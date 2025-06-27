Агент РФ, поджигавший объекты УЗ и автомобили ВСУ на Днепропетровщине, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ

Российский агент, совершавший диверсии на Днепропетровщине, получил 15 лет заключения. По заказу ФСБ РФ злоумышленник поджигал автомобили Сил обороны и энергообъекты Укрзалізниці.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, задание агрессора выполнял 32-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких денег".

По материалам дела, осенью 2024 года он поджег два релейных шкафа на железной дороге, а также мультивен, принадлежавший военным.

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Для совершения преступлений агент изготавливал легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировал возгорание на камеру для "отчета" российским спецслужбистам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался уничтожить еще одно служебное авто ВСУ в Днепре.

На месте происшествия у задержанного изъяты средства поджога и телефон, с которого он контактировал с российскими "заказчиками" диверсий.

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На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, агент признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

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