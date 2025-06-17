Критика виключення РФ з G8 демонструє, наскільки Трамп зблизився із Путіним, - NYT

Дональд Трамп на зустрічі лідерів країн G7 міг би почати з обговорення питань торгівлі, війни на Близькому Сході або війни в Україні. Проте на першому місці для нього було інше питання: Володимир Путін.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"G7 колись була G8", - сказав лідер США журналістам, маючи на увазі рішення виключити Росію в 2014 році після того, як вона почала агресію проти України та окупувала Крим.

Потім він звинуватив експрезидента Барака Обаму та експрем'єра Канади Джастіна Трюдо в тому, що вони вигнали Росію. Трамп стверджував, що включення РФ до G8 дозволило б уникнути війни в Україні.

"Сцена, що сталася в понеділок, продемонструвала, наскільки Трамп зблизився з російським автократом з моменту свого першого вступу на посаду і наскільки він віддалився від американських союзників, які об'єдналися навколо України", - зазначається в матеріалі.

Представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що Трамп давно дотримувався цієї думки і поділяв би її навіть у разі зустрічі з світовими лідерами, які мають інші погляди.

Колишній радник Трампа Джон Болтон сказав, що заклики лідера США повернути РФ до G8 свідчать про його незнання історії цього блоку.

"Здавалося, він ніколи не розумів, що Росія була виключена з G8 за вторгнення в Україну. Трамп також не міг зрозуміти, що цей альянс був групою однодумних індустріальних демократій. Мабуть, він досі цього не розуміє", - пояснив Болтон.

