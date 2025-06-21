РУС
Перед нами - важный месяц: давления на агрессора и полной дипломатической мобилизации, - Сибига

Сибига о полной дипломатической мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинской дипломатии относительно месяца давления на РФ, максимального увеличения цены войны для агрессора и ограничения способности России производить средства террора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, 21 июня, в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - заявил глава МИД.

Ключевой задачей Сибига назвал ограничение способности России производить средства террора. Дипломатическая система мобилизует все усилия в преддверии важных мероприятий, в частности саммитов ЕС и НАТО на следующей неделе.

"Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все - они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю - разрушительные", - подчеркнул он.

Также читайте: Сибига: Дипломатия задабривания России не действует, настало время дипломатии давления

Как сказал Сибига, речь идет, прежде всего, о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно - от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", - отметил глава МИД.

Министр отметил, что российская экономика близка к рецессии, а все бравурные заявления российских чиновников лишь подтверждают этот тезис и наличие системных проблем.

"Нужно усиливать контроль за выполнением уже введенных ограничений, вводить так называемые "вторичные санкции". Они должны быть направлены на банковскую систему, Центробанк РФ, крупные региональные банки, замороженные активы. Должны быть приняты справедливые решения, которые уже сейчас позволят в полной мере их использовать. Говорим о конфискации и использовании активов для нужд восстановления и закупки оружия для Украины", - заявил министр.

Читайте: Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ: Согласованы конкретные решения

Отдельно он отметил необходимость введения санкций против всех тех, кто помогает России обходить ограничения, и заверил, что соответствующая работа ведется. Он сделал особый акцент на крупных странах, которые являются крупнейшими импортерами российской нефти.

"Именно средства от экспорта нефти сейчас являются главным источником доходов для финансирования российской военной машины. Поэтому мы будем направлять все усилия на то, чтобы остановить экспорт российской нефти "теневым флотом" в те страны, которые больше всего ее покупают", - отметил дипломат.

Министр также сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил дипломатической службе задачу работать над привлечением поддержки партнеров для повышения макрофинансовой стабильности и энергетической устойчивости Украины накануне следующего отопительного сезона.

Читайте: Администрация Трампа свернула рабочую группу по разработке стратегии давления на Россию, - Reuters

Автор: 

дипломатия (1472) санкции (11884) Сибига Андрей (654)
Топ комментарии
+14
І тому ВР тікає на "канікули"?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:43 Ответить
+13
Знову потужна пусто-порожня балаканина. З гарантіями безпеки вже закінчили, тепер переходять на повну дипломатичну мобілізацію.
Як ви вже заіпали ідіоти.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:54 Ответить
+12
Історія з міністром-зйобком Чернишовим це готовий гумористичний сюжет для Вечернєва Квартала. Якби таке сталося за Пороха Квартал би це обсмоктував безконечно, а зараз просто не помітять, є смішніші сюжети з Кличком
показать весь комментарий
21.06.2025 21:58 Ответить
І тому ВР тікає на "канікули"?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:43 Ответить
Ви шо смієтесь ? потужні-незламні міністри тікають та їх родини "вже далєчє а іних нєт.." . Всі хто шарить евакують валізи з баблом...
А простих пенсів з Сумщини - Херсонщини ("містогерой Херсон - надпотужна назва) Дніпропетровщині ніхто не ******* - тільки лізь в бусика, Сирок тебе в котел заведе або закине на Суджу в новенькій техніці та zалише без пального та розходників ..
показать весь комментарий
21.06.2025 21:49 Ответить
Історія з міністром-зйобком Чернишовим це готовий гумористичний сюжет для Вечернєва Квартала. Якби таке сталося за Пороха Квартал би це обсмоктував безконечно, а зараз просто не помітять, є смішніші сюжети з Кличком
показать весь комментарий
21.06.2025 21:58 Ответить
квартал давно пора люструвати прямо на концерті
показать весь комментарий
22.06.2025 04:42 Ответить
Європа ту 💩💩зелену 🤮🐸 Гуйню ( потужну) не дивиться.
Та й взагалі знають що міністри нічого не вирішують! Все управління у якогось ларьочника, який має лише повноваження преЦеденту папіри подавати та вести облік швабр і цеберок у Охвісі потужних Мрій
показать весь комментарий
21.06.2025 21:43 Ответить
Очікує рішучості - особливо від США - а Трамп на санкції поклав болт з прибором - Сибіга не в курсі?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:44 Ответить
На 4 році повномоштабної війни вони про дипломатичну мобілізацію згадали,а до цього виходить в носі колупались,зарплатню отримували,надбавки,по світу за рахунок бюджету катались,імітацію діяльності робили,відкридтям бізнесу за кордоном займались,покидьки.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:47 Ответить
А плани перемоги, саміти миру, какаліції охочих, надра в подарунок - це не було важливо?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:49 Ответить
А через місяць, буде місяць потужного тиску. А через два, коолоція місяців.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:51 Ответить
Вийди геть, розбійник
показать весь комментарий
21.06.2025 21:52 Ответить
Хочу, щоб ЄС нарешті почав казати про ЗЄ правду. Все одно рано чи пізно це прийдеться робити.
З ЗЄ ця війна для України може закінчитися тільки поразкою.

Цього ЗЕленого кавалка лайна вже давно пора позбавитися.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:53 Ответить
Вони не будуть говорити, тому що тоді прийдеться зупинити повністю підтримку, як це зробили штати, а вони ще не встигли переозброїтись.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:36 Ответить
Ну на їхньому місці я б вже давно розглядав варіант негучної ліквідації.

Це краще ніж пояснювати своїм виборцям навіщо роками гроші європейських платників податків віддавали на розкрадання Зеленському.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:53 Ответить
Знову потужна пусто-порожня балаканина. З гарантіями безпеки вже закінчили, тепер переходять на повну дипломатичну мобілізацію.
Як ви вже заіпали ідіоти.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:54 Ответить
Через два тижні подивимося який буде місяць
показать весь комментарий
21.06.2025 21:54 Ответить
Чим тиснути? Потужною балаканиною?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:59 Ответить
Зелена саранча....потужні мобілізатори....
показать весь комментарий
21.06.2025 22:01 Ответить
Понятно, 2-3 недели. Максимум месяц...
Сначала отдать ларечнику всю внешнюю политику, потом устраивать месячник "дипломатии"
показать весь комментарий
21.06.2025 22:06 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 22:09 Ответить
Знову потужний липень?
показать весь комментарий
21.06.2025 22:10 Ответить
Так а що, в нас є хоч один НЕ важливий місяць? Вони усі важливі, тяжкі і потужно-незламні. Вже четвертий рік.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:10 Ответить
Ледь не зіганув....
показать весь комментарий
21.06.2025 22:14 Ответить
Зеганув
показать весь комментарий
21.06.2025 22:29 Ответить
Зригнув
показать весь комментарий
21.06.2025 23:57 Ответить
Усі місяці були не важливими, тільки цей важливий.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:22 Ответить
Оцей блювотно-фантазерський - справедливий мир.. На війні мир це мир на умовах переможця. І він "справедлив" йому, всім іншим то катастрофа. Так що не *****, хер знає чого ти там міністр. Йди на завод, ший хоч труси ЗСУ. Більше користі
показать весь комментарий
21.06.2025 22:23 Ответить
там усі таки йолопи
показать весь комментарий
22.06.2025 04:44 Ответить
Будуть спеціальні буси для дипломатів? Ну раз місяць повної дипломатичної мобілізації?
показать весь комментарий
21.06.2025 22:28 Ответить
І мєнтам
показать весь комментарий
21.06.2025 23:58 Ответить
Не знаю, але «наша» влада має страшний довгий інерційний шлях, не помічають, що на своїй тачці в країну мрій вони давно стерли не тільки шини, але осі на яких колеса тримались.
Час це «ралі» потужності зупинити і дати можливість іншим витягнути країну із глибокої ями в яку вони її завезли і фактично скинули.
Ну, отямтесь вже, блді! Ну скількі можна брехати і намагатися позоритись до кінця?!
Набридли і остогидли. Але не це страшно, а те, що народ не сприймає цієї брехні, а тому кожен сам по собі(
показать весь комментарий
21.06.2025 22:37 Ответить
майдану нема тож ще не конче остогидли
показать весь комментарий
22.06.2025 04:45 Ответить
Я так зрозумів десь зараз будуть наступні корупційні скандали і нові дипломати втечуть з награбованим посилювати тиск закордон.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:40 Ответить
О уже и Сибига перенял эстафету западных куколдов « следующие месяцы будут решающими для Украины»
показать весь комментарий
22.06.2025 08:08 Ответить
Президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання для української дипломатії Джерело: https://censor.net/ua/n3559213
Пішов н...й разом з своїм "президентом".
показать весь комментарий
22.06.2025 08:15 Ответить
До весни умовно придатних вистачить ,а потім підуть жінки,за цей час продамо зерно,світло,газ,нафту,трохи накрадемо мільярдиків тіх шо Європа дала,от і весь надпотужний план.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:48 Ответить
З лютого 22-го кожен наступний місяць важливіший за попередній, бо більше тиску на агресора та повної дипломатичної мобілізації. Звалюйте вже уйобки слідом за ефективним менеджером Чернишовим.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:51 Ответить
 
 