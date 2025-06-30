Міжнародний легіон ГУР розпочав виробництво наземних роботизованих комплексів. ВIДЕО

Міжнародний легіон Головного управління розвідки розпочав виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК) під назвою "Легіт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба легіону.

За даними розвідки, дані комплекси були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support.

"Об’єднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших завдань", - наголосили в ГУР.

Що відомо про новий роботизований комплекс?

"Легіт" - це гусеничний дрон компактного розміру, призначений для виконання як логістичних, так і бойових завдань. У варіанті логістики до платформи додається причіп, за допомогою якого транспортують боєприпаси, продовольчі чи інші вантажі.

В ударній конфігурації дрон оснащується бойовим модулем із двома піхотними гранатометами, що дозволяє застосовувати його для підтримки штурмових груп або ураження укріплених позицій противника. Крім того, передбачено використання "Легіта" як дрона-камікадзе. Для цього на корпус встановлюється вибухівка, яка детонує при наближенні до цілі.

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