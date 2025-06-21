Перед нами - важный месяц: давления на агрессора и полной дипломатической мобилизации, - Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинской дипломатии относительно месяца давления на РФ, максимального увеличения цены войны для агрессора и ограничения способности России производить средства террора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, 21 июня, в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - заявил глава МИД.

Ключевой задачей Сибига назвал ограничение способности России производить средства террора. Дипломатическая система мобилизует все усилия в преддверии важных мероприятий, в частности саммитов ЕС и НАТО на следующей неделе.

"Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все - они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю - разрушительные", - подчеркнул он.

Как сказал Сибига, речь идет, прежде всего, о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно - от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", - отметил глава МИД.

Министр отметил, что российская экономика близка к рецессии, а все бравурные заявления российских чиновников лишь подтверждают этот тезис и наличие системных проблем.

"Нужно усиливать контроль за выполнением уже введенных ограничений, вводить так называемые "вторичные санкции". Они должны быть направлены на банковскую систему, Центробанк РФ, крупные региональные банки, замороженные активы. Должны быть приняты справедливые решения, которые уже сейчас позволят в полной мере их использовать. Говорим о конфискации и использовании активов для нужд восстановления и закупки оружия для Украины", - заявил министр.

Отдельно он отметил необходимость введения санкций против всех тех, кто помогает России обходить ограничения, и заверил, что соответствующая работа ведется. Он сделал особый акцент на крупных странах, которые являются крупнейшими импортерами российской нефти.

"Именно средства от экспорта нефти сейчас являются главным источником доходов для финансирования российской военной машины. Поэтому мы будем направлять все усилия на то, чтобы остановить экспорт российской нефти "теневым флотом" в те страны, которые больше всего ее покупают", - отметил дипломат.

Министр также сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил дипломатической службе задачу работать над привлечением поддержки партнеров для повышения макрофинансовой стабильности и энергетической устойчивости Украины накануне следующего отопительного сезона.

