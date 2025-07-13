Оператор дрона одним скидом ліквідував двох окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона із батальйону "Чорний лебідь" одним скидом ліквідував двох окупантів, які ховалися у переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований на сторінці його підрозділу у соцмережах.

"Влітку важче працювати звичайними скидами з "Мавіків" - гілки з листям затримують "подарунки", вибух відбувається зверху, тож результативність не завжди прогнозована. Саме тому ми збільшили парк "Кажанів", "Вампірів" або, як їх називають росіяни, "Баба Яга" - дронів, здатних нести на борту чотири великі міни 82-го калібру. Спочатку ці гексакоптери літали вночі й нищили укріплення росіян, а зараз зʼявилася можливість використовувати їх і проти мʼясної піхоти. Одним скидом із "Кажана" двоє росіян вирушають до пекла", - зазначають бійці у коментарі до відео.

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