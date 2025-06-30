Врач и бывший сотрудник "УЗ" наносили удары РФ по Одессе, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Задержаны два агента российской военной разведки в Одессе, которые корректировали атаки РФ по Силам обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, была задержана 61-летняя врач-реабилитолог, которая привлекла к сотрудничеству своего 36-летнего знакомого - экс-работника "Укрзализныци".
СБУ удалось перехватить телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора - кадрового сотрудника российского ГРУ.
"Во время инструктажа вражеский спецслужбист определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них - боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря. Также оккупанты пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях", - говорится в сообщении.
В то же время женщина под видом работы с военными пациентами завуалированно расспрашивала у них о местах базирования Сил обороны.
Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели.
Злоумышленники были задержаны по месту жительства. Были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Сейчас агентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
бо ми не здихаємося цього ніколи ...
наприклад декілтка тисяч доларів і вони відмовляються від громадянства України і їдуть на родіну ...
Їх вішати треба, а не садити для подальшого обміну!
Тепер, ще вчинять, оте прикре самогубство..???