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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Оператор дрона-камікадзе влучає в окупанта, який виліз із укриття: "Тут кумулятивно-осколочний 1,2 кілограма. Думаю йому п#зда". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лиманський напрямок. Пілот батальйону SIGNUM вилетів на звичайну розвідку щоб просто зробити свою справу. І тут… попався. Ворог виліз з укриття. Можливо, думав, що його ніхто не бачить", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів-камікадзе зупинили механізований штурм окупантів та знищили дві ворожі БМП і танк. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18172) Донецька область (9036) Лиман (235) дрони (5095) Покровський район (764)


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Топ коментарі
+6
Та може вже й окремо...
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12.07.2025 10:52 Відповісти
+4
І йух з ниМ.
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12.07.2025 10:36 Відповісти
+4
Дуже оптимістично
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12.07.2025 10:59 Відповісти
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І йух з ниМ.
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12.07.2025 10:36 Відповісти
Та може вже й окремо...
показати весь коментар
12.07.2025 10:52 Відповісти
Дуже оптимістично
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12.07.2025 10:59 Відповісти
Хвилинка психологічної допомоги. За нічну зелену ганьбу. Як зараз у Мадяра. Викладає підриви якіхось задохликів.
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12.07.2025 11:03 Відповісти
Що за нічна ганьба?
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12.07.2025 11:12 Відповісти
Та московит сам забажав вмерти, в більшості свойого існування москалі повязани з постійним бажанням смерті сусіду та й самому собі, а тут ще невдало поїхав заробити захищаючи " святою срусь", набридло сидіти в ямі голодним.
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12.07.2025 11:26 Відповісти
Московіту убивці, по заслузі в Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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12.07.2025 11:37 Відповісти
Странный удел рашистов... Мало того что живут и смердят на весь мир, так даже когда сдохнут будут продолжать смердеть...
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12.07.2025 12:34 Відповісти
Жаль, что сдох - лучше бы ему только ноги и член оторвало.
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12.07.2025 12:43 Відповісти
 
 