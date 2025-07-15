Безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що БПЛА поцілив у багатоповерхову будівлю.
Топ коментарі
+30 Jolli Rabbit
показати весь коментар15.07.2025 11:38 Відповісти Посилання
+25 Bad Robot
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+19 Nika Vesela
показати весь коментар15.07.2025 11:40 Відповісти Посилання
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(Авторам цього маленького дива -велика подяка).
Хоча ранішеівін і будинки і школи підривав в себе не вагаючись.
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*- "ГІКЕЛ", компанія, що виробляє РЕБ "Чебурашка"
- ВНИИ "Вега", входить до Концерну "Созвєздіє", створюють систем керування роботизованими комплексами, у тому числі безпілотниками. Розробляють радіокерування безекіпажними об'єктами.
- ВЦКБ «Полюс» - підприємство радіоелектронного комплексу росії виробництво засобів зв'язку для оснащення МО рф. Входить до Концерну «Созвєздіє», Об'єднаної приладобудівної корпорації, Ростєха.
Гігант мислі, чєловєчєще....
Я думаю, що рівень пана Касьянова, все таки це пошив форми.....
У нього була розробка детектора дронів, оголошений збір, названа приблизна ціна продукту, на питання, чи можу я задонативши вартість детектора, отримати його за донат, я відповіді так, і не отримав, хоча у мене були ще питання по ТХ, якось так.....
Судьба ваша злодейка жить в иронии