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Новини Відео Дрони проти окупантів
2 028 16

Окупант, який сидів на березі водойми, зник після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який сидів на березі водойми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху тіло окупанта кудись зникло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона одним скидом ліквідував двох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18175) знищення (7786) дрони (5099)


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Топ коментарі
+8
телепортація рашиста до пекла...
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13.07.2025 14:37 Відповісти
+4
Ох і фокусники ці ЗСУ! 😎
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13.07.2025 14:39 Відповісти
+3
Пірнув мабуть...
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13.07.2025 14:40 Відповісти
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телепортація рашиста до пекла...
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13.07.2025 14:37 Відповісти
И никто не узнает
Где могилка его.
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13.07.2025 15:04 Відповісти
Ох і фокусники ці ЗСУ! 😎
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13.07.2025 14:39 Відповісти
Пірнув мабуть...
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13.07.2025 14:40 Відповісти
Раптово кацапа наші раки зʼїли
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13.07.2025 14:44 Відповісти
Мабуть втопилась, падла. Яке чудове самогубство.
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13.07.2025 14:47 Відповісти
"Фьєдя, Фьєдя, гдє ти Фьєдя ?"
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13.07.2025 14:57 Відповісти
Рязанский Копперфильд не перестает удивлять .
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13.07.2025 15:01 Відповісти
- Бачишь кацапа на березі водойми?
- Ні
- А він там є..
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13.07.2025 15:04 Відповісти
Там соми великі. Буває.
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13.07.2025 15:05 Відповісти
Андронний колайдер курить )
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13.07.2025 15:20 Відповісти
Іхтіандєр прутінським, з мухосранську…
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13.07.2025 15:21 Відповісти
А тим часом той" мітька что паміраєт і ухі просіт", ухі не дочекається.
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13.07.2025 15:26 Відповісти
Телепорт по-свинособачи+гойда..
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13.07.2025 15:26 Відповісти
Рррррааззз...
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13.07.2025 15:33 Відповісти
якийсь кацап нагазований виявився, розірвався як газовий балон!
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13.07.2025 15:42 Відповісти
 
 