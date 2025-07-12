Оператор дрона-камікадзе влучає в окупанта, який виліз із укриття: "Тут кумулятивно-осколочний 1,2 кілограма. Думаю йому п#зда". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лиманський напрямок. Пілот батальйону SIGNUM вилетів на звичайну розвідку щоб просто зробити свою справу. І тут… попався. Ворог виліз з укриття. Можливо, думав, що його ніхто не бачить", - зазначається у коментарі до відео.

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