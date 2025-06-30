28 та 122 бригади отримали 15 мільйонів грн від благодійного аукціону. ВIДЕО
На Одещині до Дня Конституції влаштували благодійний фестиваль-ярмарок, щоб зібрати кошти для 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу та 122-ї окремої бригади ТрО.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
На ярмарку було представлено 7 районів Одеської області та місцевий бізнес.
Мільйон гривень вдалося зібрати на продажі автентичних товарів та фірмової продукції. Ще 14 млн грн зібрали на благодійному аукціоні.
Серед лотів були:
прапори з підписами президент Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського;
фото з автографом голови СБУ Василя Малюка;
унікальна графіка від заслуженого художника України, одесита Михайла Реви;
рукавиці з автографом Олександра Усика тощо.
Також воїнам 28 ОМБр передали сертифікат на автівку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль