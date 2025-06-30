Врач и бывший сотрудник "УЗ" наносили удары РФ по Одессе, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны два агента российской военной разведки в Одессе, которые корректировали атаки РФ по Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, была задержана 61-летняя врач-реабилитолог, которая привлекла к сотрудничеству своего 36-летнего знакомого - экс-работника "Укрзализныци".





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СБУ удалось перехватить телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора - кадрового сотрудника российского ГРУ.

"Во время инструктажа вражеский спецслужбист определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них - боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря. Также оккупанты пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях", - говорится в сообщении.

В то же время женщина под видом работы с военными пациентами завуалированно расспрашивала у них о местах базирования Сил обороны.

Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели.

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Злоумышленники были задержаны по месту жительства. Были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций украинских войск.





Сейчас агентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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