Будут судить киевлянина, который поджог 3 машины соседей и выдал их заказчику за машины военных. ФОТОрепортаж

От 3 до 10 лет получит киевлянин, которого будут судить за поджог трех автомобилей в Днепровском районе, которые он выдавал заказчику преступления за машины военных.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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Поджег авто, которые не были военными

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2025 года киевлянин в одном из телеграм-каналов получил предложение за деньги поджигать автомобили военных. Впрочем, мужчина решил не искать специально машины с военной символикой, а поджигал гражданские автомобили, сбрасывая заказчику фото уже обгоревших машин, утверждая, что выполнил заказ должным образом.

По словам обвиняемого, объектами для поджога он выбирал автомобили соседей из мести. Поэтому приобретя легковоспламеняющееся вещество, он облил ею "Toyota Rav 4", стоявшую на обочине недалеко от его дома.

В дальнейшем фото автомобиля мужчина сбросил заказчику. Так же в Днепровском районе он повредил еще два автомобиля - еще одну "Toyota Rav 4" и "BMW 520-D".

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.