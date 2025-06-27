Корректировала удары РФ по Донетчине: задержана продавщица из Славянска, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила еще одну агентку ГРУ РФ, действовавшую в пользу оккупантов в прифронтовых районах Донецкой области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задержанная женщина оказалась продавщицей из магазина в Славянске, которая передавала координаты украинских позиций на Краматорском направлении.
Следствие установило, что россияне дистанционно завербовали агента и поручили ей собирать разведданные о расположении Сил обороны Украины. Для этого женщина лично обходила определенные территории вблизи линии фронта, а собранную информацию передавала боевику одного из незаконных вооруженных формирований РФ через соцсеть "Одноклассники".
Благодаря действиям СБУ удалось предотвратить удары по позициям украинских военных. Агентку задержали по месту жительства, во время обыска изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с агрессором.
Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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У 2014-му журналіст брав інтерв"ю у одної карги старої. Так вона заявила: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из маево акна была видна Рассия!..."
Перший через фільтрацію в Шерєметьєво - проходять фільтрацію лише 5-10%, іншим дають від-ворот-поворот.
Другий сидіти під бомбами чекати приходу окупантів... - це 100% - якщо переживе бомби.
Та це ж правдива агентчиня!
Сучиня, падлиня!
Помусолять убивцю, суддівські з прокурорськими, по статтям законів МИРНОГО часу, та і завершиться нічим! А убитих нею, Українців, уже не повернеш Родинам!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з Конституційним Судом та РНБОУ, тільки лоби морщать, за гроші Українців, а внесення АКТУАЛЬНИХ змін до Законів та ККУ щодо посилення КАРИ за подібні діяння=злочини=убивства, під час дії Особливого Періоду та правового режиму воєнного станину, упродовж 3 років так і не вносять!!,
Це ж не їх убивають, а пересічних Українців!!! Ну і нащо, Українцям, отакі сидільці, в Урядовому кварталі?