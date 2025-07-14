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Шматки окупанта розлітаються урізнобіч після влучання безпілотника. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який чвалав забур'яненим полем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна та результатом атаки опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+10 liwimta
показати весь коментар14.07.2025 10:03 Відповісти Посилання
+6 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.07.2025 10:06 Відповісти Посилання
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар14.07.2025 10:03 Відповісти Посилання
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А де ж російська земля?
Сподобалось як другий дрон в кінці відео "наганяє" повітря для швидшої прожарки.