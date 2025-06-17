Критика исключения РФ из G8 демонстрирует, насколько Трамп сблизился с Путиным, - NYT

Дональд Трамп на встрече лидеров стран G7 мог бы начать с обсуждения вопросов торговли, войны на Ближнем Востоке или войны в Украине. Однако на первом месте для него был другой вопрос: Владимир Путин.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"G7 когда-то была G8", - сказал лидер США журналистам, имея в виду решение исключить Россию в 2014 году после того, как она начала агрессию против Украины и оккупировала Крым.

Затем он обвинил экс-президента Барака Обаму и экс-премьера Канады Джастина Трюдо в том, что они изгнали Россию. Трамп утверждал, что включение РФ в G8 позволило бы избежать войны в Украине.

"Сцена, произошедшая в понедельник, продемонстрировала, насколько Трамп сблизился с российским автократом с момента своего первого вступления в должность и насколько он отдалился от американских союзников, которые объединились вокруг Украины", - отмечается в материале.

Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что Трамп давно придерживался этого мнения и разделял бы его даже в случае встречи с мировыми лидерами, которые имеют другие взгляды.

Бывший советник Трампа Джон Болтон сказал, что призывы лидера США вернуть РФ в G8 свидетельствуют о его незнании истории этого блока.

"Казалось, он никогда не понимал, что Россия была исключена из G8 за вторжение в Украину. Трамп также не мог понять, что этот альянс был группой единомышленников индустриальных демократий. Видимо, он до сих пор этого не понимает", - пояснил Болтон.

