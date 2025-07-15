Беспилотник падает и взрывается в российском Воронеже. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой беспилотник падает и взрывается в российском Воронеже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что БПЛА попал в многоэтажное здание.

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