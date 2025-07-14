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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Шматки окупанта розлітаються урізнобіч після влучання безпілотника. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який чвалав забур'яненим полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна та результатом атаки опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, який сидів на березі водойми, зник після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18180) знищення (7793) дрони (5103)


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Топ коментарі
+10
Бурянів жалко.
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14.07.2025 10:03 Відповісти
+6
Відразу і кремірували )
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14.07.2025 10:06 Відповісти
+5
Так, всі ноги кацапа зібрати і відправити назад на московські болота. Щоб у ***** не було причин говорити що це рашистська земля бо тут ноги разєйських зольдат
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14.07.2025 10:03 Відповісти
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Бурянів жалко.
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14.07.2025 10:03 Відповісти
Національність окупанта не має взагалі ніякого значення.
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14.07.2025 10:26 Відповісти
Так, всі ноги кацапа зібрати і відправити назад на московські болота. Щоб у ***** не було причин говорити що це рашистська земля бо тут ноги разєйських зольдат
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14.07.2025 10:03 Відповісти
Одна нога тут, інша там.
А де ж російська земля?
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14.07.2025 10:52 Відповісти
Це називається стрибок в ширину
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14.07.2025 10:59 Відповісти
Відразу і кремірували )
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14.07.2025 10:06 Відповісти
А ось i дзуськи, мовляв кремували, бо апетитно ******`янили для диких тваринок та мух зелених.
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14.07.2025 10:53 Відповісти
Зробив послугу братушкам, менше обробляти м'ясо прийдеться, ще й підсмажив.
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14.07.2025 10:11 Відповісти
Як ще пояснити, що незваний гість-гірше за татарина?
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14.07.2025 10:13 Відповісти
Умерову тока не говорите.
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14.07.2025 10:51 Відповісти
А що було на самому початку? Він перший раз дрон між ногами пропустив?
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14.07.2025 10:15 Відповісти
Та ні, то орк так "майстерно" ухилився.
Сподобалось як другий дрон в кінці відео "наганяє" повітря для швидшої прожарки.
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14.07.2025 10:38 Відповісти
Та ні... То, здається, перший повернувся, і докінчив справу... Після прольоту між ногами, він почав набір висоти... Так що "майстром" був дроновод...
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14.07.2025 10:48 Відповісти
А ось i cвiжина бiдним диким тваринкам (бо скоро луснуть) пiдспiла.
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14.07.2025 10:50 Відповісти
Бавовник у полi кацапа знайшов, немае кацапа - у вирiй пiшов.
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14.07.2025 10:54 Відповісти
 
 