Провів Технологічну Ставку: масштабуємо потенціал, зокрема по перехоплювачах, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1220-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів Ставку. Саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога.
Були на Ставці доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також Мінстратегпрому. Детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів, намірів Росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема по перехоплювачах.
Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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якщо зеленський то запитання до нього - чому не купуєте, йо*ані ви ішаки, ідеї у винахідників не на зарплаті та у винахідників-иншоземців?
ми програємо війну то чому ти, скотина ти дика, не використовуєш те що під ногами лежить?
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"Спочатку тобі дзвонять з високих кабінетів просять допомогти зібрати на скиди для відомих бригад. Ти погоджуєшся, хоча це ще та авантюра. Бо статті ККУ щодо обігу зброї ніхто не відміняв.
Але якщо є трьохсторонній договір, and user виступає військова частина, а я лише платник, то воно ще більше менш.
Далі ти стимулюєш своїх підписників робити донати, видумуєш аукціони, викручуєшся як змія на сковорідці.
Далі ведеш довгі бесіди з виробником, бригадою, узгоджуєш всі питання з підривниками іншими складовими. Далі погоджуєш договір, направляє військовій частині, оплачуєш, чекаєш на виготовлення.
І ось приходить день відвантаження на частину, а частина відповідає - ми не приймемо. Бо скиди не кодифіковані. WTF? Ми це обговорювали. Таке було замовлення. Це триста разів було проговорено.
В підсумку. Я оплатила скиди, які висять в повітрі. І тут я вже потрапляю під статтю ККУ, відома розпіарена бригада, вчинила так як вчинила (ЩЕ РАЗ ХОЧУ ПІДКРЕСЛИТИ, півтора місяця йшли перемовини, всі деталі були озвучені).
Чому так сталось? Знаєте, з мого досвіду 11,5 років волонтерства таке вперше. Єдине чим це можу пояснити, бо інших пояснень в мене немає, що цьому відомому підрозділу заборонили отримувати від мене допомогу.
Ось буквально на днях. Я не знаю, але складається якесь відчуття, що мене просто виживають з країни.
Спочатку виробництво, тепер розпіарені бригади відмовляються від допомоги, яка їм необхідна. За 11,5 років волонтерства, я такого не памʼятаю.
Поясніть, може я щось не розумію? Всі хто пишуть, які проблеми віддайте іншій бригаді. Підіть почитайте 263 статтю ККУ, вже по формальним ознакам можна відкривати кримінальну справу".
11, 5 років вона займається волонтеркою?
де?
в швеції? в португалії? в канаді? в новій зеландії?
нє?
в україні?
необучаємі корисні ідіоти, гірші за зрадників мародерів. бо зрадники, то вороги, а це сидить кліпає очима і не розуміє: як так?
сьомий рік країною керує підступна наволоч. хитра та нагла.
а ярова, така вся в білому, ніхєра не розуміє.
Кур-р-р-рва...
наступ ворога зупинив. сирський не дасть збрехати!
тепер можна зайнятися економікою. дебіл мілованов в захваті.
україні повна срака, з якої нема виходу!!!
Але ж наш найдосвідчений геній схоплює усе на льоту...
Так шо - вкурсє.
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. Це цифровий мисливець.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом.
ЗАЙМИСЬ ВЖЕ НАРЕШТІ СПРАВАМИ А НЕ ВІДОСИКАМИ !
Акакаяразніцу - ГЕТЬ!