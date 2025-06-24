Судитимуть киянина, який підпалив 3 авто сусідів і видав їх замовнику за машини військових. ФОТОрепортаж

Від 3 до 10 років отримає киянин, якого судитимуть за підпал трьох автомобілів у Дніпровському районі, які він видавав замовнику злочину за машини військових.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному пошкодженні чужого майна вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

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Підпалив авто, які не були військовими

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2025 року киянин в одному з телеграм-каналів отримав пропозицію за гроші підпалювати автомобілі військових. Втім, чоловік вирішив не шукати спеціально машини з військовою символікою, а палив цивільні автомобілі, скидаючи замовнику фото уже обгорілих машин, стверджуючи, що виконав замовлення належним чином.

Зі слів обвинуваченого, об’єктами для підпалу він обирав автомобілі сусідів із помсти. Тож придбавши легкозаймисту речовину, він облив нею "Toyota Rav 4", що стояла на узбіччі неподалік його будинку.

В подальшому фото автомобіля чоловік скинув замовнику. Так само у Дніпровському районі він пошкодив ще два автомобілі – ще одну "Toyota Rav 4" та "BMW 520-D".

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.