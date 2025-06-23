Поджигал машины военных по заказу: 19-летнего юношу задержали в Шостке. ФОТОрепортаж
В Шостке Сумской области задержали 19-летнего парня, который по заказу поджег два автомобиля военных.
Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью 5 июня юноша, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег транспортное средство, которое было припарковано во дворе многоэтажки в Шостке и принадлежит военнослужащему ВСУ. Автомобиль выгорел дотла.
21 июня он снова ночью пришел к другому авто военных, облил его горючей смесью и пытался поджечь. На этот раз его задержали правоохранители на месте преступления, предотвратив возгорание.
Юноше сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Я не такого не казав, тому ти сам з ним і штрумуй.
Бо ти телепень не розумієш що при перший же нагоді він тебе застрелить.
" Сьогодні вночі, при спробі підпалити авто військовослужбовця, невідомий необережно вилив легкозаймисту рідину собі за пазуху та від несподіванки чиркнув запальничкою..."
2725 - вже не шкода.
Десь ще було подібне?