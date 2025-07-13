Оккупант, сидевший на берегу водоема, исчез после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который сидел на берегу водоема.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва тело оккупанта куда-то исчезло.

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