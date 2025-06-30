Лікарка та експрацівник "УЗ" наводили удари РФ по Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Затримано двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі, які коригували атаки РФ по Силах оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було затримано 61-річну лікарку-реабілітолога, яка залучила до співпраці свого 36-річного знайомого - експрацівника "Укрзалізниці".
СБУ вдалося перехопити телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора - кадрового співробітника російського ГРУ.
"Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря. Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях", - йдеться в повідомленні.
Водночас жінка під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.
Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.
Зловмисників було затримано за місцем проживання. Було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
Наразі агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
бо ми не здихаємося цього ніколи ...
наприклад декілтка тисяч доларів і вони відмовляються від громадянства України і їдуть на родіну ...
Їх вішати треба, а не садити для подальшого обміну!
Тепер, ще вчинять, оте прикре самогубство..???