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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Врач и бывший сотрудник "УЗ" наносили удары РФ по Одессе, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны два агента российской военной разведки в Одессе, которые корректировали атаки РФ по Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, была задержана 61-летняя врач-реабилитолог, которая привлекла к сотрудничеству своего 36-летнего знакомого - экс-работника "Укрзализныци".

СБУ задержала двух агентов РФ в Одессе
СБУ задержала двух агентов РФ в Одессе

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корректировала удары РФ в Донецкой области: задержана продавщица из Славянска, - СБУ. ФОТО

СБУ удалось перехватить телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора - кадрового сотрудника российского ГРУ.

"Во время инструктажа вражеский спецслужбист определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения. Среди них - боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря. Также оккупанты пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Для этого российская агентура должна была получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях", - говорится в сообщении.

В то же время женщина под видом работы с военными пациентами завуалированно расспрашивала у них о местах базирования Сил обороны.

Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели.

Читайте также: Агента РФ, который поджигал объекты УЗ и авто ВСУ на Днепропетровщине, приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Злоумышленники были задержаны по месту жительства. Были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

СБУ задержала двух агентов РФ в Одессе
СБУ задержала двух агентов РФ в Одессе

Сейчас агентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Дети как оружие: РФ массово вербует украинских подростков для диверсий, - FT

Автор: 

Одесса (7960) Одесская область (3696) СБУ (20130) корректировщик (80) Одесский район (218)


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Топ комментарии
+12
Ждуни, пташенятка репертуару "95 кварталу" - "одіннаріт", "рускіє також люді", "єслі ви нє забєрьотє своіх зєлєних человечіков, то ми забєрьом з маскви нашіх девочек", "Україна порноакторка, яка і спереду і сзаді...".
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30.06.2025 10:48 Ответить
+8
А ще всі спецслужби України(половину СБУ в тому списку також) з 2019 року "заточені" виключно на боротьбу проти Порошенка і опозиції за бюджетні гроші, навіщо їм виявляти кацапських прихвостнів, у них як і в Зеленського ворог один - Порошенко!!!
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30.06.2025 10:49 Ответить
+4
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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30.06.2025 10:52 Ответить
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Ждуни, пташенятка репертуару "95 кварталу" - "одіннаріт", "рускіє також люді", "єслі ви нє забєрьотє своіх зєлєних человечіков, то ми забєрьом з маскви нашіх девочек", "Україна порноакторка, яка і спереду і сзаді...".
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30.06.2025 10:48 Ответить
Жемчужина у моря (
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30.06.2025 10:49 Ответить
А ще всі спецслужби України(половину СБУ в тому списку також) з 2019 року "заточені" виключно на боротьбу проти Порошенка і опозиції за бюджетні гроші, навіщо їм виявляти кацапських прихвостнів, у них як і в Зеленського ворог один - Порошенко!!!
показать весь комментарий
30.06.2025 10:49 Ответить
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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30.06.2025 10:52 Ответить
Дурак-керівник держави це мрія 73% тупоголових виборців.
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30.06.2025 12:03 Ответить
Віддати родичам загиблих.
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30.06.2025 10:59 Ответить
потрібна постанова кабміну , про винагороду за виїзд на болото для московитів, пушкіно любців ,люмпенів, і усього москворото ностальгуючого сміття ....
бо ми не здихаємося цього ніколи ...
наприклад декілтка тисяч доларів і вони відмовляються від громадянства України і їдуть на родіну ...
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30.06.2025 11:19 Ответить
Пагано ви знаєте цей контингент. Краще запропонувати два ящики горілки на халяву. (Так на ящиках і написати -"НА ХАЛЯВУ").
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30.06.2025 12:05 Ответить
Вони, такі ж убивці Українців, як і прутінці з московії!
Їх вішати треба, а не садити для подальшого обміну!
Тепер, ще вчинять, оте прикре самогубство..???
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30.06.2025 11:23 Ответить
одного в петлю и у других охота отпадет.вот же ******...............................................................
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30.06.2025 11:28 Ответить
Якщо докази 1000 відсоткові, страта і повна конфіскація майна!!!!! Або мінять на азовців 1 на 10 азовців
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30.06.2025 11:29 Ответить
Кто их обменяет? они там никому не нужньі Как, впрочем, и азовцьі в Україні
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30.06.2025 12:25 Ответить
В Одесі, між іншим, такого скотського матеріалу, готового навіть безкоштовно послужити ***** і Кацапії, мабуть ніяк не менше 100000 рил.
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30.06.2025 12:02 Ответить
Це перебільшення. Вся Одська вата збиралась раніше на 9 травня в парку Шевченко біля "вічного вогню". Їх там ніколи не було більше 3000-5000. Це в часи її розквіту. До того ж переважна більшисть ватників ніколи на россії не була. Вони знають про свою землю обєтованну тільки з телевізора. Коли вони реально попадають на вонючий русський мір у багатбох дах їже від шоку, а деякі навіть творять суіцид.
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30.06.2025 12:11 Ответить
 
 