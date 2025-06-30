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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Вночі ворог атакував Одесу БпЛА: зруйновано цех водоканалу. ФОТОрепортаж

Вночі 30 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, зруйнована частина інфраструктури водоканалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканала".

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька десятків одиниць транспорту, зокрема автомобілі ремонтних бригад, екскаватор, автоцистерни та мулонасоси. Ці транспортні засоби використовують для оперативного реагування на аварійні ситуації у місті.

Також повністю зруйновані ремонтні приміщення, де працювали автоелектрики та мотористи, разом з усім обладнанням.

У водоканалі зазначають, що завдяки оперативним діям водіїв та чергових механіків вдалося уникнути ще більших втрат. Працівники самотужки загасили полум’я з автоцистерн до прибуття рятувальників і евакуювали частину вцілілої техніки.

"Хоча й шкоди завдано чимало, проте ніхто з наших співробітників не постраждав. На відновлення техніки та ремонтних цехів знадобиться певний час. Після цієї атаки транспортна логістика та робота аварійних бригад водоканалу буде дещо ускладнена" - йдеться у повідомленні.

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водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса
водоканал Одеса

Автор: 

безпілотник (4443) Одеса (5545) Одеська область (3351) Одеський район (228)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Нас обстрілюють а ми не відповідаємо. Дуже дивна війна.
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30.06.2025 13:50 Відповісти
Орки їбучі
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30.06.2025 14:06 Відповісти
Вважаю що треба у мацкви зруйнувати усі ТРЦ , щоб олигархі не получали доходи від оренди , а мацквічі сиділи без люксу
ОСЬ ТОДІ ВОНИ ХРЕМЛЬ САМИ ПО КИРПИЧИКУ РОЗБЕРУТЬ
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30.06.2025 14:30 Відповісти
 
 