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Новини Фото Затримання коригувальників
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Коригувала удари РФ на Донеччині: затримано продавчиню зі Слов’янська, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила ще одну агентку ГРУ РФ, яка діяла на користь окупантів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

СБУ затримала агентку гру, яка наводила удари на Донеччині

Затримана жінка виявилася продавчинею з магазину у Слов’янську, яка передавала координати українських позицій на Краматорському напрямку.

Слідство встановило, що росіяни дистанційно завербували агентку та доручили їй збирати розвіддані про розташування Сил оборони України. Для цього жінка особисто обходила визначені території поблизу лінії фронту, а зібрану інформацію передавала бойовику одного з незаконних збройних формувань РФ через соцмережу "Однокласники".

Завдяки діям СБУ вдалось запобігти ударам по позиціях українських військових. Агентку затримали за місцем проживання, під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з агресором.

Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13052) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+13
Типове люмпенське уйобіще москвороте ! Таких мілйона 2 набереться в Україні на жаль. Нам буцегарень під них не вистачить всіх. Їх превентивно потрібно вивозити на московію всіх а забирати наших бійців в замін. Це сміття нам з 91 року і перешкоджало у розвитку і обʼєднанні з сімʼєю Єропейських націй.
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27.06.2025 10:27 Відповісти
+11
А ти думаєш - оте "сміття" в Росії потрібне? Воно їм вигідне - поки тут сидить, і нам паскудить... А в Росії подібного гімна і свого вистачає... Та й не дуже вони в Росію хочуть... Вони хочуть "росію" СЮДИ привести...
У 2014-му журналіст брав інтерв"ю у одної карги старої. Так вона заявила: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из маево акна была видна Рассия!..."
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27.06.2025 10:33 Відповісти
+3
Тисячний прикладк в Україні, наслідків безкарності коригувальників, які щоденно убивають Українців, разом з московськими окупантами!!
Помусолять убивцю, суддівські з прокурорськими, по статтям законів МИРНОГО часу, та і завершиться нічим! А убитих нею, Українців, уже не повернеш Родинам!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з Конституційним Судом та РНБОУ, тільки лоби морщать, за гроші Українців, а внесення АКТУАЛЬНИХ змін до Законів та ККУ щодо посилення КАРИ за подібні діяння=злочини=убивства, під час дії Особливого Періоду та правового режиму воєнного станину, упродовж 3 років так і не вносять!!,
Це ж не їх убивають, а пересічних Українців!!! Ну і нащо, Українцям, отакі сидільці, в Урядовому кварталі?
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27.06.2025 10:34 Відповісти
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Типове люмпенське уйобіще москвороте ! Таких мілйона 2 набереться в Україні на жаль. Нам буцегарень під них не вистачить всіх. Їх превентивно потрібно вивозити на московію всіх а забирати наших бійців в замін. Це сміття нам з 91 року і перешкоджало у розвитку і обʼєднанні з сімʼєю Єропейських націй.
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27.06.2025 10:27 Відповісти
А ти думаєш - оте "сміття" в Росії потрібне? Воно їм вигідне - поки тут сидить, і нам паскудить... А в Росії подібного гімна і свого вистачає... Та й не дуже вони в Росію хочуть... Вони хочуть "росію" СЮДИ привести...
У 2014-му журналіст брав інтерв"ю у одної карги старої. Так вона заявила: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из маево акна была видна Рассия!..."
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27.06.2025 10:33 Відповісти
главное - не дать сбежать тем кто её будет судить
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27.06.2025 10:44 Відповісти
Це ти про що?
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27.06.2025 10:49 Відповісти
будут их отлавливать без срока давности, как 80 лет назад
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27.06.2025 10:51 Відповісти
Кого?
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27.06.2025 10:52 Відповісти
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27.06.2025 10:55 Відповісти
Що, кацапе? Не вдалося викласти "кактус"? Коли почали задавать "уточнюючі" питання - так "злився"?
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27.06.2025 11:00 Відповісти
Про кремлевского агента "Клован"
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27.06.2025 11:19 Відповісти
А у ждунів є лише два шляхи потрапити на пмж в росію.
Перший через фільтрацію в Шерєметьєво - проходять фільтрацію лише 5-10%, іншим дають від-ворот-поворот.
Другий сидіти під бомбами чекати приходу окупантів... - це 100% - якщо переживе бомби.
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27.06.2025 14:32 Відповісти
У Німеччині на військовому об'єкті в Ерфурті невідомі підпалили армійські вантажівки - щонайменше шість машин знищено, https://www.dialog.ua/ukr/world/315901_1750935980 відповідальність за диверсію вже взяли росіяни.
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27.06.2025 10:29 Відповісти
Штепа по баланде соскучилась.
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27.06.2025 10:31 Відповісти
затримано продавчиню

Та це ж правдива агентчиня!
Сучиня, падлиня!
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27.06.2025 10:32 Відповісти
Тисячний прикладк в Україні, наслідків безкарності коригувальників, які щоденно убивають Українців, разом з московськими окупантами!!
Помусолять убивцю, суддівські з прокурорськими, по статтям законів МИРНОГО часу, та і завершиться нічим! А убитих нею, Українців, уже не повернеш Родинам!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з Конституційним Судом та РНБОУ, тільки лоби морщать, за гроші Українців, а внесення АКТУАЛЬНИХ змін до Законів та ККУ щодо посилення КАРИ за подібні діяння=злочини=убивства, під час дії Особливого Періоду та правового режиму воєнного станину, упродовж 3 років так і не вносять!!,
Це ж не їх убивають, а пересічних Українців!!! Ну і нащо, Українцям, отакі сидільці, в Урядовому кварталі?
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27.06.2025 10:34 Відповісти
вони її артою, а вона їм координати.. Треш пля якийсь. ***** крашена! Вбити падаль.
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27.06.2025 10:48 Відповісти
Доки не будуть вішати,за такий злочин,то такі злочини будуть .
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27.06.2025 11:11 Відповісти
 
 