Безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що БПЛА поцілив у багатоповерхову будівлю.

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