Куски оккупанта разлетаются в разные стороны после попадания беспилотника. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который шатался по засоренному полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина и результатом атаки опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант, сидевший на берегу водоема, исчез после атаки украинского дрона. ВИДЕО