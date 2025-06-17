Критика виключення РФ з G8 демонструє, наскільки Трамп зблизився із Путіним, - NYT
Дональд Трамп на зустрічі лідерів країн G7 міг би почати з обговорення питань торгівлі, війни на Близькому Сході або війни в Україні. Проте на першому місці для нього було інше питання: Володимир Путін.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"G7 колись була G8", - сказав лідер США журналістам, маючи на увазі рішення виключити Росію в 2014 році після того, як вона почала агресію проти України та окупувала Крим.
Потім він звинуватив експрезидента Барака Обаму та експрем'єра Канади Джастіна Трюдо в тому, що вони вигнали Росію. Трамп стверджував, що включення РФ до G8 дозволило б уникнути війни в Україні.
Далі він звинуватив колишнього президента Барака Обаму та колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо (він помилився - це був Стівен Гарпер) в тому, що вони вигнали Росію, і стверджував, що її включення до групи дозволило б уникнути війни в Україні, пишуть журналісти.
"Сцена, що сталася в понеділок, продемонструвала, наскільки Трамп зблизився з російським автократом з моменту свого першого вступу на посаду і наскільки він віддалився від американських союзників, які об'єдналися навколо України", - зазначається в матеріалі.
Представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що Трамп давно дотримувався цієї думки і поділяв би її навіть у разі зустрічі з світовими лідерами, які мають інші погляди.
Колишній радник Трампа Джон Болтон сказав, що заклики лідера США повернути РФ до G8 свідчать про його незнання історії цього блоку.
"Здавалося, він ніколи не розумів, що Росія була виключена з G8 за вторгнення в Україну. Трамп також не міг зрозуміти, що цей альянс був групою однодумних індустріальних демократій. Мабуть, він досі цього не розуміє", - пояснив Болтон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поки що +, але скоро може бути просто G6
І саме тому Трамп відповідно діє в інтересах *****.
Это только у нас каждый школьник знает что Ермак агент.
Правда, весь Рейх знал что Штирлиц шпион, а шо поделать?
Чи може якийсь ідіот вважає, що Добринін був таким добрим до Трумпа, що просто так аж зробив йому приємність, подарував йому тур до КГБешних шлюх?
або мама-бомба для знищення центрифуг, або палатєнце-головий
треба зносити режим аятол к буям !
зараз у Ізраілю гарна нагода
треба зносити весь режим
зараз Ізраіль знищив перське ППО в пень - другої такої нагоди може не бути
Щодо бездіяльності та безкарності ви цілком праві, це тільки розпалює жагу вбивати.
дешевше можна купити "ювелірку" хіба що у циган
.
вже влітку праймеризи-шмаймеризи
Хіба можна було уявити, що керівник наймогутнішої в світі держави на очах світових лідерів неприховано прислуговуватиме кривавому вбивці і військовому злочинцю путлеру, агітуватиме за повернення РФ - країни агресора та терориста у G7?
Яка ганьба! Чому мовчить Конгрес США? Невже ви це підтримуєте?
https://www.svoboda.org/a/amerikanskogo-senatora-zakovali-v-naruchniki-na-brifinge-ministra-vnutrenney-bezopasnosti-/33441377.html
А ви питаете чому сенат мовчить.
Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі
І що?
Трамп - єдиний кандидат від республіканців: які судові справи проти нього досі відкриті
7 Березня, 2024
Міністерство юстиції США (DOJ) у 1973 та 2000 роках оприлюднило меморандуми, в яких зазначено, що чинного президента не можна притягати до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.
Це не закон, а правова позиція Мін'юсту США, яка, однак, є обов'язковою для федеральних прокурорів.
Верховний суд США ще не ухвалив остаточного рішення, чи має президент абсолютний імунітет від кримінального переслідування під час каденції, але нині діє саме ця практика.
Міністерство юстиції США (DOJ) у 1973 та 2000 роках оприлюднило меморандуми, в яких зазначено, що чинного президента не можна притягати до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.
Трамп - єдиний кандидат від республіканців: які судові справи проти нього досі відкриті
7 Березня, 2024
Прецедентне право це допускає.
Мабуть таки G7 має значення.
Хоча б вже тим, що на очах усього світу її члени раніше вигнали країну- агресора з групи країн-лідерів G8. Мабуть Трамп вже не памʼятає, за що саме.