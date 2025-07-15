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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
8 257 32

Безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що БПЛА поцілив у багатоповерхову будівлю.

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Автор: 

безпілотник (4519) росія (66686)


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Топ коментарі
+30
Маловато буде. Дуже мало. Потрібні сотні таких прильотів на воронежі щоденно.
(Авторам цього маленького дива -велика подяка).
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15.07.2025 11:38 Відповісти
+25
рашисти вже ******** варонєж..
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15.07.2025 11:40 Відповісти
+19
***** рехнувся остаточно? Це ввн так хоче розжалобити Трампа і почав дрони запускати по власним містам?
Хоча ранішеівін і будинки і школи підривав в себе не вагаючись.
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15.07.2025 11:40 Відповісти
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Маловато буде. Дуже мало. Потрібні сотні таких прильотів на воронежі щоденно.
(Авторам цього маленького дива -велика подяка).
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15.07.2025 11:38 Відповісти
***** рехнувся остаточно? Це ввн так хоче розжалобити Трампа і почав дрони запускати по власним містам?
Хоча ранішеівін і будинки і школи підривав в себе не вагаючись.
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15.07.2025 11:40 Відповісти
рашисти вже ******** варонєж..
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15.07.2025 11:40 Відповісти
криворуке кацапське ППО збиває українські бпл над будинками

.
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15.07.2025 13:36 Відповісти
у Воронежі бажано влучити хоча би у один з трьох - або "ГИКЭЛ", або ВНИИ "Вега", або ВЦКБ "Полюс".*

*- "ГІКЕЛ", компанія, що виробляє РЕБ "Чебурашка"
- ВНИИ "Вега", входить до Концерну "Созвєздіє", створюють систем керування роботизованими комплексами, у тому числі безпілотниками. Розробляють радіокерування безекіпажними об'єктами.
- ВЦКБ «Полюс» - підприємство радіоелектронного комплексу росії виробництво засобів зв'язку для оснащення МО рф. Входить до Концерну «Созвєздіє», Об'єднаної приладобудівної корпорації, Ростєха.
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15.07.2025 11:45 Відповісти
Ти читав нову статтю Касьянова? "Гімноплюй" - у своєму репертуарі... "Для дронів-перехоплювачів, на один "шахєд, треба десяток їх, і по одному оператору... А це - "дуже дорого"...
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15.07.2025 12:02 Відповісти
смутно пам'ятаю цього персонажа. Я його викреслив з свого інформаційного поля дуже давно, ще задовго до широкомасштабного вторгнення. не пам'таю, що було тригером для ього рішення, ну приблизно як фото арєстовіча разом з дугіним - ****, і він перестав для мене існувати.
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15.07.2025 12:11 Відповісти
Це був "шабунін", в області БПЛА... Почав "смердіть" ще в часи початку розробки БПЛА, при Порошенку...
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15.07.2025 12:14 Відповісти
дуже смутно його пам'ятаю, і після якогось "висеру" ще тоді я його викреслив із свого інформпростору. Тому навіть і не цікаво.
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15.07.2025 12:22 Відповісти
Та він, як і "Шабуня", шантажував владу, вимагаючи від нього відкупиться, шляхом отримання "кормушки", критикуючи закупку та випуск в Україні, "Байрактарів"...
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15.07.2025 12:33 Відповісти
Так і сказав, десять дронів- перехватчиків, на один шахед ?
Гігант мислі, чєловєчєще....
Я думаю, що рівень пана Касьянова, все таки це пошив форми.....
У нього була розробка детектора дронів, оголошений збір, названа приблизна ціна продукту, на питання, чи можу я задонативши вартість детектора, отримати його за донат, я відповіді так, і не отримав, хоча у мене були ще питання по ТХ, якось так.....
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15.07.2025 12:57 Відповісти
дрон впав за 2500 метрів від ВНИИ "Вега", і за 2000 метрів від будівлі компанії "ГИКЭЛ".
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15.07.2025 12:04 Відповісти
і за 100 метрів від кафедрального собору Благовіщення Пресвятої Богородиці. От як би впав на собор, то воні було би на увесь світ.
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15.07.2025 12:27 Відповісти
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15.07.2025 13:21 Відповісти
Ляпіс здається грає. Хіба вони не заборонені на параші?
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15.07.2025 11:46 Відповісти
не сплин?
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15.07.2025 13:04 Відповісти
От и сбылась поговорка "бамбить Воронеж". Кто ж знал кто ж знал...
Судьба ваша злодейка жить в иронии
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15.07.2025 11:49 Відповісти
А ведь могли сделать солдаты-Нато! Или гендерные негры-толерасты! От славян соседей же не так абидна, да
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15.07.2025 11:50 Відповісти
🇺🇳🇪🇺
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15.07.2025 11:52 Відповісти
Оператор навів камеру та збільшив зум. Видно знав, коли та куди мало прилетіти.
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15.07.2025 11:56 Відповісти
Це зйомка з екрану.
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15.07.2025 11:59 Відповісти
Сподіваюся це була проба пера
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15.07.2025 12:01 Відповісти
Вісім лєт вамбілі боронєж111 😁
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15.07.2025 12:13 Відповісти
педофил бомбит украиноязычных людей Воронежа
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15.07.2025 12:13 Відповісти
Безпілотник падає і вибухає у російському Воронежі


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15.07.2025 12:27 Відповісти
Це повинно було статись на" краснай площаді ",для початку.
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15.07.2025 12:32 Відповісти
а почему сегодня нема сводки ГШ?
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15.07.2025 12:44 Відповісти
по заветам жириновского
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15.07.2025 13:02 Відповісти
По місцям дислокації північнокорейських інструкторів.
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15.07.2025 13:07 Відповісти
Шибки побили і все...
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15.07.2025 13:16 Відповісти
Головне, що би були трупи дарагіх рассіан.
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15.07.2025 13:18 Відповісти
 
 