Критика исключения РФ из G8 демонстрирует, насколько Трамп сблизился с Путиным, - NYT
Дональд Трамп на встрече лидеров стран G7 мог бы начать с обсуждения вопросов торговли, войны на Ближнем Востоке или войны в Украине. Однако на первом месте для него был другой вопрос: Владимир Путин.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
"G7 когда-то была G8", - сказал лидер США журналистам, имея в виду решение исключить Россию в 2014 году после того, как она начала агрессию против Украины и оккупировала Крым.
Затем он обвинил экс-президента Барака Обаму и экс-премьера Канады Джастина Трюдо в том, что они изгнали Россию. Трамп утверждал, что включение РФ в G8 позволило бы избежать войны в Украине.
"Сцена, произошедшая в понедельник, продемонстрировала, насколько Трамп сблизился с российским автократом с момента своего первого вступления в должность и насколько он отдалился от американских союзников, которые объединились вокруг Украины", - отмечается в материале.
Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что Трамп давно придерживался этого мнения и разделял бы его даже в случае встречи с мировыми лидерами, которые имеют другие взгляды.
Бывший советник Трампа Джон Болтон сказал, что призывы лидера США вернуть РФ в G8 свидетельствуют о его незнании истории этого блока.
"Казалось, он никогда не понимал, что Россия была исключена из G8 за вторжение в Украину. Трамп также не мог понять, что этот альянс был группой единомышленников индустриальных демократий. Видимо, он до сих пор этого не понимает", - пояснил Болтон.
поки що +, але скоро може бути просто G6
І саме тому Трамп відповідно діє в інтересах *****.
Это только у нас каждый школьник знает что Ермак агент.
Правда, весь Рейх знал что Штирлиц шпион, а шо поделать?
Чи може якийсь ідіот вважає, що Добринін був таким добрим до Трумпа, що просто так аж зробив йому приємність, подарував йому тур до КГБешних шлюх?
або мама-бомба для знищення центрифуг, або палатєнце-головий
треба зносити режим аятол к буям !
зараз у Ізраілю гарна нагода
треба зносити весь режим
зараз Ізраіль знищив перське ППО в пень - другої такої нагоди може не бути
Щодо бездіяльності та безкарності ви цілком праві, це тільки розпалює жагу вбивати.
дешевше можна купити "ювелірку" хіба що у циган
вже влітку праймеризи-шмаймеризи
Хіба можна було уявити, що керівник наймогутнішої в світі держави на очах світових лідерів неприховано прислуговуватиме кривавому вбивці і військовому злочинцю путлеру, агітуватиме за повернення РФ - країни агресора та терориста у G7?
Яка ганьба! Чому мовчить Конгрес США? Невже ви це підтримуєте?
А ви питаете чому сенат мовчить.
Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі
І що?
Трамп - єдиний кандидат від республіканців: які судові справи проти нього досі відкриті
7 Березня, 2024
Прецедентне право це допускає.
Мабуть таки G7 має значення.
Хоча б вже тим, що на очах усього світу її члени раніше вигнали країну- агресора з групи країн-лідерів G8. Мабуть Трамп вже не памʼятає, за що саме.