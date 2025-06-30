28-я и 122-я бригады получили 15 миллионов грн от благотворительного аукциона
В Одесской области ко Дню Конституции устроили благотворительный фестиваль-ярмарку, чтобы собрать средства для 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода и 122-й отдельной бригады ТрО.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
На ярмарке было представлено 7 районов Одесской области и местный бизнес.
Миллион гривен удалось собрать на продаже аутентичных товаров и фирменной продукции. Еще 14 млн грн собрали на благотворительном аукционе.
Среди лотов были:
- флаги с подписями президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского;
- фото с автографом председателя СБУ Василия Малюка;
- уникальная графика от заслуженного художника Украины, одессита Михаила Ревы;
- перчатки с автографом Александра Усика и тому подобное.
Также воинам 28-й ОМБр передали сертификат на автомобиль.
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