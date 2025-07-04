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Новости Видео Производство дронов
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Дроны-перехватчики уничтожили десятки "Шахедов" во время ночной атаки РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Во время массированной атаки РФ в ночь на 4 июля десятки "Шахедов" удалось сбить дронами-перехватчиками.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками", - сказал глава государства.

Президент добавил, что производство дронов-перехватчиков будет увеличено.

"Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - сказал глава государства.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21126) производство (497) дроны (4243)


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Топ комментарии
+10
Власне, й додати нічого
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04.07.2025 20:40 Ответить
+9
Пустозвон..
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04.07.2025 20:06 Ответить
+7
Йому взагалі хтось вірить?
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04.07.2025 20:16 Ответить
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Пустозвон..
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04.07.2025 20:06 Ответить
Власне, й додати нічого
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04.07.2025 20:40 Ответить
Это реально было, только вот это не благодаря, а во многом вопреки действий власти. Часть сбили благодаря поставкам волонтеров, часть благодаря низовой инициативе в частях ЗСУ. Посмотрите результаты рейтинга "Дронопад" от ОККО за пару прошлых месяцев. Я думаю вас ждет большое удивление, кто там в лидерах.

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04.07.2025 21:05 Ответить
"Дронопад"-це по шахедам?Військові формування в "лізі" ппо чи свої позицї прикривають?
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04.07.2025 21:19 Ответить
Лига ПВО, сюда входят шахеды\герберы, залы\суперкамы, орланы и ланцеты. Сколько они сбивают - для себя уже не выходит. Многовато будет.
Прикольно что два первых места из трех - это десантура, которая ну никак не ПВО. А вторые и четвертые - это и есть чистое ПВО.
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04.07.2025 21:38 Ответить
Шахедів немає в списку.Якщо вони в "іншому" то "десятками" за одну добу і не пахне.Маніпуляція.
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04.07.2025 21:54 Ответить
Це ж знову маніпуляція-зе про шахєди збиті заявляє"Під час масованої атаки РФ в ніч на 4 липня десятки "шахедів" вдалося збити дронами-перехоплювачами."
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04.07.2025 21:22 Ответить
глядючи із Даньського королівства, принц Гамлют, рл.......

вранці в Києві сморід стояв нестерпний і по тротуару вітер ганяв шматки сажі.
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04.07.2025 21:14 Ответить
як би тебе, казла, так акуратно послати, що би без бану?
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04.07.2025 20:08 Ответить
Що б ми без тебе робили...
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04.07.2025 20:15 Ответить
Йому взагалі хтось вірить?
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04.07.2025 20:16 Ответить
Якщо вірити КМІС більше 50 %
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04.07.2025 20:20 Ответить
ЗЄлєнін наш рулєвой !

.
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04.07.2025 21:17 Ответить
а ті 120 млн гривень що на заставу зеленому крадію чернишову
теж на дрони-перехоплювачі пішли?
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04.07.2025 20:20 Ответить
"хліборізками" зелені все збивають і більше мульйона 3,14дерасів вже вбили...Але вся їня "брехня" там,де немає реального підрахунку і де можна 3,14здіти що хочеш і скільки хочеш...
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04.07.2025 20:24 Ответить
Ну і нащо про це базікати? . Ми кияни і так бачили що сбивалося не тільки с кулеметів та бофорсів з ерликонами. Міг би тоді к звернненю виложити креслення ціх дронів. А так московити маючи ресурс, переведуть більш активно на реактивні двигуни свої херані і будуть ще вишче літати та з більшою швидкістю заходити на ціль
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04.07.2025 20:24 Ответить
Тоєсть фсб-шники агентури не мають а всю інфу тільки читають в інтернеті а тут вибовкали офігєнні тайни?
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04.07.2025 20:59 Ответить
Зе, не бреши, немає перехоплювача, не-ма-є. Ні фото, ні відео. Якби він був, пропаганда порвалася б і трубила на всіх кутах про це. Вся Європа не здатна його розробити, імпотенти бляха.
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04.07.2025 20:26 Ответить
Всі розвинені країни уже мають готові моделі, навіть чехи створили дрон здатний летіти з швидкість більше 300 км з *********** та вражати інші беспілотники. І у нас є розробки, просто їх не масштабували у реальне виробництво, причини не знаю.
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04.07.2025 20:49 Ответить
https://militarnyi.com/uk/news/diehl-defence-predstavyla-dron-perehoplyuvach-sky-sphere/ Саме так, моделі. Які ніхто не замовляє. Українських же розробок і на обрії немає. На фронті є певні експериментальні зразки, які народ зібрав самостійно, в тилу їх ніхто не бачив ніколи і вони не використовуються.
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04.07.2025 20:59 Ответить
Ці повільні, пошукайте ще , повно вже швидкісних прототипів, у нас також є приватні розробки. https://focus.ua/uk/digital/711314-droni-strila-i-burewiy-yak-pracyuyut-novi-perehoplyuvachi-bpla-foto як працюють дрони STRILA і BUREWIY
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04.07.2025 21:12 Ответить
Десятки ,проти сотень шахедів ,слабка втіха.
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04.07.2025 20:28 Ответить
...дякуємо спілноті Стерненка та інш волонтерам, які збирають кошти на перехоплювачі і навчають екіпажі! Але при чому тут Зелені- питання...
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04.07.2025 20:28 Ответить
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04.07.2025 21:15 Ответить
по дорозі з гастролей, особисто перехопив люжину затяжок айкоса, з десяток сухих мівін, 4 пляшки мокрого вина (не дешевого) і декілька блюд з морської риби (не знаю якої, але бачив цінник по 8 грн за кіло). тримаймося! за мене!
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04.07.2025 20:29 Ответить
пів міста горiло зранку, дихати нема чим людям було,
а цей зелений даун рапортує про перемоги - обубеніти...
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04.07.2025 20:29 Ответить
Тільки чомусь на ці дрони збирає Стерненко, а піариться Зеленський. А скільки може зібрати Стерненко? Навіть ті 20млн грн - це до 100 таких перехоплювачів. Типу на 1 день відбитися?
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04.07.2025 20:33 Ответить
Асфальтом збили... де ті дрони? Твої дружбани Голіков, Чернишов, Міндіч гроші з казни розікрали. Хлопці на передовій сидять без дронів, добре, що волонтери щось дають.
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04.07.2025 20:34 Ответить
А відео з дрона перехоплювача показати слабо?Хоча б одне... наш президент ніколи не бреше.
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04.07.2025 20:36 Ответить
ФБ (Олександр Куліковський) Ну що граємося далі?! Поки ми потужно і незламно "тварім *****, ми здєсь праєздам" Підари модернізували шлюхєд. Знайомтеся, китайських 700-кубовий ДВЗ. На інжекторі. За десятку грошей. Поясню простіше: Вони мають: меншу витрату палива (читати " більшу дальність") Більшу швидкість. (Старі йшли 170+- крейсером , нові піздують 220+-) І саме страшне, вони мають більшу стелю!!! (Карбюратор до 3х км +- ефективний, інжекторні до 5ти.) І сам фюзеляж теж модернізований, вони можуть пікірувати з 3х км, що робить роботу МВГ неефективною. Інформація до роздумів. Вангую криваву баню не раніше ніж осінь.
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04.07.2025 20:39 Ответить
Це все х..ня швидкісні дрони можуть набирати швидкість до 350 км, шахеду поки нереалістично добрати 250 навіть з більш ********* двигунами.

Якщо перейдуть на турбореактивні то там вартість, буде в рази більша та складність виготовлення, уже по ціні ракет до літаків.
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04.07.2025 20:53 Ответить
Десятки із 500..?!
А де ж " мільйони дронів"..?!
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04.07.2025 20:40 Ответить
Заплуталися в кронах мільярда дерева... Якось-такось 🤔 🧐 😁 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😜 🤪
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04.07.2025 21:24 Ответить
Я думав тут відео с цими дронами перехоплювачами в тут відео потужного який перехоплює мізки
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04.07.2025 20:46 Ответить
Відос як заспокійливе
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04.07.2025 20:51 Ответить
********** майбутнього!!!
Буде!Чекаємо!Мільйон дронів,мільярд дерев.........
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04.07.2025 20:59 Ответить
До озвучення цього ЗЄлупою ще були певні сумніви: "Раптом у тому вчорашньому кошмарі пару штук таки збили дронами-винищувачами, про які свистить ОВА".

А от тепер я не підозрюю, а точно знаю, що це брехня.
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04.07.2025 21:48 Ответить
 
 