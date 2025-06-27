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Новини Підпали автомобілів військових Завербовані агенти ФСБ
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Агента РФ, який палив об’єкти УЗ та авто ЗСУ на Дніпропетровщині, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Вирок агенту РФ за підпали авто ЗСУ

Російський агент, який вчиняв диверсії на Дніпропетровщині, отримав 15 років ув’язнення. На замовлення ФСБ РФ зловмисник палив автомобілі Сил оборони та енергооб’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, завдання агресора виконував 32-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

За матеріалами справи, восени 2024 року він підпалив дві релейні шафи на залізниці, а також мультівен, що належав військовим.

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Для вчинення злочинів агент виготовляв легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксував загоряння на камеру для "звіту" російським спецслужбістам.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він намагався знищити ще одне службове авто ЗСУ в Дніпрі.

На місці події у затриманого вилучено засоби підпалу і телефон, з якого він контактував з російськими "замовниками" диверсій.

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На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, агента визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

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Автор: 

підпал (703) вирок (1104) СБУ (13052) Дніпропетровська область (3930)


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Повішати паскуду , а не утримувати за рахунок платників податків і до влади, коли вже розберетися з анонімними телеграм каналами які використовує ворог ?
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27.06.2025 16:16 Відповісти
За одну ногу.
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27.06.2025 16:46 Відповісти
можливо очікування звільнення у загальній камері йому буде страшніше смерті...
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27.06.2025 16:48 Відповісти
нічого не буде - там вже цілі камери по 113-й.
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27.06.2025 16:55 Відповісти
Найкраще було б на розмінування. Але, гуманізьмь, блін..
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27.06.2025 17:45 Відповісти
Було б простіше зробити щоб він зсередини того авто побачив плоди своєї нікчемної праці.
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27.06.2025 18:31 Відповісти
 
 