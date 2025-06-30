Лікарка та експрацівник "УЗ" наводили удари РФ по Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі, які коригували атаки РФ по Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було затримано 61-річну лікарку-реабілітолога, яка залучила до співпраці свого 36-річного знайомого - експрацівника "Укрзалізниці".





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СБУ вдалося перехопити телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора - кадрового співробітника російського ГРУ.

"Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря. Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях", - йдеться в повідомленні.

Водночас жінка під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.

Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

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Зловмисників було затримано за місцем проживання. Було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.





Наразі агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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