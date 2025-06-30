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Новини Фото Затримання коригувальників
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Лікарка та експрацівник "УЗ" наводили удари РФ по Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі, які коригували атаки РФ по Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було затримано 61-річну лікарку-реабілітолога, яка залучила до співпраці свого 36-річного знайомого - експрацівника "Укрзалізниці".

СБУ затримала двох агентів РФ в Одесі
СБУ затримала двох агентів РФ в Одесі

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СБУ вдалося перехопити телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора - кадрового співробітника російського ГРУ.

"Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря. Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях", - йдеться в повідомленні.

Водночас жінка під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.

Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

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Зловмисників було затримано за місцем проживання. Було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

СБУ затримала двох агентів РФ в Одесі
СБУ затримала двох агентів РФ в Одесі

Наразі агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Одеса (5545) Одеська область (3351) СБУ (13061) коригування (82) Одеський район (228)


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Топ коментарі
+12
Ждуни, пташенятка репертуару "95 кварталу" - "одіннаріт", "рускіє також люді", "єслі ви нє забєрьотє своіх зєлєних человечіков, то ми забєрьом з маскви нашіх девочек", "Україна порноакторка, яка і спереду і сзаді...".
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30.06.2025 10:48 Відповісти
+8
А ще всі спецслужби України(половину СБУ в тому списку також) з 2019 року "заточені" виключно на боротьбу проти Порошенка і опозиції за бюджетні гроші, навіщо їм виявляти кацапських прихвостнів, у них як і в Зеленського ворог один - Порошенко!!!
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30.06.2025 10:49 Відповісти
+4
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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30.06.2025 10:52 Відповісти
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Ждуни, пташенятка репертуару "95 кварталу" - "одіннаріт", "рускіє також люді", "єслі ви нє забєрьотє своіх зєлєних человечіков, то ми забєрьом з маскви нашіх девочек", "Україна порноакторка, яка і спереду і сзаді...".
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30.06.2025 10:48 Відповісти
Жемчужина у моря (
показати весь коментар
30.06.2025 10:49 Відповісти
А ще всі спецслужби України(половину СБУ в тому списку також) з 2019 року "заточені" виключно на боротьбу проти Порошенка і опозиції за бюджетні гроші, навіщо їм виявляти кацапських прихвостнів, у них як і в Зеленського ворог один - Порошенко!!!
показати весь коментар
30.06.2025 10:49 Відповісти
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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30.06.2025 10:52 Відповісти
Дурак-керівник держави це мрія 73% тупоголових виборців.
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30.06.2025 12:03 Відповісти
Віддати родичам загиблих.
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30.06.2025 10:59 Відповісти
потрібна постанова кабміну , про винагороду за виїзд на болото для московитів, пушкіно любців ,люмпенів, і усього москворото ностальгуючого сміття ....
бо ми не здихаємося цього ніколи ...
наприклад декілтка тисяч доларів і вони відмовляються від громадянства України і їдуть на родіну ...
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30.06.2025 11:19 Відповісти
Пагано ви знаєте цей контингент. Краще запропонувати два ящики горілки на халяву. (Так на ящиках і написати -"НА ХАЛЯВУ").
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30.06.2025 12:05 Відповісти
Вони, такі ж убивці Українців, як і прутінці з московії!
Їх вішати треба, а не садити для подальшого обміну!
Тепер, ще вчинять, оте прикре самогубство..???
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30.06.2025 11:23 Відповісти
одного в петлю и у других охота отпадет.вот же ******...............................................................
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30.06.2025 11:28 Відповісти
Якщо докази 1000 відсоткові, страта і повна конфіскація майна!!!!! Або мінять на азовців 1 на 10 азовців
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30.06.2025 11:29 Відповісти
Кто их обменяет? они там никому не нужньі Как, впрочем, и азовцьі в Україні
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30.06.2025 12:25 Відповісти
В Одесі, між іншим, такого скотського матеріалу, готового навіть безкоштовно послужити ***** і Кацапії, мабуть ніяк не менше 100000 рил.
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30.06.2025 12:02 Відповісти
Це перебільшення. Вся Одська вата збиралась раніше на 9 травня в парку Шевченко біля "вічного вогню". Їх там ніколи не було більше 3000-5000. Це в часи її розквіту. До того ж переважна більшисть ватників ніколи на россії не була. Вони знають про свою землю обєтованну тільки з телевізора. Коли вони реально попадають на вонючий русський мір у багатбох дах їже від шоку, а деякі навіть творять суіцид.
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30.06.2025 12:11 Відповісти
 
 