Оператор дрона-камикадзе попадает в оккупанта, который вылез из укрытия: "Здесь кумулятивно-осколочный 1,2 килограмма. Думаю, ему п#зда". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Лиманское направление. Пилот батальона SIGNUM вылетел на обычную разведку чтобы просто сделать свое дело. И тут... попался. Враг вылез из укрытия. Возможно, думал, что его никто не видит", - отмечается в комментарии к видео.

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