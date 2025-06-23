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Новости Фото Поджоги авто военных
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Поджигал машины военных по заказу: 19-летнего юношу задержали в Шостке. ФОТОрепортаж

В Шостке Сумской области задержали 19-летнего парня, который по заказу поджег два автомобиля военных.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью 5 июня юноша, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег транспортное средство, которое было припарковано во дворе многоэтажки в Шостке и принадлежит военнослужащему ВСУ. Автомобиль выгорел дотла.

21 июня он снова ночью пришел к другому авто военных, облил его горючей смесью и пытался поджечь. На этот раз его задержали правоохранители на месте преступления, предотвратив возгорание.

Юноше сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовил убийство и поджигал авто: в Киеве задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Шостке задержали молодого поджигателя автомобилей военных
В Шостке задержали молодого поджигателя автомобилей военных
В Шостке задержали молодого поджигателя автомобилей военных
В Шостке задержали молодого поджигателя автомобилей военных
В Шостке задержали молодого поджигателя автомобилей военных

Автор: 

поджог (1100) прокуратура (5039) Сумская область (3403) Шостка (83) Шосткинский район (42)


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Топ комментарии
+13
В новинах мало бути написано "...застрелили у Шостці".
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23.06.2025 17:13 Ответить
+8
В армії вони не мають служити зарано ,а ось палити автівки на замовлення ворога це інша справа ,та робіть вже щось ворог наступає і в тилу вербує бидло, так не може продовжуватись .
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23.06.2025 17:16 Ответить
+7
Новини про спроби підпалів авто воїнів мають починатися так:
" Сьогодні вночі, при спробі підпалити авто військовослужбовця, невідомий необережно вилив легкозаймисту рідину собі за пазуху та від несподіванки чиркнув запальничкою..."
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23.06.2025 17:21 Ответить
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до 25-палять автівки ЗСУ, після 25-збирають на автівки ЗСУ
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23.06.2025 17:09 Ответить
Кинути в штурм на Покровському напрямку.
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23.06.2025 17:09 Ответить
сподіваюсь ти готовий з ним йти на штурм, він тобі у спину не будє стріляти
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23.06.2025 17:10 Ответить
З тобою за руку - готовий.
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23.06.2025 17:23 Ответить
Albert Speer ти ж казав щоб відправити його на штрум !
Я не такого не казав, тому ти сам з ним і штрумуй.

Бо ти телепень не розумієш що при перший же нагоді він тебе застрелить.
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23.06.2025 17:36 Ответить
В новинах мало бути написано "...застрелили у Шостці".
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23.06.2025 17:13 Ответить
Новини про спроби підпалів авто воїнів мають починатися так:
" Сьогодні вночі, при спробі підпалити авто військовослужбовця, невідомий необережно вилив легкозаймисту рідину собі за пазуху та від несподіванки чиркнув запальничкою..."
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23.06.2025 17:21 Ответить
Або так.
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23.06.2025 17:22 Ответить
В армії вони не мають служити зарано ,а ось палити автівки на замовлення ворога це інша справа ,та робіть вже щось ворог наступає і в тилу вербує бидло, так не може продовжуватись .
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23.06.2025 17:16 Ответить
Невже не можно цю потвору ліквідувати а місці злочину?
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23.06.2025 17:25 Ответить
Я просто не розумію для чого?Яка вигода маскалям що у якогось військового десь в тилу спалять якусь автівку?На прифронтовій зоні техніка охороняється,туди не підеш палити.А в тилу різні військові і до них теж різне відношення.В ТЦК - військові,поліція - військові...І далеко не всі,як відомо,чесні.А може щоб збурити громадську думку палять?От навіть коменти всі в одну сторону - розстріляти нахрєн або на фронт...Згоден на всі сто.Але тоді не повідомляйте про то,і мета русні до заворушень не зреалізується...
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23.06.2025 17:45 Ответить
Час приймати закон проти туніядства. Бо легкі гроші остаточно поховають майбутнє країни.
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23.06.2025 17:53 Ответить
Нічогесенький такий кабан!! Дійсно - такі в тилу потрібніші! Навіть якщо не вчаться - все одно чіпати не можна, бо "оні єщо маладиє, надо ім дать пожить!", а після 27 25 - вже не шкода.
Десь ще було подібне?
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23.06.2025 18:40 Ответить
Теперь по-любому получит или срок в тюрьме, или отправку на передовую.
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23.06.2025 20:28 Ответить
 
 