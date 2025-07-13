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Новини Відео Звернення Зеленського
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Зеленський обговорив з Шмигалем "стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував "кроки для трансформації виконавчої влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі.

І також сьогодні обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах.

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Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24723) звернення (637) Шмигаль Денис (4695)


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Топ коментарі
+6
Вечірні Відоси стрімко набирають потужність!
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13.07.2025 21:05 Відповісти
+5
Отборная демагогия,квартальное шоу продолжается.
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13.07.2025 21:07 Відповісти
+5
Намечается великое кадровое туда-сюда, все остальное дымовая завеса.
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13.07.2025 21:10 Відповісти
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Вечірні Відоси стрімко набирають потужність!
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13.07.2025 21:05 Відповісти
Отборная демагогия,квартальное шоу продолжается.
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13.07.2025 21:07 Відповісти
Зеля обіцяв шо в наступному тижні все піде на лад - красава!
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13.07.2025 21:08 Відповісти
Намечается великое кадровое туда-сюда, все остальное дымовая завеса.
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13.07.2025 21:10 Відповісти
Кровать в публичном доме будут менять. Как тут без Дрыгаля
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13.07.2025 21:11 Відповісти
Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки

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13.07.2025 21:12 Відповісти
Потрібно платити гроші за повернення, можна почати з Чернишова чувак міг остатись в Європах але мужньо повернувся
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13.07.2025 21:12 Відповісти
Дві гниди....
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13.07.2025 21:13 Відповісти
Зєлєнскій зеформатор? Угу... Це було б смішно якби його прихід до влади не став фатальною трагедією України.
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13.07.2025 21:17 Відповісти
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13.07.2025 21:18 Відповісти
«стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади… в корумповану автократію.»
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13.07.2025 21:18 Відповісти
Ганьба обкуреному ішаку! Мохнате чмо і надалі товче воду в ступі.
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13.07.2025 21:21 Відповісти
Ниочем.
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13.07.2025 21:22 Відповісти
Капець! Два великих стратеги!!! Було б смішно, якби не було так сумно(((
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13.07.2025 21:24 Відповісти
Зеленський, як завжди - тупо бреше.
Насправді він намагався вмовити Шмигаля піти НЕ хряпнувши дверима.
Вочевидь, Шмигаль не згоден мовчки витерти зелений плювок і тихо піти.
Може ще залишилась крихта гідності....
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13.07.2025 21:25 Відповісти
314здець
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13.07.2025 21:26 Відповісти
А можна всіх зебільних тварюк за кораблем послати???
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13.07.2025 21:31 Відповісти
Краще у трюмі того самого корабля, щільно обмотаних колючим дротом.
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13.07.2025 22:04 Відповісти
Головний трансформатор країни
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13.07.2025 21:31 Відповісти
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13.07.2025 21:45 Відповісти
Та *******, яка трансформація - ******* міняються один з одним бейджиками.

А от Шапітолій в цілому вже трансформувався у диктатуру Зеленського-Єрмака.
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13.07.2025 22:03 Відповісти
Зеленський обговорив з Шмигалем "стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади"

За взірець взято брюки, що вльохкую прєвращаются в елєгантниє шорти!
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13.07.2025 22:12 Відповісти
Як у тебе язик не заболить?БЛА -бла-бла!Одне і теж і скільки.Одні обіцянки.
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13.07.2025 22:37 Відповісти
 
 