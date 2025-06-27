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Новости Поджоги авто военных Завербованные агенты ФСБ
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Агент РФ, поджигавший объекты УЗ и автомобили ВСУ на Днепропетровщине, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ

Приговор агенту РФ за поджоги автомобилей ВСУ

Российский агент, совершавший диверсии на Днепропетровщине, получил 15 лет заключения. По заказу ФСБ РФ злоумышленник поджигал автомобили Сил обороны и энергообъекты Укрзалізниці.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, задание агрессора выполнял 32-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких денег".

По материалам дела, осенью 2024 года он поджег два релейных шкафа на железной дороге, а также мультивен, принадлежавший военным.

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Для совершения преступлений агент изготавливал легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировал возгорание на камеру для "отчета" российским спецслужбистам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался уничтожить еще одно служебное авто ВСУ в Днепре.

На месте происшествия у задержанного изъяты средства поджога и телефон, с которого он контактировал с российскими "заказчиками" диверсий.

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На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, агент признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

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Автор: 

поджог (1100) приговор (1246) СБУ (20120) Днепропетровская область (4150)


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Повішати паскуду , а не утримувати за рахунок платників податків і до влади, коли вже розберетися з анонімними телеграм каналами які використовує ворог ?
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27.06.2025 16:16 Ответить
За одну ногу.
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27.06.2025 16:46 Ответить
можливо очікування звільнення у загальній камері йому буде страшніше смерті...
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27.06.2025 16:48 Ответить
нічого не буде - там вже цілі камери по 113-й.
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27.06.2025 16:55 Ответить
Найкраще було б на розмінування. Але, гуманізьмь, блін..
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27.06.2025 17:45 Ответить
Було б простіше зробити щоб він зсередини того авто побачив плоди своєї нікчемної праці.
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27.06.2025 18:31 Ответить
 
 