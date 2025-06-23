Палив автівки військових на замовлення: 19-річного юнака затримали у Шостці. ФОТОрепортаж

У Шостці Сумської області затримали 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив два автомобілі військових.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі 5 червня юнак, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив транспортний засіб, який був припаркований у дворі багатоповерхівки у Шостці та належить військовослужбовцю ЗСУ. Автівка вигоріла вщент.

21 червня він знову вночі прийшов до іншого авто військових, облив його горючою сумішшю та намагався підпалити. Цього разу його затримали правоохоронці на місці злочину, запобігши загорянню.

Юнаку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував убивство та підпалював авто: у Києві затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж









