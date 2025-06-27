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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Корректировала удары РФ по Донетчине: задержана продавщица из Славянска, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну агентку ГРУ РФ, действовавшую в пользу оккупантов в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агентку группы, которая наносила удары в Донецкой области

Задержанная женщина оказалась продавщицей из магазина в Славянске, которая передавала координаты украинских позиций на Краматорском направлении.

Следствие установило, что россияне дистанционно завербовали агента и поручили ей собирать разведданные о расположении Сил обороны Украины. Для этого женщина лично обходила определенные территории вблизи линии фронта, а собранную информацию передавала боевику одного из незаконных вооруженных формирований РФ через соцсеть "Одноклассники".

Благодаря действиям СБУ удалось предотвратить удары по позициям украинских военных. Агентку задержали по месту жительства, во время обыска изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с агрессором.

Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ

Автор: 

СБУ (20120) Донецкая область (10119)


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Топ комментарии
+12
Типове люмпенське уйобіще москвороте ! Таких мілйона 2 набереться в Україні на жаль. Нам буцегарень під них не вистачить всіх. Їх превентивно потрібно вивозити на московію всіх а забирати наших бійців в замін. Це сміття нам з 91 року і перешкоджало у розвитку і обʼєднанні з сімʼєю Єропейських націй.
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27.06.2025 10:27 Ответить
+9
А ти думаєш - оте "сміття" в Росії потрібне? Воно їм вигідне - поки тут сидить, і нам паскудить... А в Росії подібного гімна і свого вистачає... Та й не дуже вони в Росію хочуть... Вони хочуть "росію" СЮДИ привести...
У 2014-му журналіст брав інтерв"ю у одної карги старої. Так вона заявила: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из маево акна была видна Рассия!..."
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27.06.2025 10:33 Ответить
+3
Тисячний прикладк в Україні, наслідків безкарності коригувальників, які щоденно убивають Українців, разом з московськими окупантами!!
Помусолять убивцю, суддівські з прокурорськими, по статтям законів МИРНОГО часу, та і завершиться нічим! А убитих нею, Українців, уже не повернеш Родинам!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з Конституційним Судом та РНБОУ, тільки лоби морщать, за гроші Українців, а внесення АКТУАЛЬНИХ змін до Законів та ККУ щодо посилення КАРИ за подібні діяння=злочини=убивства, під час дії Особливого Періоду та правового режиму воєнного станину, упродовж 3 років так і не вносять!!,
Це ж не їх убивають, а пересічних Українців!!! Ну і нащо, Українцям, отакі сидільці, в Урядовому кварталі?
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27.06.2025 10:34 Ответить
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Типове люмпенське уйобіще москвороте ! Таких мілйона 2 набереться в Україні на жаль. Нам буцегарень під них не вистачить всіх. Їх превентивно потрібно вивозити на московію всіх а забирати наших бійців в замін. Це сміття нам з 91 року і перешкоджало у розвитку і обʼєднанні з сімʼєю Єропейських націй.
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27.06.2025 10:27 Ответить
А ти думаєш - оте "сміття" в Росії потрібне? Воно їм вигідне - поки тут сидить, і нам паскудить... А в Росії подібного гімна і свого вистачає... Та й не дуже вони в Росію хочуть... Вони хочуть "росію" СЮДИ привести...
У 2014-му журналіст брав інтерв"ю у одної карги старої. Так вона заявила: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из маево акна была видна Рассия!..."
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27.06.2025 10:33 Ответить
главное - не дать сбежать тем кто её будет судить
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27.06.2025 10:44 Ответить
Це ти про що?
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27.06.2025 10:49 Ответить
будут их отлавливать без срока давности, как 80 лет назад
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27.06.2025 10:51 Ответить
Кого?
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27.06.2025 10:52 Ответить
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27.06.2025 10:55 Ответить
Що, кацапе? Не вдалося викласти "кактус"? Коли почали задавать "уточнюючі" питання - так "злився"?
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27.06.2025 11:00 Ответить
Про кремлевского агента "Клован"
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27.06.2025 11:19 Ответить
А у ждунів є лише два шляхи потрапити на пмж в росію.
Перший через фільтрацію в Шерєметьєво - проходять фільтрацію лише 5-10%, іншим дають від-ворот-поворот.
Другий сидіти під бомбами чекати приходу окупантів... - це 100% - якщо переживе бомби.
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27.06.2025 14:32 Ответить
У Німеччині на військовому об'єкті в Ерфурті невідомі підпалили армійські вантажівки - щонайменше шість машин знищено, https://www.dialog.ua/ukr/world/315901_1750935980 відповідальність за диверсію вже взяли росіяни.
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27.06.2025 10:29 Ответить
Штепа по баланде соскучилась.
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27.06.2025 10:31 Ответить
затримано продавчиню

Та це ж правдива агентчиня!
Сучиня, падлиня!
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27.06.2025 10:32 Ответить
Тисячний прикладк в Україні, наслідків безкарності коригувальників, які щоденно убивають Українців, разом з московськими окупантами!!
Помусолять убивцю, суддівські з прокурорськими, по статтям законів МИРНОГО часу, та і завершиться нічим! А убитих нею, Українців, уже не повернеш Родинам!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, разом з Конституційним Судом та РНБОУ, тільки лоби морщать, за гроші Українців, а внесення АКТУАЛЬНИХ змін до Законів та ККУ щодо посилення КАРИ за подібні діяння=злочини=убивства, під час дії Особливого Періоду та правового режиму воєнного станину, упродовж 3 років так і не вносять!!,
Це ж не їх убивають, а пересічних Українців!!! Ну і нащо, Українцям, отакі сидільці, в Урядовому кварталі?
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27.06.2025 10:34 Ответить
вони її артою, а вона їм координати.. Треш пля якийсь. ***** крашена! Вбити падаль.
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27.06.2025 10:48 Ответить
Доки не будуть вішати,за такий злочин,то такі злочини будуть .
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27.06.2025 11:11 Ответить
 
 