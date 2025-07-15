Беспилотник падает и взрывается в российском Воронеже. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой беспилотник падает и взрывается в российском Воронеже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что БПЛА попал в многоэтажное здание.
Топ комментарии
+8 Jolli Rabbit
показать весь комментарий15.07.2025 11:38 Ответить Ссылка
+6 Nika Vesela
показать весь комментарий15.07.2025 11:40 Ответить Ссылка
+5 Bad Robot
показать весь комментарий15.07.2025 11:40 Ответить Ссылка
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(Авторам цього маленького дива -велика подяка).
Хоча ранішеівін і будинки і школи підривав в себе не вагаючись.
*- "ГІКЕЛ", компанія, що виробляє РЕБ "Чебурашка"
- ВНИИ "Вега", входить до Концерну "Созвєздіє", створюють систем керування роботизованими комплексами, у тому числі безпілотниками. Розробляють радіокерування безекіпажними об'єктами.
- ВЦКБ «Полюс» - підприємство радіоелектронного комплексу росії виробництво засобів зв'язку для оснащення МО рф. Входить до Концерну «Созвєздіє», Об'єднаної приладобудівної корпорації, Ростєха.
Судьба ваша злодейка жить в иронии