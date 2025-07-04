Россиянка осматривает место прилета дрона в Ростовской области и ругает украинцев за атаку: "Суки проклятые, чтоб вы попередохли! Твари!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка из Ростовской области снимает поврежденный жилой дом и территорию вокруг него и ругает украинцев за дроновую атаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к видео отмечается, что запись сделана в российском городе Азов, а повреждения - результат работы ВСУ.
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+43 Деніс Войцеховський
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+34 Валентин Коваль #587289
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+29 Сергій #594355
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Звикли кацапи, що право бити мають лише вони, а їх бити - то вже бєззаконіє.
Восемь лет бамбили Азов...
Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?
Не понятно почему, по какой причине?
Ведь он ехал убивать, а его убили"...
Привикай, гидота блювотна...