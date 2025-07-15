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Беспилотник падает и взрывается в российском Воронеже. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой беспилотник падает и взрывается в российском Воронеже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что БПЛА попал в многоэтажное здание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое россиян читают на крыле БПЛА надпись "Когда-то наши танки дойдут до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3933) россия (96590)


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Топ комментарии
+8
Маловато буде. Дуже мало. Потрібні сотні таких прильотів на воронежі щоденно.
(Авторам цього маленького дива -велика подяка).
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15.07.2025 11:38 Ответить
+6
***** рехнувся остаточно? Це ввн так хоче розжалобити Трампа і почав дрони запускати по власним містам?
Хоча ранішеівін і будинки і школи підривав в себе не вагаючись.
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15.07.2025 11:40 Ответить
+5
рашисти вже ******** варонєж..
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15.07.2025 11:40 Ответить
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Маловато буде. Дуже мало. Потрібні сотні таких прильотів на воронежі щоденно.
(Авторам цього маленького дива -велика подяка).
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15.07.2025 11:38 Ответить
***** рехнувся остаточно? Це ввн так хоче розжалобити Трампа і почав дрони запускати по власним містам?
Хоча ранішеівін і будинки і школи підривав в себе не вагаючись.
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15.07.2025 11:40 Ответить
рашисти вже ******** варонєж..
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15.07.2025 11:40 Ответить
у Воронежі бажано влучити хоча би у один з трьох - або "ГИКЭЛ", або ВНИИ "Вега", або ВЦКБ "Полюс".*

*- "ГІКЕЛ", компанія, що виробляє РЕБ "Чебурашка"
- ВНИИ "Вега", входить до Концерну "Созвєздіє", створюють систем керування роботизованими комплексами, у тому числі безпілотниками. Розробляють радіокерування безекіпажними об'єктами.
- ВЦКБ «Полюс» - підприємство радіоелектронного комплексу росії виробництво засобів зв'язку для оснащення МО рф. Входить до Концерну «Созвєздіє», Об'єднаної приладобудівної корпорації, Ростєха.
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15.07.2025 11:45 Ответить
Ти читав нову статтю Касьянова? "Гімноплюй" - у своєму репертуарі... "Для дронів-перехоплювачів, на один "шахєд, треба десяток їх, і по одному оператору... А це - "дуже дорого"...
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15.07.2025 12:02 Ответить
смутно пам'ятаю цього персонажа. Я його викреслив з свого інформаційного поля дуже давно, ще задовго до широкомасштабного вторгнення. не пам'таю, що було тригером для ього рішення, ну приблизно як фото арєстовіча разом з дугіним - ****, і він перестав для мене існувати.
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15.07.2025 12:11 Ответить
дрон впав за 2500 метрів від ВНИИ "Вега", і за 2000 метрів від будівлі компанії "ГИКЭЛ".
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15.07.2025 12:04 Ответить
Ляпіс здається грає. Хіба вони не заборонені на параші?
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15.07.2025 11:46 Ответить
От и сбылась поговорка "бамбить Воронеж". Кто ж знал кто ж знал...
Судьба ваша злодейка жить в иронии
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15.07.2025 11:49 Ответить
А ведь могли сделать солдаты-Нато! Или гендерные негры-толерасты! От славян соседей же не так абидна, да
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15.07.2025 11:50 Ответить
🇺🇳🇪🇺
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15.07.2025 11:52 Ответить
Оператор навів камеру та збільшив зум. Видно знав, коли та куди мало прилетіти.
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15.07.2025 11:56 Ответить
Це зйомка з екрану.
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15.07.2025 11:59 Ответить
Сподіваюся це була проба пера
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15.07.2025 12:01 Ответить
 
 