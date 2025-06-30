Ночью враг атаковал Одессу БПЛА: разрушен цех водоканала. ФОТОрепортаж
Ночью 30 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, разрушена часть инфраструктуры водоканала.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
В результате обстрела были повреждены несколько десятков единиц транспорта, в том числе, автомобили ремонтных бригад, экскаватор, автоцистерны и илососы. Эти транспортные средства используют для оперативного реагирования на аварийные ситуации в городе.
Также полностью разрушены ремонтные помещения, где работали автоэлектрики и мотористы, вместе со всем оборудованием.
В водоканале отмечают, что благодаря оперативным действиям водителей и дежурных механиков удалось избежать еще больших потерь. Работники самостоятельно потушили пламя из автоцистерн до прибытия спасателей и эвакуировали часть уцелевшей техники.
"Хотя и ущерб нанесен немалый, однако никто из наших сотрудников не пострадал. На восстановление техники и ремонтных цехов понадобится определенное время. После этой атаки транспортная логистика и работа аварийных бригад водоканала будет несколько затруднена", - говорится в сообщении.
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