вихідці походженням з коліна Левія)
17.06.2025 13:06 Ответить
Трамп то є американська ГНИДА
17.06.2025 13:07 Ответить
Пуйлу були дали шанс стати нормальною країною - членом вісімки, але він його просрав, а тепер клянчить додіка щоб той його всунув взад. Скоріше треба і додіка вже гнати звідти мокрою ганчіркою, як співучасника терориста.
17.06.2025 13:08 Ответить
Той злочин, ті жерви безвинних людей, той терор цієї ночі в Україні, і тепер кожний наступний у виконанні путєна, це бажаний подарунок трампу, як мамоні. Кривавий ідол безбожжя!
17.06.2025 13:09 Ответить
Чи бачив Конгрес США аморальну поведінку POTUS на зустрічі G7?
Хіба можна було уявити, що керівник наймогутнішої в світі держави на очах світових лідерів неприховано прислуговуватиме кривавому вбивці і військовому злочинцю путлеру, агітуватиме за повернення РФ - країни агресора та терориста у G7?
Яка ганьба! Чому мовчить Конгрес США? Невже ви це підтримуєте?
17.06.2025 13:11 Ответить
Американского сенатора заковали в наручники на брифинге министра внутренней безопасности
https://www.svoboda.org/a/amerikanskogo-senatora-zakovali-v-naruchniki-na-brifinge-ministra-vnutrenney-bezopasnosti-/33441377.html
А ви питаете чому сенат мовчить.
17.06.2025 13:30 Ответить
Але цей, закований у наручники сенатор не мовчить. Справа у суді.
17.06.2025 13:40 Ответить
Дональд Трамп - перший в історії https://suspilne.media/amp/tag/ssa/ Сполучених Штатів експрезидент, якого звинувачують у кримінальних злочинах. Нині проти нього висунуті 88 обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія
Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі
І що?
17.06.2025 13:48 Ответить
За законом, поки він президент, - справи у шухляді. Ті, хто дав команду познущатись над сенатором і виконав її - сидітимуть у вʼязниці.
17.06.2025 13:57 Ответить
https://zaborona.com/tramp-yedynyj-kandydat-vid-respublikancziv-yaki-sudovi-spravy-proty-nogo-dosi-vidkryti/

Трамп - єдиний кандидат від республіканців: які судові справи проти нього досі відкриті

7 Березня, 2024
17.06.2025 15:19 Ответить
Де факто Трамп має імунітет від кримінального переслідування на федеральному рівні (прецедентна практика):
Міністерство юстиції США (DOJ) у 1973 та 2000 роках оприлюднило меморандуми, в яких зазначено, що чинного президента не можна притягати до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.
Це не закон, а правова позиція Мін'юсту США, яка, однак, є обов'язковою для федеральних прокурорів.
Верховний суд США ще не ухвалив остаточного рішення, чи має президент абсолютний імунітет від кримінального переслідування під час каденції, але нині діє саме ця практика.
17.06.2025 15:26 Ответить
Дональд Трамп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 45-й з https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року

Міністерство юстиції США (DOJ) у 1973 та 2000 роках оприлюднило меморандуми, в яких зазначено, що чинного президента не можна притягати до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.

Трамп - єдиний кандидат від республіканців: які судові справи проти нього досі відкриті
7 Березня, 2024
17.06.2025 15:40 Ответить
Ну і що, що Трамп обраний президентом після меморандумів Мінʼюсту США?
Прецедентне право це допускає.
18.06.2025 01:43 Ответить
Живуть як брати, тоТрамп у Путіна, то Путін Трампа.
17.06.2025 13:17 Ответить
Если бы этот G8 имел хоть какое-то значение.
17.06.2025 13:17 Ответить
Якщо значення не має, то що там роблять лідери країн, що там робить POTUS?
Мабуть таки G7 має значення.
Хоча б вже тим, що на очах усього світу її члени раніше вигнали країну- агресора з групи країн-лідерів G8. Мабуть Трамп вже не памʼятає, за що саме.
17.06.2025 13:37 Ответить
Можно еще понять G20. Когда собираются более или менее значимые экономики решать свои делишки, не обижая мусорные страны неприглашением. G8 политическая пустышка. Кривляние перед Китаем.
17.06.2025 13:22 Ответить
Ви не чого не розуміете , у Трампа як і у путлера своя ідея фікс. Як що путлер хоче відродити ссср то Трамп хоче стати геніальним Лідером світу та США який з допомогою його геіальних "сделок" прогнув весь світ під себе. І стати королем бізнесу та "сделок"
17.06.2025 13:22 Ответить
уйобок
17.06.2025 15:01 Ответить
 
 