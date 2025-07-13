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Оператор дрона одним сбрасыванием ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО

Оператор дрона из батальона "Черный лебедь" одним сбрасыванием ликвидировал двух оккупантов, которые прятались в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована на странице его подразделения в соцсетях.

"Летом труднее работать обычными сбрасываниями с "Мавиков" - ветки с листьями задерживают "подарки", взрыв происходит сверху, поэтому результативность не всегда прогнозируемая. Именно поэтому мы увеличили парк "Летучих мышей", "Вампиров" или, как их называют россияне, "Баба Яга" - дронов, способных нести на борту четыре большие мины 82-го калибра. Сначала эти гексакоптеры летали ночью и уничтожали укрепления россиян, а сейчас появилась возможность использовать их и против мясной пехоты. Одним сбросом с "Летучей мыши" двое россиян отправляются в ад", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (20025) уничтожение (7474) дроны (4284)


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13.07.2025 10:54 Ответить
 
 