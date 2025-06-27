Корректировала удары РФ по Донетчине: задержана продавщица из Славянска, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну агентку ГРУ РФ, действовавшую в пользу оккупантов в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержанная женщина оказалась продавщицей из магазина в Славянске, которая передавала координаты украинских позиций на Краматорском направлении.

Следствие установило, что россияне дистанционно завербовали агента и поручили ей собирать разведданные о расположении Сил обороны Украины. Для этого женщина лично обходила определенные территории вблизи линии фронта, а собранную информацию передавала боевику одного из незаконных вооруженных формирований РФ через соцсеть "Одноклассники".

Благодаря действиям СБУ удалось предотвратить удары по позициям украинских военных. Агентку задержали по месту жительства, во время обыска изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с агрессором.

Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ