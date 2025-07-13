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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант, сидевший на берегу водоема, исчез после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который сидел на берегу водоема.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва тело оккупанта куда-то исчезло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона одним сбросом ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20025) уничтожение (7474) дроны (4284)


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Топ комментарии
+5
телепортація рашиста до пекла...
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13.07.2025 14:37 Ответить
+3
Ох і фокусники ці ЗСУ! 😎
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13.07.2025 14:39 Ответить
+2
Пірнув мабуть...
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13.07.2025 14:40 Ответить
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телепортація рашиста до пекла...
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13.07.2025 14:37 Ответить
И никто не узнает
Где могилка его.
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13.07.2025 15:04 Ответить
Ох і фокусники ці ЗСУ! 😎
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13.07.2025 14:39 Ответить
Пірнув мабуть...
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13.07.2025 14:40 Ответить
Раптово кацапа наші раки зʼїли
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13.07.2025 14:44 Ответить
Мабуть втопилась, падла. Яке чудове самогубство.
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13.07.2025 14:47 Ответить
"Фьєдя, Фьєдя, гдє ти Фьєдя ?"
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13.07.2025 14:57 Ответить
Рязанский Копперфильд не перестает удивлять .
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13.07.2025 15:01 Ответить
- Бачишь кацапа на березі водойми?
- Ні
- А він там є..
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13.07.2025 15:04 Ответить
Там соми великі. Буває.
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13.07.2025 15:05 Ответить
 
 