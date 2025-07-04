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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
8 214 56

Россиянка осматривает место прилета дрона в Ростовской области и ругает украинцев за атаку: "Суки проклятые, чтоб вы попередохли! Твари!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка из Ростовской области снимает поврежденный жилой дом и территорию вокруг него и ругает украинцев за дроновую атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к видео отмечается, что запись сделана в российском городе Азов, а повреждения - результат работы ВСУ.

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Автор: 

россия (96492) атака (443) дроны (4243)


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Топ комментарии
+43
А нас-то за чьто?
Звикли кацапи, що право бити мають лише вони, а їх бити - то вже бєззаконіє.
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04.07.2025 10:26 Ответить
+34
ЇЇ мізки потрібно перепрограмувати - другим ударом дрона
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04.07.2025 10:25 Ответить
+29
Оце прильоту ? Не бачили ті п...ри шо таке справжній прильот
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04.07.2025 10:25 Ответить
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Оце прильоту ? Не бачили ті п...ри шо таке справжній прильот
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04.07.2025 10:25 Ответить
Ця відьма, мабуть, ні разу не бачила, які наслідки прольотів в Україні кожного дня. Тепер хоч задумається , падло, хто перший почав цю війну?
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04.07.2025 11:08 Ответить
ні, не задумається.
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04.07.2025 11:26 Ответить
а в московії і не показують ''наслідки прольотів в Україні кожного дня''. Та й їм сказали, що якби вони не почали, Україна б пішла на них війною.-----------У нас же ж багато, хто дивиться тільки марафон, вважають, що браковані міни нам поставляє Захід. І це міни, що залишилися після другої світової. Мерзавці замість утилізації присилають їх нам. Намагалася розповісти, що це зелені роблять браковані міни----------мене і слухати не захотіли.
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04.07.2025 12:53 Ответить
ЇЇ мізки потрібно перепрограмувати - другим ударом дрона
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04.07.2025 10:25 Ответить
В эту игру можно играть вдвоем, гойда!
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04.07.2025 10:26 Ответить
А нас-то за чьто?
Звикли кацапи, що право бити мають лише вони, а їх бити - то вже бєззаконіє.
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04.07.2025 10:26 Ответить
Стадія прийняття ще нескоро,але тільки таким чином можна навчити кацапське біосміття,що таке причинно-наслідкові зв'язки. Головне щоб прилітало частіше.
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04.07.2025 10:37 Ответить
По нам часто прилітає, але щось не видно ознак готовності прийняти всі умови русні, аби пєрєсталі стрєлять.
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04.07.2025 10:44 Ответить
Порівняли відомий орган з пальцем.Чого це раптом? Не інакше від спеки.
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04.07.2025 11:41 Ответить
І тут - "плагіат"! Ми таке казать почали ще з 24 лютого 2022 року...
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04.07.2025 11:18 Ответить
як цій дірці пощастило, що наші дрони не містять БЧ з хім. зброєю, так би здохла швидко й без зайвого геморою
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04.07.2025 10:26 Ответить
та не треба щоб вона швидко здохла. нехай здихає в муках.
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04.07.2025 11:29 Ответить
нехай подякує що не балістикою півбудинка зносить
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04.07.2025 10:27 Ответить
Скажіть вже їм, що "все по плану". Чого оце скиглити! Путлер подобається, треба підтримувати і наслідки його діяльності
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04.07.2025 10:27 Ответить
"Чумаданної" життєдіяльності плєшивого опудала...
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04.07.2025 11:22 Ответить
сук.....і праклатые напали на расиюшку матушку , аяяяй ойййоооой
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04.07.2025 10:28 Ответить
Це ще надо довести що це наш дрон, а не їх дрон - дезертир повертався до дому, в почувши запах елітного бояришніка, рвонув до хати
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04.07.2025 11:14 Ответить
****, потвора, здохни курво разом зі своїм плюсами путіним і всими російськими тварями
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04.07.2025 10:29 Ответить
Путін по Українськи буде ху...ло, а з іншим згоден
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04.07.2025 11:10 Ответить
А чьто случілась? Я просто палітікай ні інтірісуюсь. 🙃
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04.07.2025 10:31 Ответить
та ну. вони з того тілівізора і не вилазять. особливо ці всі підстаркуваті совіцькіє гражданє.. все там вони добре інтірісуются.
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04.07.2025 11:32 Ответить
Шт єта такоє? Єта двіжуха тваего *****! Та ви цього не зрозмієте поки не передохните!
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04.07.2025 10:31 Ответить
Горе-то какое!
Восемь лет бамбили Азов...
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04.07.2025 10:31 Ответить
ги...ги ...чого і вам жалаю...
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04.07.2025 10:31 Ответить
"Чьто ж ето праисходіт?!" А ось що: відповідь ********** за загибель українців! В даному випадку,нажаль,відповідь заслабка... Кацап поки власною кров'ю не вмиється,не заспокоїться! Кацап розуміє тільки мову власного фізичного знищення,крапка!!!
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04.07.2025 10:34 Ответить
Памьятаете 2022 рок, початок, так- Это вы саим себя бамбите.
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04.07.2025 10:35 Ответить
Ехал русский убивать, а его убили

Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?

Не понятно почему, по какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили"...
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04.07.2025 10:41 Ответить
Це старе висловлювання, зараз якщо повернули тіло, то родина, в першу чергу, бежить за грошима, а потім вже можете зробити вигляд що горює, щоби сусіди не подумали, що все заради грошей
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04.07.2025 11:20 Ответить
У кацапа нєт мазгоф,чтоб абдумать єта, он ведь єхал убівать,ну і сдох за єта...
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04.07.2025 11:26 Ответить
Праклятиє укронацистити нєдают спокойно жить мірним людЯм))
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04.07.2025 10:44 Ответить
Взаимно!
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04.07.2025 10:48 Ответить
Надо бы ещё добавить руснявой падали в то же место. В Аду эту кикимору уже заждались
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04.07.2025 10:53 Ответить
Смерть кацапам!
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04.07.2025 10:53 Ответить
Запам"ятайте - москалів можна перевиховати тільки одним -- ядерними вибухами !!!
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04.07.2025 10:57 Ответить
Цих всіх кацапських голожопих чурок треба знищити!
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04.07.2025 10:58 Ответить
СВО идёт по плану )))
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04.07.2025 11:00 Ответить
Ось так і повинно бути, потрібно по їх домам бити, тоді задумуються.
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04.07.2025 11:03 Ответить
**** це твоя мати що народила таку тварюку
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04.07.2025 11:07 Ответить
ну що, тварина, сподобалось??? Подякуй, гнида кацапська, що вижила. Це ви почали весь цей жах! Горіть у пеклі.
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04.07.2025 11:12 Ответить
На днях товариш розказував - у нього рідня в Кацапії живе... Так звідти сказали цікаву штуку: була розмова "на кухні". І там прозвучала така штука: "Мы бамбим гарада хахляцкие, а хахлы бьют по ваенным целям..." Відповідь "убила": "А зачем хахлам бамбить наши гарада? Сами развалятся... Путин же деньги на их ремонт, на вайну забрал..."
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04.07.2025 11:27 Ответить
так і є. Шкода, що не всі це розуміють, мешканці мацки та пітера цього не розуміють, на їх міста ***** знаходить гроші, а всі інші, навіть за 50 км від мацкви, як на помийці живуть.
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04.07.2025 11:55 Ответить
Вікна їм побило і машини покоцало і вже верещать. Да шоб ви рашисти прокляті під завалами своїх будинків подохли як пацюки
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04.07.2025 11:23 Ответить
Убиток-то кокой - окно вишиблі (с)
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04.07.2025 11:32 Ответить
Шо, шмара дешева, нєнравіца?
Привикай, гидота блювотна...
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04.07.2025 11:34 Ответить
Мало вї бали
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04.07.2025 11:36 Ответить
Ось як треба робити для швидшого закінчення війни,кацапи мають страждати як і ми,трощити будинки,на відновлення яких у них нема коштів,тоді вони заспівають по іншому,око за око
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04.07.2025 11:59 Ответить
суки прокляті, у нас теж "двєрі откривало, окна випадало" - таке життя на війні
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04.07.2025 12:02 Ответить
жалко что в эту кацапскую самку не прилетело-одной кацапской ***** стало бы меньше!
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04.07.2025 12:09 Ответить
Ха ха ха
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04.07.2025 12:38 Ответить
Как она по своим соседям по дому прошлась! Молодец! 👍
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04.07.2025 13:18 Ответить
Якісь людські покидьки, а не люди ... Скажіть ще спасибі нашому Головковерху що це лише "комаринні укуси" а не гідна відповідь балістикою за порушені українські міста
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04.07.2025 13:21 Ответить
Свинособаки заскиглили!!! Самку на ліхтар!!!
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04.07.2025 13:22 Ответить
 
 