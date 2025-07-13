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Новости Видео Обращение Зеленского
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Зеленский обсудил с Шмыгалем "стратегические шаги для трансформации исполнительной власти". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал "шаги для трансформации исполнительной власти".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня был важный разговор с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Завтра правительство представит новые социальные решения - выплаты в поддержку украинских мам: это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения. Есть соответствующие средства и для украинских школьников - для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах - с 1-го по последний классы. Завтра Кабинет Министров Украины представит все детали.

И также сегодня обсудили с Денисом наши шаги - стратегические шаги - для трансформации исполнительной власти. Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости - государства и общества. Нужен аудит каждой договоренности с нашими партнерами - что реально выполняется. Надо также ощутимо сократить некритические государственные расходы и максимально - за счет дерегуляции - направить общественные силы ради экономического развития. Главное - больше нашего украинского производства, в том числе производства оружия, больше нашей украинской силы, больше наших собственных возможностей. И новые кадровые решения в ключевых посольствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето, - Зеленский

Следующая неделя должна сработать на положительные изменения в интересах Украины", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21216) обращение (781) Шмыгаль Денис (2754)


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Топ комментарии
+6
Вечірні Відоси стрімко набирають потужність!
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13.07.2025 21:05 Ответить
+5
Отборная демагогия,квартальное шоу продолжается.
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13.07.2025 21:07 Ответить
+5
Намечается великое кадровое туда-сюда, все остальное дымовая завеса.
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13.07.2025 21:10 Ответить
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Вечірні Відоси стрімко набирають потужність!
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13.07.2025 21:05 Ответить
Отборная демагогия,квартальное шоу продолжается.
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13.07.2025 21:07 Ответить
Зеля обіцяв шо в наступному тижні все піде на лад - красава!
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13.07.2025 21:08 Ответить
Намечается великое кадровое туда-сюда, все остальное дымовая завеса.
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13.07.2025 21:10 Ответить
Кровать в публичном доме будут менять. Как тут без Дрыгаля
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13.07.2025 21:11 Ответить
Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки

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13.07.2025 21:12 Ответить
Потрібно платити гроші за повернення, можна почати з Чернишова чувак міг остатись в Європах але мужньо повернувся
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13.07.2025 21:12 Ответить
Дві гниди....
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13.07.2025 21:13 Ответить
Зєлєнскій зеформатор? Угу... Це було б смішно якби його прихід до влади не став фатальною трагедією України.
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13.07.2025 21:17 Ответить
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13.07.2025 21:18 Ответить
«стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади… в корумповану автократію.»
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13.07.2025 21:18 Ответить
Ганьба обкуреному ішаку! Мохнате чмо і надалі товче воду в ступі.
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13.07.2025 21:21 Ответить
Ниочем.
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13.07.2025 21:22 Ответить
Капець! Два великих стратеги!!! Було б смішно, якби не було так сумно(((
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13.07.2025 21:24 Ответить
Зеленський, як завжди - тупо бреше.
Насправді він намагався вмовити Шмигаля піти НЕ хряпнувши дверима.
Вочевидь, Шмигаль не згоден мовчки витерти зелений плювок і тихо піти.
Може ще залишилась крихта гідності....
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13.07.2025 21:25 Ответить
314здець
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13.07.2025 21:26 Ответить
А можна всіх зебільних тварюк за кораблем послати???
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13.07.2025 21:31 Ответить
Краще у трюмі того самого корабля, щільно обмотаних колючим дротом.
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13.07.2025 22:04 Ответить
Головний трансформатор країни
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13.07.2025 21:31 Ответить
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13.07.2025 21:45 Ответить
Та *******, яка трансформація - ******* міняються один з одним бейджиками.

А от Шапітолій в цілому вже трансформувався у диктатуру Зеленського-Єрмака.
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13.07.2025 22:03 Ответить
Зеленський обговорив з Шмигалем "стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади"

За взірець взято брюки, що вльохкую прєвращаются в елєгантниє шорти!
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13.07.2025 22:12 Ответить
Як у тебе язик не заболить?БЛА -бла-бла!Одне і теж і скільки.Одні обіцянки.
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13.07.2025 22:37 Ответить
Наступного тижня можуть представити оновлений склад Кабміну - джерела РБК

Співрозмовник видання повідомляє, що президент вже ухвалив відповідне рішення.

▪️Новим премʼєром буде Юлія Свириденко.

▪️Дениса Шмигаля розглядають в якості нового міністра оборони.

▪️Кандидатура Рустема Умєрова розглядається в якості посла України в США.

Очікується, що в новому уряді будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень.

Своїх посад позбудуться декілька міністрів, перелік яких ще визначається.
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13.07.2025 22:54 Ответить
 
 