Судитимуть киянина, який підпалив 3 авто сусідів і видав їх замовнику за машини військових. ФОТОрепортаж
Від 3 до 10 років отримає киянин, якого судитимуть за підпал трьох автомобілів у Дніпровському районі, які він видавав замовнику злочину за машини військових.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному пошкодженні чужого майна вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
Підпалив авто, які не були військовими
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2025 року киянин в одному з телеграм-каналів отримав пропозицію за гроші підпалювати автомобілі військових. Втім, чоловік вирішив не шукати спеціально машини з військовою символікою, а палив цивільні автомобілі, скидаючи замовнику фото уже обгорілих машин, стверджуючи, що виконав замовлення належним чином.
Зі слів обвинуваченого, об’єктами для підпалу він обирав автомобілі сусідів із помсти. Тож придбавши легкозаймисту речовину, він облив нею "Toyota Rav 4", що стояла на узбіччі неподалік його будинку.
В подальшому фото автомобіля чоловік скинув замовнику. Так само у Дніпровському районі він пошкодив ще два автомобілі – ще одну "Toyota Rav 4" та "BMW 520-D".
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
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Проходит человек мимо офиса фирмы товарища. У входных дверей стоит легковой автомобиль. Человек заходит в помещение и говорит товарищу:
- У тебя гвоздик есть?
- Зачем он тебе нужен?
- Да вот - у подъезда машина стоит. Хочу у неё на капоте похабное слово нацарапать!
- Слушай! А зачем?!
- А потому что у него машина есть - а у меня - нету... Обидно!
- Так давая я лучше тебе денег одолжу! И ты себе машину купишь!
- Не хочу!
- Почему?
А вдруг кому-то тоже захочется на ней похабное слово нацарапать!
власник должен страховку иметь, а если зажал, то звыняйте
почему задаете мне этот вопрос? я лишь констатировал факт.
но таки отвечу: да, я имею каско, не полное, частичное, но этого достаточно, т.к. в частичном каско у меня прописан вандализм, как раз для этого случая.
я и не спорю, но тут уж надо выбирать, либо платить либо на "авось"
та ще й відсрочку получив від призову в рф卐 армію..
Працював на ворога ж !