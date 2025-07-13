Зеленский обсудил с Шмыгалем "стратегические шаги для трансформации исполнительной власти". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал "шаги для трансформации исполнительной власти".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня был важный разговор с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Завтра правительство представит новые социальные решения - выплаты в поддержку украинских мам: это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения. Есть соответствующие средства и для украинских школьников - для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах - с 1-го по последний классы. Завтра Кабинет Министров Украины представит все детали.
И также сегодня обсудили с Денисом наши шаги - стратегические шаги - для трансформации исполнительной власти. Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости - государства и общества. Нужен аудит каждой договоренности с нашими партнерами - что реально выполняется. Надо также ощутимо сократить некритические государственные расходы и максимально - за счет дерегуляции - направить общественные силы ради экономического развития. Главное - больше нашего украинского производства, в том числе производства оружия, больше нашей украинской силы, больше наших собственных возможностей. И новые кадровые решения в ключевых посольствах.
Следующая неделя должна сработать на положительные изменения в интересах Украины", - рассказал Зеленский.
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Насправді він намагався вмовити Шмигаля піти НЕ хряпнувши дверима.
Вочевидь, Шмигаль не згоден мовчки витерти зелений плювок і тихо піти.
Може ще залишилась крихта гідності....
А от Шапітолій в цілому вже трансформувався у диктатуру Зеленського-Єрмака.
За взірець взято брюки, що вльохкую прєвращаются в елєгантниє шорти!
Співрозмовник видання повідомляє, що президент вже ухвалив відповідне рішення.
▪️Новим премʼєром буде Юлія Свириденко.
▪️Дениса Шмигаля розглядають в якості нового міністра оборони.
▪️Кандидатура Рустема Умєрова розглядається в якості посла України в США.
Очікується, що в новому уряді будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень.
Своїх посад позбудуться декілька міністрів, перелік яких ще визначається.