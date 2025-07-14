Куски оккупанта разлетаются в разные стороны после попадания беспилотника. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который шатался по засоренному полю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина и результатом атаки опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+8 liwimta
показать весь комментарий14.07.2025 10:03 Ответить Ссылка
+4 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий14.07.2025 10:06 Ответить Ссылка
+3 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий14.07.2025 10:03 Ответить Ссылка
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А де ж російська земля?
Сподобалось як другий дрон в кінці відео "наганяє" повітря для швидшої прожарки.