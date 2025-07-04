Дроны-перехватчики уничтожили десятки "Шахедов" во время ночной атаки РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Во время массированной атаки РФ в ночь на 4 июля десятки "Шахедов" удалось сбить дронами-перехватчиками.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками", - сказал глава государства.

Президент добавил, что производство дронов-перехватчиков будет увеличено.

"Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - сказал глава государства.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

Смотрите также: Украинский БпЛА R-34-T с лазерной подсветкой целей допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО