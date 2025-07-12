Оператор дрона-камикадзе попадает в оккупанта, который вылез из укрытия: "Здесь кумулятивно-осколочный 1,2 килограмма. Думаю, ему п#зда". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Лиманское направление. Пилот батальона SIGNUM вылетел на обычную разведку чтобы просто сделать свое дело. И тут... попался. Враг вылез из укрытия. Возможно, думал, что его никто не видит", - отмечается в комментарии к видео.
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Соса 2
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WRX WRX
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