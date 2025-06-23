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Новини Фото Підпали автомобілів військових
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Палив автівки військових на замовлення: 19-річного юнака затримали у Шостці. ФОТОрепортаж

У Шостці Сумської області затримали 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив два автомобілі військових.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі 5 червня юнак, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив транспортний засіб, який був припаркований у дворі багатоповерхівки у Шостці та належить військовослужбовцю ЗСУ. Автівка вигоріла вщент.

21 червня він знову вночі прийшов до іншого авто військових, облив його горючою сумішшю та намагався підпалити. Цього разу його затримали правоохоронці на місці злочину, запобігши загорянню.

Юнаку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У Шостці затримали молодого палія автівок військових
У Шостці затримали молодого палія автівок військових
У Шостці затримали молодого палія автівок військових
У Шостці затримали молодого палія автівок військових
У Шостці затримали молодого палія автівок військових

Автор: 

підпал (703) прокуратура (3708) Сумська область (3957) Шостка (61) Шосткинський район (42)


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Топ коментарі
+13
В новинах мало бути написано "...застрелили у Шостці".
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23.06.2025 17:13 Відповісти
+8
В армії вони не мають служити зарано ,а ось палити автівки на замовлення ворога це інша справа ,та робіть вже щось ворог наступає і в тилу вербує бидло, так не може продовжуватись .
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23.06.2025 17:16 Відповісти
+7
Новини про спроби підпалів авто воїнів мають починатися так:
" Сьогодні вночі, при спробі підпалити авто військовослужбовця, невідомий необережно вилив легкозаймисту рідину собі за пазуху та від несподіванки чиркнув запальничкою..."
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23.06.2025 17:21 Відповісти
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до 25-палять автівки ЗСУ, після 25-збирають на автівки ЗСУ
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23.06.2025 17:09 Відповісти
Кинути в штурм на Покровському напрямку.
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23.06.2025 17:09 Відповісти
сподіваюсь ти готовий з ним йти на штурм, він тобі у спину не будє стріляти
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23.06.2025 17:10 Відповісти
З тобою за руку - готовий.
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23.06.2025 17:23 Відповісти
Albert Speer ти ж казав щоб відправити його на штрум !
Я не такого не казав, тому ти сам з ним і штрумуй.

Бо ти телепень не розумієш що при перший же нагоді він тебе застрелить.
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23.06.2025 17:36 Відповісти
В новинах мало бути написано "...застрелили у Шостці".
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23.06.2025 17:13 Відповісти
Новини про спроби підпалів авто воїнів мають починатися так:
" Сьогодні вночі, при спробі підпалити авто військовослужбовця, невідомий необережно вилив легкозаймисту рідину собі за пазуху та від несподіванки чиркнув запальничкою..."
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23.06.2025 17:21 Відповісти
Або так.
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23.06.2025 17:22 Відповісти
В армії вони не мають служити зарано ,а ось палити автівки на замовлення ворога це інша справа ,та робіть вже щось ворог наступає і в тилу вербує бидло, так не може продовжуватись .
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23.06.2025 17:16 Відповісти
Невже не можно цю потвору ліквідувати а місці злочину?
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23.06.2025 17:25 Відповісти
Я просто не розумію для чого?Яка вигода маскалям що у якогось військового десь в тилу спалять якусь автівку?На прифронтовій зоні техніка охороняється,туди не підеш палити.А в тилу різні військові і до них теж різне відношення.В ТЦК - військові,поліція - військові...І далеко не всі,як відомо,чесні.А може щоб збурити громадську думку палять?От навіть коменти всі в одну сторону - розстріляти нахрєн або на фронт...Згоден на всі сто.Але тоді не повідомляйте про то,і мета русні до заворушень не зреалізується...
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23.06.2025 17:45 Відповісти
Час приймати закон проти туніядства. Бо легкі гроші остаточно поховають майбутнє країни.
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23.06.2025 17:53 Відповісти
Нічогесенький такий кабан!! Дійсно - такі в тилу потрібніші! Навіть якщо не вчаться - все одно чіпати не можна, бо "оні єщо маладиє, надо ім дать пожить!", а після 27 25 - вже не шкода.
Десь ще було подібне?
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23.06.2025 18:40 Відповісти
Теперь по-любому получит или срок в тюрьме, или отправку на передовую.
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23.06.2025 20:28 Відповісти
 
 