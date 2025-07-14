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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Куски оккупанта разлетаются в разные стороны после попадания беспилотника. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который шатался по засоренному полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина и результатом атаки опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант, сидевший на берегу водоема, исчез после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20030) уничтожение (7480) дроны (4288)


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Топ комментарии
+8
Бурянів жалко.
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14.07.2025 10:03 Ответить
+4
Відразу і кремірували )
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14.07.2025 10:06 Ответить
+3
Так, всі ноги кацапа зібрати і відправити назад на московські болота. Щоб у ***** не було причин говорити що це рашистська земля бо тут ноги разєйських зольдат
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14.07.2025 10:03 Ответить
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Бурянів жалко.
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14.07.2025 10:03 Ответить
Національність окупанта не має взагалі ніякого значення.
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14.07.2025 10:26 Ответить
Так, всі ноги кацапа зібрати і відправити назад на московські болота. Щоб у ***** не було причин говорити що це рашистська земля бо тут ноги разєйських зольдат
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14.07.2025 10:03 Ответить
Одна нога тут, інша там.
А де ж російська земля?
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14.07.2025 10:52 Ответить
Це називається стрибок в ширину
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14.07.2025 10:59 Ответить
Відразу і кремірували )
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14.07.2025 10:06 Ответить
А ось i дзуськи, мовляв кремували, бо апетитно ******`янили для диких тваринок та мух зелених.
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14.07.2025 10:53 Ответить
Зробив послугу братушкам, менше обробляти м'ясо прийдеться, ще й підсмажив.
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14.07.2025 10:11 Ответить
Як ще пояснити, що незваний гість-гірше за татарина?
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14.07.2025 10:13 Ответить
Умерову тока не говорите.
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14.07.2025 10:51 Ответить
А що було на самому початку? Він перший раз дрон між ногами пропустив?
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14.07.2025 10:15 Ответить
Та ні, то орк так "майстерно" ухилився.
Сподобалось як другий дрон в кінці відео "наганяє" повітря для швидшої прожарки.
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14.07.2025 10:38 Ответить
Та ні... То, здається, перший повернувся, і докінчив справу... Після прольоту між ногами, він почав набір висоти... Так що "майстром" був дроновод...
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14.07.2025 10:48 Ответить
А ось i cвiжина бiдним диким тваринкам (бо скоро луснуть) пiдспiла.
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14.07.2025 10:50 Ответить
Бавовник у полi кацапа знайшов, немае кацапа - у вирiй пiшов.
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14.07.2025 10:54 Ответить
 
 