Международный легион ГУР начал производство наземных роботизированных комплексов. ВИДЕО
Международный легион Главного управления разведки начал производство наземных роботизированных комплексов (НРК) под названием "Легит".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба легиона.
По данным разведки, данные комплексы были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.
"Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач", - отметили в ГУР.
Что известно о новом роботизированном комплексе?
"Легит" - это гусеничный дрон компактного размера, предназначенный для выполнения как логистических, так и боевых задач. В варианте логистики к платформе добавляется прицеп, с помощью которого транспортируют боеприпасы, продовольственные или другие грузы.
В ударной конфигурации дрон оснащается боевым модулем с двумя пехотными гранатометами, что позволяет применять его для поддержки штурмовых групп или поражения укрепленных позиций противника. Кроме того, предусмотрено использование "Легита" в качестве дрона-камикадзе. Для этого на корпус устанавливается взрывчатка, которая детонирует при приближении к цели.
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