28 та 122 бригади отримали 15 мільйонів грн від благодійного аукціону. ВIДЕО

На Одещині до Дня Конституції влаштували благодійний фестиваль-ярмарок, щоб зібрати кошти для 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу та 122-ї окремої бригади ТрО.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

На ярмарку було представлено 7 районів Одеської області та місцевий бізнес.

Мільйон гривень вдалося зібрати на продажі автентичних товарів та фірмової продукції. Ще 14 млн грн зібрали на благодійному аукціоні.

Серед лотів були:

прапори з підписами президент Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського;

фото з автографом голови СБУ Василя Малюка;

унікальна графіка від заслуженого художника України, одесита Михайла Реви;

рукавиці з автографом Олександра Усика тощо.

Також воїнам 28 ОМБр передали сертифікат на автівку.

Читайте: Вночі ворог атакував Одесу БпЛА: зруйновано цех водоканалу. ФОТОрепортаж







