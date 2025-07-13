Зеленський обговорив з Шмигалем "стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував "кроки для трансформації виконавчої влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі.

І також сьогодні обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах.

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Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України", - розповів Зеленський.