Росіянка оглядає місце прильоту дрона на Ростовщині і шпетить українців за атаку: "Суки проклятые, чтоб вы попередохли! Твари!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка із Ростовської області фільмує пошкоджений житловий будинок та територію навколо нього та сварить українців за дронову атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до відео зазначається, що запис зроблений у російському місті Азов, а пошкодження - результат роботи ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБС знищили 28% окупантів та 22% цілей від загальної кількості, - Мадяр повідомив про результати підрозділів Угруповання. ВIДЕО