Оккупант, сидевший на берегу водоема, исчез после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который сидел на берегу водоема.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва тело оккупанта куда-то исчезло.
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+5 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.07.2025 14:37 Ответить Ссылка
+3 Andrii Andriiash
показать весь комментарий13.07.2025 14:39 Ответить Ссылка
+2 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий13.07.2025 14:40 Ответить Ссылка
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Где могилка его.
- Ні
- А він там є..