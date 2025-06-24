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Новости Фото Поджоги авто военных
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Будут судить киевлянина, который поджог 3 машины соседей и выдал их заказчику за машины военных. ФОТОрепортаж

От 3 до 10 лет получит киевлянин, которого будут судить за поджог трех автомобилей в Днепровском районе, которые он выдавал заказчику преступления за машины военных.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Также смотрите: Поджигал машины военных на заказ: 19-летнего юношу задержали в Шостке. ФОТОрепортаж

Поджег авто, которые не были военными

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2025 года киевлянин в одном из телеграм-каналов получил предложение за деньги поджигать автомобили военных. Впрочем, мужчина решил не искать специально машины с военной символикой, а поджигал гражданские автомобили, сбрасывая заказчику фото уже обгоревших машин, утверждая, что выполнил заказ должным образом.

По словам обвиняемого, объектами для поджога он выбирал автомобили соседей из мести. Поэтому приобретя легковоспламеняющееся вещество, он облил ею "Toyota Rav 4", стоявшую на обочине недалеко от его дома.

В дальнейшем фото автомобиля мужчина сбросил заказчику. Так же в Днепровском районе он повредил еще два автомобиля - еще одну "Toyota Rav 4" и "BMW 520-D".

Смотрите: Полиция задержала киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджег авто военного. ФОТО

Подожг машины соседей, выдав их за военные
Подожг машины соседей, выдав их за военные
Подожг машины соседей, выдав их за военные

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Автор: 

Киев (25793) поджог (1102) суд (25155)


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Топ комментарии
+5
Яку саме "гарну справу"? Завтра твоя пика комусь не сподобається, при зустрічі в ліфті - і той, кому вона не сподобалася, обіллє двері твоєї квартири бензином, і підпалить... Теж буде "добра справа"? Бо твоя пика комусь "не підійшла"...
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24.06.2025 16:43 Ответить
+3
Ну добре,посадять його,а хто компенсує збитки власникам?????
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24.06.2025 16:05 Ответить
+3
Дебіле! А де сказано, що спалені машини належать ТЦК, поліції, чи судді? Власники їх не названі... Я бачу - ти у нас справжній "пралетарий" - тебе "жаба давить, бо у людей такі автомобілі, яких у тебе немає... Це, мабуть, про тебе анекдот:

Проходит человек мимо офиса фирмы товарища. У входных дверей стоит легковой автомобиль. Человек заходит в помещение и говорит товарищу:
- У тебя гвоздик есть?
- Зачем он тебе нужен?
- Да вот - у подъезда машина стоит. Хочу у неё на капоте похабное слово нацарапать!
- Слушай! А зачем?!
- А потому что у него машина есть - а у меня - нету... Обидно!
- Так давая я лучше тебе денег одолжу! И ты себе машину купишь!
- Не хочу!
- Почему?
А вдруг кому-то тоже захочется на ней похабное слово нацарапать!
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24.06.2025 16:55 Ответить
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І ху'й поймеш - чи то український Робін Гуд чи кацапський диверсант...
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24.06.2025 15:58 Ответить
Яку саме "гарну справу"? Завтра твоя пика комусь не сподобається, при зустрічі в ліфті - і той, кому вона не сподобалася, обіллє двері твоєї квартири бензином, і підпалить... Теж буде "добра справа"? Бо твоя пика комусь "не підійшла"...
показать весь комментарий
24.06.2025 16:43 Ответить
Дебіле! А де сказано, що спалені машини належать ТЦК, поліції, чи судді? Власники їх не названі... Я бачу - ти у нас справжній "пралетарий" - тебе "жаба давить, бо у людей такі автомобілі, яких у тебе немає... Це, мабуть, про тебе анекдот:

Проходит человек мимо офиса фирмы товарища. У входных дверей стоит легковой автомобиль. Человек заходит в помещение и говорит товарищу:
- У тебя гвоздик есть?
- Зачем он тебе нужен?
- Да вот - у подъезда машина стоит. Хочу у неё на капоте похабное слово нацарапать!
- Слушай! А зачем?!
- А потому что у него машина есть - а у меня - нету... Обидно!
- Так давая я лучше тебе денег одолжу! И ты себе машину купишь!
- Не хочу!
- Почему?
А вдруг кому-то тоже захочется на ней похабное слово нацарапать!
показать весь комментарий
24.06.2025 16:55 Ответить
Свіжозареєстрований. Мабуть, бот.
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24.06.2025 18:04 Ответить
Ну добре,посадять його,а хто компенсує збитки власникам?????
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24.06.2025 16:05 Ответить
"а хто компенсує збитки власникам?"

власник должен страховку иметь, а если зажал, то звыняйте
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24.06.2025 16:14 Ответить
Ви маєте Каско??
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24.06.2025 19:58 Ответить
"Ви маєте Каско??"

почему задаете мне этот вопрос? я лишь констатировал факт.
но таки отвечу: да, я имею каско, не полное, частичное, но этого достаточно, т.к. в частичном каско у меня прописан вандализм, как раз для этого случая.
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25.06.2025 00:41 Ответить
В Німеччині страхування працює,а в Україні так собі.І дуже дорого коштує
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25.06.2025 06:38 Ответить
"дуже дорого коштує"

я и не спорю, но тут уж надо выбирать, либо платить либо на "авось"
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25.06.2025 10:21 Ответить
Вася ,ты что. Компинсация? Смогли наворовать на эти тачки, наворуют и ещё. Люди кровь пролевают за Украину , а ты про компинсацию.
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25.06.2025 13:03 Ответить
А якби ці машини чисто гіпотетично справді належали тцкашникам, поліція про це б повідомила?
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24.06.2025 16:10 Ответить
Чому ні? В інших випадках так і кажуть.
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24.06.2025 16:20 Ответить
Не кажуть. Заявляють про нібито авто військовослужбовців.
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24.06.2025 16:51 Ответить
А що, перед тим як палити, ви пробиваєте по базі даних, чи це авто військовослужбовців, чи ТЦК?
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24.06.2025 19:24 Ответить
Всі і так в курсі, хто на чому їздить.
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24.06.2025 19:59 Ответить
оце напевно терорист дуже розбагатів на московські гроші..
та ще й відсрочку получив від призову в рф卐 армію..
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24.06.2025 16:17 Ответить
Блд, схема ідеальна. І сусідам вендета, і нормальні хлопці не постраждали, іще і плотять!
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24.06.2025 16:19 Ответить
от палєзна штука тєлєграм, стабільно знижується відсоток безробітних.
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24.06.2025 16:38 Ответить
ФОП оформив?
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24.06.2025 17:10 Ответить
Все одно треба держзраду впаяти!!!
Працював на ворога ж !
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24.06.2025 19:32 Ответить
 
 