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28 та 122 бригади отримали 15 мільйонів грн від благодійного аукціону. ВIДЕО

На Одещині до Дня Конституції влаштували благодійний фестиваль-ярмарок, щоб зібрати кошти для 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу та 122-ї окремої бригади ТрО.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

На ярмарку було представлено 7 районів Одеської області та місцевий бізнес.

Мільйон гривень вдалося зібрати на продажі автентичних товарів та фірмової продукції. Ще 14 млн грн зібрали на благодійному аукціоні.

Серед лотів були: 

прапори з підписами президент Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського;
фото з автографом голови СБУ Василя Малюка;
унікальна графіка від заслуженого художника України, одесита Михайла Реви;
рукавиці з автографом Олександра Усика тощо.

Також воїнам 28 ОМБр передали сертифікат на автівку.

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На ярмарку в Одеській області зібрали 15 млн грн для ЗСУ
На ярмарку в Одеській області зібрали 15 млн грн для ЗСУ
На ярмарку в Одеській області зібрали 15 млн грн для ЗСУ
На ярмарку в Одеській області зібрали 15 млн грн для ЗСУ

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благодійність (584) Одеська область (3356) ярмарок (38)


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