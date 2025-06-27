Агент РФ, поджигавший объекты УЗ и автомобили ВСУ на Днепропетровщине, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ
Российский агент, совершавший диверсии на Днепропетровщине, получил 15 лет заключения. По заказу ФСБ РФ злоумышленник поджигал автомобили Сил обороны и энергообъекты Укрзалізниці.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как установило расследование, задание агрессора выполнял 32-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких денег".
По материалам дела, осенью 2024 года он поджег два релейных шкафа на железной дороге, а также мультивен, принадлежавший военным.
Для совершения преступлений агент изготавливал легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировал возгорание на камеру для "отчета" российским спецслужбистам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался уничтожить еще одно служебное авто ВСУ в Днепре.
На месте происшествия у задержанного изъяты средства поджога и телефон, с которого он контактировал с российскими "заказчиками" диверсий.
На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, агент признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль