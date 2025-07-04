Росіянка оглядає місце прильоту дрона на Ростовщині і шпетить українців за атаку: "Суки проклятые, чтоб вы попередохли! Твари!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка із Ростовської області фільмує пошкоджений житловий будинок та територію навколо нього та сварить українців за дронову атаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до відео зазначається, що запис зроблений у російському місті Азов, а пошкодження - результат роботи ЗСУ.
Топ коментарі
+40 Деніс Войцеховський
показати весь коментар04.07.2025 10:26 Відповісти Посилання
+31 Валентин Коваль #587289
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+27 Сергій #594355
показати весь коментар04.07.2025 10:25 Відповісти Посилання
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Звикли кацапи, що право бити мають лише вони, а їх бити - то вже бєззаконіє.
Восемь лет бамбили Азов...
Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?
Не понятно почему, по какой причине?
Ведь он ехал убивать, а его убили"...
Привикай, гидота блювотна...