28-я и 122-я бригады получили 15 миллионов грн от благотворительного аукциона

В Одесской области ко Дню Конституции устроили благотворительный фестиваль-ярмарку, чтобы собрать средства для 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода и 122-й отдельной бригады ТрО.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

На ярмарке было представлено 7 районов Одесской области и местный бизнес.

Миллион гривен удалось собрать на продаже аутентичных товаров и фирменной продукции. Еще 14 млн грн собрали на благотворительном аукционе.

Среди лотов были:

флаги с подписями президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского;

фото с автографом председателя СБУ Василия Малюка;

уникальная графика от заслуженного художника Украины, одессита Михаила Ревы;

перчатки с автографом Александра Усика и тому подобное.

Также воинам 28-й ОМБр передали сертификат на автомобиль.

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