Окупант, який сидів на березі водойми, зник після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який сидів на березі водойми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху тіло окупанта кудись зникло.

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