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Новини Фото Підпали автомобілів військових
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Судитимуть киянина, який підпалив 3 авто сусідів і видав їх замовнику за машини військових. ФОТОрепортаж

Від 3 до 10 років отримає киянин, якого судитимуть за підпал трьох автомобілів у Дніпровському районі, які він видавав замовнику злочину за машини військових.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному пошкодженні чужого майна вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Також дивіться: Палив автівки військових на замовлення: 19-річного юнака затримали у Шостці. ФОТОрепортаж

Підпалив авто, які не були військовими

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2025 року киянин в одному з телеграм-каналів отримав пропозицію за гроші підпалювати автомобілі військових. Втім, чоловік вирішив не шукати спеціально машини з військовою символікою, а палив цивільні автомобілі, скидаючи замовнику фото уже обгорілих машин, стверджуючи, що виконав замовлення належним чином.

Зі слів обвинуваченого, об’єктами для підпалу він обирав автомобілі сусідів із помсти. Тож придбавши легкозаймисту речовину, він облив нею "Toyota Rav 4", що стояла на узбіччі неподалік його будинку.

В подальшому фото автомобіля чоловік скинув замовнику. Так само у Дніпровському районі він пошкодив ще два автомобілі – ще одну "Toyota Rav 4" та "BMW 520-D".

Дивіться: Поліція затримала киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто військового. ФОТО

Підпалив авто сусідів, видаючи їх за військові
Підпалив авто сусідів, видаючи їх за військові
Підпалив авто сусідів, видаючи їх за військові

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Автор: 

Київ (19793) підпал (704) суд (11761)


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Топ коментарі
+5
Яку саме "гарну справу"? Завтра твоя пика комусь не сподобається, при зустрічі в ліфті - і той, кому вона не сподобалася, обіллє двері твоєї квартири бензином, і підпалить... Теж буде "добра справа"? Бо твоя пика комусь "не підійшла"...
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24.06.2025 16:43 Відповісти
+3
Ну добре,посадять його,а хто компенсує збитки власникам?????
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24.06.2025 16:05 Відповісти
+3
Дебіле! А де сказано, що спалені машини належать ТЦК, поліції, чи судді? Власники їх не названі... Я бачу - ти у нас справжній "пралетарий" - тебе "жаба давить, бо у людей такі автомобілі, яких у тебе немає... Це, мабуть, про тебе анекдот:

Проходит человек мимо офиса фирмы товарища. У входных дверей стоит легковой автомобиль. Человек заходит в помещение и говорит товарищу:
- У тебя гвоздик есть?
- Зачем он тебе нужен?
- Да вот - у подъезда машина стоит. Хочу у неё на капоте похабное слово нацарапать!
- Слушай! А зачем?!
- А потому что у него машина есть - а у меня - нету... Обидно!
- Так давая я лучше тебе денег одолжу! И ты себе машину купишь!
- Не хочу!
- Почему?
А вдруг кому-то тоже захочется на ней похабное слово нацарапать!
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24.06.2025 16:55 Відповісти
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І ху'й поймеш - чи то український Робін Гуд чи кацапський диверсант...
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24.06.2025 15:58 Відповісти
Яку саме "гарну справу"? Завтра твоя пика комусь не сподобається, при зустрічі в ліфті - і той, кому вона не сподобалася, обіллє двері твоєї квартири бензином, і підпалить... Теж буде "добра справа"? Бо твоя пика комусь "не підійшла"...
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24.06.2025 16:43 Відповісти
Дебіле! А де сказано, що спалені машини належать ТЦК, поліції, чи судді? Власники їх не названі... Я бачу - ти у нас справжній "пралетарий" - тебе "жаба давить, бо у людей такі автомобілі, яких у тебе немає... Це, мабуть, про тебе анекдот:

Проходит человек мимо офиса фирмы товарища. У входных дверей стоит легковой автомобиль. Человек заходит в помещение и говорит товарищу:
- У тебя гвоздик есть?
- Зачем он тебе нужен?
- Да вот - у подъезда машина стоит. Хочу у неё на капоте похабное слово нацарапать!
- Слушай! А зачем?!
- А потому что у него машина есть - а у меня - нету... Обидно!
- Так давая я лучше тебе денег одолжу! И ты себе машину купишь!
- Не хочу!
- Почему?
А вдруг кому-то тоже захочется на ней похабное слово нацарапать!
показати весь коментар
24.06.2025 16:55 Відповісти
Свіжозареєстрований. Мабуть, бот.
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24.06.2025 18:04 Відповісти
Ну добре,посадять його,а хто компенсує збитки власникам?????
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24.06.2025 16:05 Відповісти
"а хто компенсує збитки власникам?"

власник должен страховку иметь, а если зажал, то звыняйте
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24.06.2025 16:14 Відповісти
Ви маєте Каско??
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24.06.2025 19:58 Відповісти
"Ви маєте Каско??"

почему задаете мне этот вопрос? я лишь констатировал факт.
но таки отвечу: да, я имею каско, не полное, частичное, но этого достаточно, т.к. в частичном каско у меня прописан вандализм, как раз для этого случая.
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25.06.2025 00:41 Відповісти
В Німеччині страхування працює,а в Україні так собі.І дуже дорого коштує
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25.06.2025 06:38 Відповісти
"дуже дорого коштує"

я и не спорю, но тут уж надо выбирать, либо платить либо на "авось"
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25.06.2025 10:21 Відповісти
Вася ,ты что. Компинсация? Смогли наворовать на эти тачки, наворуют и ещё. Люди кровь пролевают за Украину , а ты про компинсацию.
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25.06.2025 13:03 Відповісти
А якби ці машини чисто гіпотетично справді належали тцкашникам, поліція про це б повідомила?
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24.06.2025 16:10 Відповісти
Чому ні? В інших випадках так і кажуть.
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24.06.2025 16:20 Відповісти
Не кажуть. Заявляють про нібито авто військовослужбовців.
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24.06.2025 16:51 Відповісти
А що, перед тим як палити, ви пробиваєте по базі даних, чи це авто військовослужбовців, чи ТЦК?
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24.06.2025 19:24 Відповісти
Всі і так в курсі, хто на чому їздить.
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24.06.2025 19:59 Відповісти
оце напевно терорист дуже розбагатів на московські гроші..
та ще й відсрочку получив від призову в рф卐 армію..
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24.06.2025 16:17 Відповісти
Блд, схема ідеальна. І сусідам вендета, і нормальні хлопці не постраждали, іще і плотять!
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24.06.2025 16:19 Відповісти
от палєзна штука тєлєграм, стабільно знижується відсоток безробітних.
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24.06.2025 16:38 Відповісти
ФОП оформив?
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24.06.2025 17:10 Відповісти
Все одно треба держзраду впаяти!!!
Працював на ворога ж !
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24.06.2025 19:32 Відповісти
 
 