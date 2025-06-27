Коригувала удари РФ на Донеччині: затримано продавчиню зі Слов’янська, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила ще одну агентку ГРУ РФ, яка діяла на користь окупантів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Затримана жінка виявилася продавчинею з магазину у Слов’янську, яка передавала координати українських позицій на Краматорському напрямку.

Слідство встановило, що росіяни дистанційно завербували агентку та доручили їй збирати розвіддані про розташування Сил оборони України. Для цього жінка особисто обходила визначені території поблизу лінії фронту, а зібрану інформацію передавала бойовику одного з незаконних збройних формувань РФ через соцмережу "Однокласники".

Завдяки діям СБУ вдалось запобігти ударам по позиціях українських військових. Агентку затримали за місцем проживання, під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з агресором.

Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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