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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оператор дрона-камикадзе попадает в оккупанта, который вылез из укрытия: "Здесь кумулятивно-осколочный 1,2 килограмма. Думаю, ему п#зда". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Лиманское направление. Пилот батальона SIGNUM вылетел на обычную разведку чтобы просто сделать свое дело. И тут... попался. Враг вылез из укрытия. Возможно, думал, что его никто не видит", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов-камикадзе остановили механизированный штурм оккупантов и уничтожили две вражеские БМП и танк. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20022) Донецкая область (10218) Лиман (324) дроны (4280) Покровский район (755)


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І йух з ниМ.
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12.07.2025 10:36 Ответить
Та може вже й окремо...
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12.07.2025 10:52 Ответить
Дуже оптимістично
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12.07.2025 10:59 Ответить
Хвилинка психологічної допомоги. За нічну зелену ганьбу. Як зараз у Мадяра. Викладає підриви якіхось задохликів.
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12.07.2025 11:03 Ответить
Що за нічна ганьба?
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12.07.2025 11:12 Ответить
 
 