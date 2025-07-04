Россиянка осматривает место прилета дрона в Ростовской области и ругает украинцев за атаку: "Суки проклятые, чтоб вы попередохли! Твари!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка из Ростовской области снимает поврежденный жилой дом и территорию вокруг него и ругает украинцев за дроновую атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к видео отмечается, что запись сделана в российском городе Азов, а повреждения - результат работы ВСУ.

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