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Международный легион ГУР начал производство наземных роботизированных комплексов. ВИДЕО

Международный легион Главного управления разведки начал производство наземных роботизированных комплексов (НРК) под названием "Легит".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба легиона.

По данным разведки, данные комплексы были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.

"Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач", - отметили в ГУР.

Что известно о новом роботизированном комплексе?

"Легит" - это гусеничный дрон компактного размера, предназначенный для выполнения как логистических, так и боевых задач. В варианте логистики к платформе добавляется прицеп, с помощью которого транспортируют боеприпасы, продовольственные или другие грузы.

В ударной конфигурации дрон оснащается боевым модулем с двумя пехотными гранатометами, что позволяет применять его для поддержки штурмовых групп или поражения укрепленных позиций противника. Кроме того, предусмотрено использование "Легита" в качестве дрона-камикадзе. Для этого на корпус устанавливается взрывчатка, которая детонирует при приближении к цели.

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Автор: 

дроны (4209) ГУР (493)


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Топ комментарии
+2
Супер
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30.06.2025 07:51 Ответить
+2
А що означає термін "Міжнародний легіон ГУР"?
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30.06.2025 08:56 Ответить
+2
Я зовсім не проти іноземних ІТР, але навіщо їх називати "Міжнародний легіон ГУР"? Подібно "Французькому іноземному легіону"?
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30.06.2025 10:05 Ответить
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Супер
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30.06.2025 07:51 Ответить
Молодці- нехай краще ми заплатимо за нашу перемогу цим залізом, ніж життями наших героїв
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30.06.2025 08:14 Ответить
А що означає термін "Міжнародний легіон ГУР"?
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30.06.2025 08:56 Ответить
Vasia , ti tupoi ? 🤦‍♂️
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30.06.2025 09:00 Ответить
Тупой баран, как раз ты.
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30.06.2025 09:03 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%A3%D0%A0_%D0%9C%D0%9E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_легіон_при_ГУР_МО_України
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30.06.2025 09:24 Ответить
З Вікі: Призначення Легіону, полягає у виконанні бойових завдань у повітрі, на землі та під водою.
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30.06.2025 09:30 Ответить
Ти про Гугл ніколи нічого не чув?
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30.06.2025 11:08 Ответить
Поки гарматне м'ясо буде давати себе наловлювати, розвиток технологій які бережуть життя бійців буде сповільнений.
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30.06.2025 09:20 Ответить
Тобто я Вас правільно зрозумів: наші ІТР - в окопи, на їх місця, або ті місця, яки вони могли посісти. на розробці, проектуванні та виробництві зброї - іноземці?
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30.06.2025 09:36 Ответить
Ні, значно простіше. На виробництво зброї іноземці сюди не поїдуть, тому ІТР залишиться там де був, їх і так дуже мало. Але коли потік дармових штурмовиків припиниться, держава буде змушена берегти людей і максимально розробляти дрони, в тому числі наземні.
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30.06.2025 09:53 Ответить
Я зовсім не проти іноземних ІТР, але навіщо їх називати "Міжнародний легіон ГУР"? Подібно "Французькому іноземному легіону"?
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30.06.2025 10:05 Ответить
Назва, звичайно, для понту. А так - добре.
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30.06.2025 12:19 Ответить
 
 