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Окупант, який сидів на березі водойми, зник після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який сидів на березі водойми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху тіло окупанта кудись зникло.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2025 14:37 Відповісти Посилання
+4 Andrii Andriiash
показати весь коментар13.07.2025 14:39 Відповісти Посилання
+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.07.2025 14:40 Відповісти Посилання
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Где могилка его.
- Ні
- А він там є..